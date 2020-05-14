أزمة كورونا

كافح إيبولا والإيدز.. عالم يحكي عن معاناته مع كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
عالم الفيروسات بيتر بيوت يحكي معاناته مع مرض كوفيد-19
عالم الفيروسات بيتر بيوت يحكي معاناته مع مرض كوفيد-19

ساعد في اكتشاف إيبولا وحارب الأيدز، إلا أن عالم الفيروسات ومدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، بيتر بيوت، لم يستطع الإفلات من كوفيد-19.

وأصيب بيوت بالفيروس في منتصف مارس الماضي، حيث أمضى أسبوعا في المستشفى ومنزله في لندن يتعافى، بينما لا يزال يلهث عند صعوده الدرج بفعل الفيروس.

ويعتبر بيوت من أوائل العلماء الذين ساهموا في اكتشاف فيروس إيبولا في عام 1976، حيث قضى سنوات في محاربة المرض، فضلا عن ترأسه برنامج الأمم المتحدة المشترك لمحاربة الأيدز بين عامي 1995 و2008.

ويعمل الخبير العالمي حاليا مستشارا لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، إلا أن تجربته في مكافحة كورونا حاليا قد غيرت حياته، على حد روايته لمجلة "ساينس ماغازين" العلمية.

وقال بيوت إنه لاحظ في 19 مارس ارتفاعا في درجة حرارته وصداعا قويا شعر به "في جمجمته وشعره، ما كان غريبا"، مضيفا أنه لم يسعل في ذلك الوقت حيث استمر في العمل معتقدا أنه أصيب بالفيروس بالفعل.

ومع إجرائه الفحص، تأكد بيوت من إصابته بالفيروس، لذلك عزل نفسه في غرفة الضيوف بالمنزل.

 إلا أن الحمى لم تنته، بحسب تعبيره، مضيفا "لم أصب بمرض خطير قط ولم أتلق يوم إجازة مرضية خلال السنوات العشر الماضية، فأنا أعيش حياة صحية للغاية وأسير بانتظام".

وقال بيوت إن "السن يعتبر مصدر الخطر الوحيد فأنا 71 عاما. وأنا شخص متفائل، لذلك اعتقدت أن الأمر سيمر، لكن في 1 أبريل نصحني طبيب صديق بالخضوع لفحص، لأن الحمى والإرهاق يزدادان سوءا".

وتبين لبيوت أنه يعاني من نقص حاد في الأوكسجين، على الرغم من أنه لا يشعر بضيق في التنفس، وقد أظهرت صور الأشعة السينية للرئة أنه مصاب بالتهاب رئوي حاد، كما هو الحال مع علامات كوفيد-19 المعروفة، بالإضافة إلى التهاب بكتيري.

"لن أنسى هذا الشعور، كان علي أن أدخل المستشفى، على الرغم من أنني كنت خاليا من الفيروس في هذا الوقت، هذا أيضا من علامات كوفيد-19 التقليدية، وهو أن يذهب الفيروس ولكن تستمر عواقبه لأسابيع"، يقول بيوت.

ويضيف أنه كان قلقا إزاء وضعه على جهاز التنفس الصناعي، نظرا لوجود دراسات تقول إن احتمالية الوفاة تزداد لدى من يوضعون على هذه الأجهزة.

وأردف العالم الشهير قائلا "لقد انتهى بي المطاف في غرفة عزل في غرفة العناية المركزة، متعبا مستسلما للقدر والطاقم الطبي، فأنت تعيش من روتين حقنة إلى أخرى، آملا في النجاة، أنا عادة استباقي في طريقة عملي، لكنني كنت مريضا بنسبة 100 بالمئة".

"لقد تشاركت الغرفة مع شخص مشرد، وعامل نظافة كولومبي، ورجل من بنغلاديش، وكلهم مرضى بالسكري بالصدفة.. كنت وحيدا خلال تلك الأيام والليالي، فلا أحد لديه قدرة على الحديث"، يوضح بيوت.

خرج عالم الفيروسات من المشفى عقب أسبوع طويل، حيث عاد إلى منزله بالمواصلات العامة كي يرى الحانات والشوارع الخاوية ويتمتع بالهواء النظيف، إلا أنه لم يستطع السير بشكل طبيعي بسبب ضعف عضلاته جراء الاستلقاء وقلة الحركة لمدة طويلة.

لكن بعد أسبوع من خروجه، شعر بيوت مرة أخرى بضيق التنفس، فأسرع إلى المستشفى مجددا، وتبين له أنه مصاب بمرض رئوي ناتج عن التهاب كورونا الرئوي.

وتسمى هذه الحالة عاصفة السيتوكين، حيث تنتج عن فرط عمل الجهاز المناعي، ولا يتوفى كثيرون جراء هذه الحالة، وما يزال الخبير العالمي يخضع للعلاج بجرعات عالية من الستيروئيدات من أجل إبطاء الجهاز المناعي.

وقال عالم الفيروسات إن كوفيد-19، يترك المتعافين منه بمشاكل مزمنة في الكلى والقلب، حتى أن الجهاز العصبي قد يتعرض للعطب.

وينهي بيوت مقالته بالقول إنه بدأ يتحسن بعد مرور سبعة أسابيع من تاريخ الإصابة، حين أظهرت الأشعة السينية للرئة تحسنا ملحوظا.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رابح فيلالي - واشنطن
14 مايو 2020
أزمة كورونا ألقت بتداعياتها على مفاصل حياة الأميركيين
أزمة كورونا ألقت بتداعياتها على حياة الأميركيين وسببت نسب بطالة غير مسبوقة

إيهاب أبا سعيد، مهندس معماري وعارف قيثارة ماهر، وهي هوايته التي يقضي أوقات فراغه عازفا عليها، ومن خلال فرقة موسيقية يحاول بمعية أعضائها صناعة البهجة والدفع بأحلام الأجيال الجديدة من شباب وطنه الأم، السودان، إلى الأمام.

 إيهاب واحد من ملايين الأميركيين الذين دفعت بهم أزمة كورونا إلى ساحات البطالة خلال أسابيع قليلة وبصورة فجائية.

لم يكن جاهزا لتقبل صدمة جديد في الحياة تضاف إلى صدمة التحول الكامل من حياة متحركة على مدار الساعة في العاصمة واشنطن إلى حياة يقضي فيها أيامه بين جدران بيته بسبب إجراءات الحجر الصحي والإغلاق الكامل الذي اتخذته سلطات منطقة واشنطن الكبرى.

 إيهاب المتعدد المواهب يحاول جاهدا أن يجد مخرجا لأزمته في وظيفته الثانية كوكيل عقارات، لكن ذلك الأمر يبدو مستحيلا، فحالة الشلل كاملة في الوقت الحاضر في كل القطاعات التي هي على صلة بالعقارات، فسوقها متعطل بالكامل حتى في مرحلة بداية الإغلاق.

 لا يفقد إيهاب، مع كل ذلك، ابتسامته العريضة، ويحاول التكيف مع الواقع الجديد في حياته وهو الأمر الذي يسعى جاهدا لإيضاحه لبقية أفراد عائلته، مع الاحتفاظ بأمل عريض بأن تكون الأزمة عابرة ومؤقتة في انتظار فرج يأتي بانفراج،  ولو بسيط،  في أزمة كورونا.

في الصورة الأخرى.. إيهاب هو واحد من بين 33 مليون أميركي فقدوا وظائفهم خلال فترة الشهرين الأخيرين، وبين هؤلاء هناك 20 مليونا سجلوا على قائمة العاطلين خلال شهر إبريل لوحده، في سابقة  في التاريخ الأميركي، قفز خلالها معدل البطالة في الولايات المتحدة وبصورة خرافية، من نسبة لا تتجاوز 4 في المئة، إلى نسبة تتجاوز 14 في المئة، وهو رقم يتعدى بكثير ذلك المسجل عام 2008 خلال سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية.

تلك الأزمة خلفت في وقتها ما بين 8 و9 ملايين من العاطلين الأميركيين، واحتاج  اقتصاد الولايات المتحدة إلى سنوات طويلة بعدها  لينجح في خلق  23 مليون وظيفة.

لكن  أزمة كورونا جعلت المعدلات الحالية الأسوأ التي تم تسجيلها خلال التسعين عاما في التاريخ الأميركي الحديث والتي تعود إلى حقبة الانكماش الكبير، عام 1929.

 ليس هذا هو الخبر السيئ  الوحيد في سماء أميركا هذه الأيام، فأعداد الإصابات المؤكدة بين الأميركيين فاقت المليون، وعدد الوفيات حتى هذه اللحظة فاق الثمانين ألفا، ما جعل الولايات المتحدة تسجل المعدلات الأعلى عالميا في الإصابات والوفيات، وأثار مزيدا من الخوف والقلق في البلاد، خاصة في ظل القرار الذي اتخذته الحكومات المحلية في 47 ولاية بإعادة الفتح الجزئي أو المرحلي أو حتى الكامل  للاقتصاد.

يأتي هذا رغم التحذيرات الطبية التي يطلقها المختصون في كامل أنحاد البلاد، من أن قرارا متسرعا بإعادة الفتح سيؤدي الى موجة جديدة من الإصابات والوفيات، التي تتوقع جامعة جورج واشنطن أن تصل بحلول شهر أغسطس من الصيف المقبل إلى 130 ألفا.

في العادة، تكون السماء هنا في واشنطن في هذا الموسم من كل عام  في أبهى صورها، وينشغل سكان المدينة بالعمل في حدائق بيوتهم، وتطلق  المهرجانات الصغيرة في المدن الداخلية احتفالا بالربيع.

 لكن الصورة في هذا الربيع عبارة عن حالة متزايدة من الخوف والقلق في عيون سكان واشنطن،  إضافة إلى صور متكررة في كل مدينة من مدنها الصغيرة المنتشرة حولها والتي تبدو من خلالها خالية من كافة مظاهر الحياة وحركة الناس بين جنباتها، وتغيب معها معالم البهجة، فتظهر  الشجيرات الصغيرة وحيدة ولا محتفل بها ويتساقط ورق أزهارها على أرصفة الطرقات من دون ناظر إلى بهجة الربيع  فيها.

 وعلى الرغم من هذا الربيع الحزين، على غير العادة تماما، وبمجرد أن أشرقت الشمس في نهاية الأسبوع، سارع كثيرون من سكان المدينة إلى محلات الزهور لتجديد حدائقهم وإطلاق بهجة الألوان فيها مجددا.

فالناس هنا يحبون الحياة وينتصرون لمسحة الجمال فيها، حتى وإن كان كورونا سرق البهجة من ملامح واشنطن، إلا أن قلوب ساكنيها لا تزال مملوءة بالحلم في صباح يوم جديد مختلف وممزوج بأغنية عصفور في سمائها وعزف قيثارة من إيهاب، المهندس الذي هاجر من مدينة أم درمان بالخرطوم إلى العاصمة واشنطن بحثا عن حلم أفضل في الحياة.

 يقول إيهاب بيقين المتصوف المقيم في عمق إرثه السوداني البعيد، "قد يكون كورونا نجح في تعطيل الحياة لبعض الوقت، لكنه لن ينجح أبدا في تعطيل الحياة ولكل الوقت"، قبل أن يستغرقه العزف مجددا على قيثارته. 


 

رابح فيلالي - واشنطن