أزمة كورونا

نتائج مبشرة للقاح جامعة أوكسفورد ضد كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
تم تطوير اللقاح بسرعة بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا
تم تطوير اللقاح بسرعة بعد أن نشرت الحكومة الصينية تسلسل جينوم فيروس كورونا

أظهرت نتائج دراسة أولية للقاح يجري تطويره في جامعة أوكسفورد البريطانية ضد فيروس كورونا المستجد أنه منع إصابة ستة قرود بالعدوى.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة على موقع bioRxiv والتي لم تتم مراجعتها بعد، استطاع اللقاح أن يخلق حصانة من المرض لستة من قرود الريسوس، وهذا النوع من القرود تم اختياره للتجربة لأنها تملك معظم الجينات التي لدى البشر.

وأظهرت النتائج أن القرود طورت أجساما مضادة للفيروس في فترة بين 14 يوما و 28 يوما، ولم تصب بالالتهاب الرئوي ومشاكل الرئة الأخرى بعد تعرضها للفيروس.

وتم إعطاء القرد نصف الجرعة المحددة للأشخاص الذين يخضعون للتجربة التي تجري حاليا، والتي بدأت الشهر الماضي.

ويعتمد اللقاح على وضع مواد وراثية من الفيروس التاجي الجديد في فيروس آخر تم تعديله، ثم يتم حقن الفيروس المعدل في الإنسان، على أمل إنتاج استجابة مناعية.

ويتوقع الباحثون الحصول على نتائج حول فعالية اللقاح في الشهر المقبل، وإنتاج مليون جرعة منه بحلول شهر سبتمبر في حال نجحت التجارب.

ويسابق العلماء في العديد من دول العالم الزمن لإيجاد لقاحات فعالة ضد الفيروس الذي أصاب أكثر من 4.4 ملايين شخص حول العالم حتى الآن.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

نتائج مبشرة للقاح جامعة أوكسفورد ضد كورونا

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في رثاء الدكتور رياض عصمت

عربي ودولي

وفيات كورونا تتجاوز 300 ألف حالة حول العالم 

الحرة / وكالات - واشنطن
14 مايو 2020
لا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات
لا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات

أودى فيروس كورونا المستجدّ على الأقل بحياة 300 ألفا و315 شخصاً حول العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر، وفق إحصاءات جامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من أربعة ملايين و413 ألفا و597 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الفيروس إلا للحالات الأخطر. 

وسجّلت الولايات المتحدة التي ظهر فيها الوباء بداية فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة للوفيّات بلغت 85194 من بين مليون و405 آلاف و961 إصابة. 

ووفق إحصاءات فرانس برس فإن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية بتسجيلها 33614 وفاة من بين 233501 إصابة. وتليها إيطاليا مع 31368 وفاة (223 ألفا و96 إصابة). وتحلّ فرنسا رابعةً مع 27425 وفاة (178 ألفا و870 إصابة)، ومن ثمّ إسبانيا مع 27321 وفاة (229 ألفا و540 إصابة).

بين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (58) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42). 

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 4633 وفاة و82929 إصابة (ثلاث إصابات جديدة بين الأربعاء والخميس ولا وفيات جديدة)، بينما تعافى 78195 شخصا.

ومنذ الساعة 19,00 من مساء الأربعاء سجّل جنوب السودان أول إصابة بالفيروس.

وسجّلت أوروبا 162 ألفا و654 وفاة من بين مليون و825 ألفا و812 إصابة حتّى الآن. 

وبلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معا 90539 من بين مليون و475 ألفا و279 إصابة. 

وسجّلت أميركا اللاتينيّة والكاريبي 24405 وفيات من أصل 429 ألفا و138 إصابة)، وآسيا 11455 وفاة (327 ألفا و508 إصابات) والشرق الأوسط 7908 وفيات (254 ألفا و853 إصابة)، وإفريقيا 2551 وفاة (74877 إصابة)، وأوقيانيا 126 وفاة (8332 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

الحرة / وكالات - واشنطن