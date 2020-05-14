أزمة كورونا

هل يجب ارتداء الأقنعة عند ممارسة الرياضة خارج المنزل؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
زادت التساؤلات حول أهمية ارتداء الرياضيين للأقنعة
زادت التساؤلات حول أهمية ارتداء الرياضيين للأقنعة

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبح ارتداء الكمامات وأغطية الوجه مشهدا معتادا في الأماكن العامة.

وبات الرياضيون مستعدين أيضا لارتداء أغطية يستخدمونها عادة للحماية من عوامل الطقس.

 لكن هل هم بالفعل بحاجة لارتداء أقنعة خارج المنزل؟ وهل هم عرضة لخطر الإصابة بالفيروس؟

ما يزيد الحاجة للبحث في هذه المسألة أن هذه الأغطية قد تؤدي إلى صعوبة في التنفس للرياضيين الذين يبذلون مجهودا بدنيا أكثر من العادي.

صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير حول الموضوع أشارت إلى حالة سيدة تدعى تارا دون، تمارس رياضة ركوب الدراجات. قالت دون للصحيفة إنها تجد صعوبة في التنفس مع ارتداء أغطية الوجه وتضيف أنها تضطر لتغطية الوجه والفم مع رؤية شخص قادم على بعد أمتار.

الدكتور هنري تشامبرز، الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا الأميركية بسان فرانسيسكو قال للصحيفة إنه لا يجد سببا طبيا مقنعا لارتداء الرياضيين الكمامات في الأماكن المفتوحة، طالما أنهم يحافظون على التباعد الاجتماعي.

بول أورباخ، طبيب طب الطوارئ في كلية الطب بجامعة ستانفورد، يقترح تعليق قناع حول الرقبة أثناء المشي أو الجري أو ركوب الدراجات بحيث يمكن سحبه على الفم والأنف عند اقتراب أشخاص آخرين لمسافة قريبة.

لكن في حالة ممارسة رياضات مثل ركوب الأمواج أو التجديف، فربما لا نحتاج إلى قناع، لأنه على الأرجح سيبتل ويصعب استخدامه، بحسب الطبيب.

ويؤكد تشامبرز أيضا أنه في الهواء الطلق يحدث تدفق للهواء ويكون الأشخاص بعيدين عن بعضهم البعض، لذلك من المستبعد أن تحدث العدوى، لكن في حال اقتربت المسافات، عند انطلاق سباق على سبيل المثال، قد يكون هناك خطر.

ويضيف: "سواء كنت تجري أو تمشي، فأنت تتنفس كمية كبيرة من الهواء موزعة على مساحة واسعة، ومن غير المحتمل أن تتصل بالهواء الذي يخرج من شخص آخر إلا إذا كنت خلفه مباشرة".

وينصح الخبراء بارتداء أقنعة لا تسبب صعوبات في التنفس قدر المستطاع والتوقف عن ممارسة التمرين في حال حدثت مشاكل.

وينصح مايكل جوينر، الباحث في مايو كلينيك، الرياضيين المحترفين بالبحث عن منطقة نائية في الهواء الطلق "والتمرن من دون قناع"، لكن بشكل عام مع مراعاة اتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي