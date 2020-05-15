أزمة كورونا

أخيرا.. الصين تقرّ بتدمير عينات من فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

أقرت الصين الجمعة بأنها أمرت مختبرات غير حكومية بتدمير عينات من فيروس كورونا المستجد خلال مراحل مبكرة من تفشي المرض.

ونقلت صحيفة "South China Morning"، التي تصدر في هونغ كونغ، عن المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة ليو دنغ فنغ قوله إن هذا الإجراء أتخذ "لدرء الخطر على السلامة البيولوجية في المختبرات ومنع الكوارث الثانوية الناجمة عن مسببات الأمراض غير المحددة".

وأضاف ليو "إنه عندما تم الإبلاغ عن الوباء الشبيه بالالتهاب الرئوي لأول مرة في ووهان، كانت المعاهد على المستوى الوطني تعمل على تحديد العامل المسبب للمرض".

وتابع "بناء على بحث شامل ورأي خبراء، قررنا في حينه أن نصنف الوباء ضمن الفئة الثانية للأمراض الشديدة، وفرض متطلبات السلامة البيولوجية على جمع العينات، والنقل والأنشطة التجريبية، بالإضافة إلى تدمير العينات".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين مؤخرا على خلفية انتشار وباء كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، حيث تتعرض الصين لضغوط دولية متزايدة للسماح بإجراء تحقيق في طريقة تعاملها مع الوباء.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد مرارا أن بكين رفضت تقديم عينات فيروس مأخوذة من المرضى عندما بدأت العدوى في الصين أواخر العام الماضي، وأن السلطات الصينية دمرت عينات تم الحصول عليها في وقت مبكر.

ووفقا لمذكرة صادرة في فبراير عن لجنة الصحة الإقليمية في الصين، تم الطلب من الذين يتعاملون مع عينات الفيروسات بعدم تقديمها إلى أي مؤسسات أو مختبرات دون موافقة. 

كما طلب من المختبرات غير الحكومية، التي حصلت على عينات في مراحل مبكرة من تفشي المرض، أن تدمرها أو ترسلها إلى مركز حكومي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب المذكرة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أميركا

ترامب يأمل في الوصول للقاح قبل نهاية العام الحالي

الحرة / وكالات - واشنطن
15 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في الوصول إلى لقاح قبل نهاية العام - 15 مايو 2020
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يأمل في الوصول إلى لقاح قبل نهاية العام - 15 مايو 2020

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب".

وقال ترامب من البيت الأبيض "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يؤكد فيها ترامب على موعد اللقاح، بعد تغريدة نشرها الخميس، أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وأعلن ترامب خلال الخطاب، عن شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير اللقاح المنتظر لمجابهة الفيروس، تحت اسم "عملية الالتواء السريع".

ووصف ترامب المشروع بأنه "محاولة لم تشهدها البلاد منذ مشروع مانهاتن (النووي)، لم ير أحد شيئا مثل ما نفعله الآن داخل بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قاربت الإصابات حاجز المليون ونصف، حتى اليوم الجمعة.

يذكر أن حاكم نيويورك قد مدد حاكم الولاية العزل الصحي العام حتى 13 يونيو، مستثنيا خمس مناطق تعد الأقل اكتظاظا بالسكان في هذه الولاية التي تضم عشرين مليون نسمة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 2,98 مليون طلب جديد للحصول على إعانات بطالة خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع العدد الإجمالي لهذه الطلبات إلى حوالى 36,5 مليونا منذ توقف عجلة الاقتصاد في منتصف مارس في ظل تدابير احتواء وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل الخميس.

الحرة / وكالات - واشنطن