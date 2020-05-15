أزمة كورونا

أميركا.. اكتشاف جسم مضاد يثبط فيروس كورونا "بنسبة 100%" في المختبر

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
يمنع الفيروس من التعلق بالخلية الصحية للمضيف
يمنع الفيروس من التعلق بالخلية الصحية للمضيف

أعلنت شركة الأدوية الأميركية سورينتو الجمعة أنها توصلت إلى ما تعتقد أنه إختراق في العلاج المحتمل لفيروس كورونا المستجد، وفق ما جاء في تقرير لموقع "تيك كرانش".

وأعلنت Sorrento Therapeutics أنها وجدت جسما مضادا "يثبط بنسبة 100 في المئة عدوى الفيروس للخلايا السليمة بعد أربعة أيام من الحضانة".

وأشار تقرير الموقع إلى أن هذه النتائج هي من دراسة ما قبل السريرية، و لا تزال تخضع لمراجعة الأقران، وهي دراسة مختبر، وهذا يعني  أنها لم تجر  على الإنسان بعد.

وتواصل الشركة العمل على إنتاج "مزيج" من الأجسام المضادة التي يمكن أن توفر الحماية ضد كورونا حتى في حالة حدوث طفرات في الفيروس.

ويقول خبراء الشركة أن هذا الجسم المضاد، الذي يسمى STI-1499، برز  من بين مليارات الأجسام المرشحة التي تم فحصها من مكتبة الأجسام المضادة البشرية الواسعة.

وأظهر قدرته على منع تفاعل بروتين ارتفاع فيروس كورونا مع مستقبلات الخلية البشرية. وهذا يعني أنه يمنع الفيروس من التعلق بالخلية الصحية للمضيف، وهو ما يؤدي إلى الحضانة والعدوى.

ووفق التقرير، فإن هذا المضاد سيكون أول جسم مضاد يتم تضمينه في المزيج الذي يتم تطويره، والذي سيتم توفيره من عدد كبير من الأجسام المضادة المختلفة التي تظهر فعالية مماثلة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
أزمة كورونا

أخيرا.. الصين تقرّ بتدمير عينات من فيروس كورونا

يمنع الفيروس من التعلق بالخلية الصحية للمضيف
أزمة كورونا

أميركا.. اكتشاف جسم مضاد يثبط فيروس كورونا "بنسبة 100%" في المختبر

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أزمة كورونا

أخيرا.. الصين تقرّ بتدمير عينات من فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

أقرت الصين الجمعة بأنها أمرت مختبرات غير حكومية بتدمير عينات من فيروس كورونا المستجد خلال مراحل مبكرة من تفشي المرض.

ونقلت صحيفة "South China Morning"، التي تصدر في هونغ كونغ، عن المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة ليو دنغ فنغ قوله إن هذا الإجراء أتخذ "لدرء الخطر على السلامة البيولوجية في المختبرات ومنع الكوارث الثانوية الناجمة عن مسببات الأمراض غير المحددة".

وأضاف ليو "إنه عندما تم الإبلاغ عن الوباء الشبيه بالالتهاب الرئوي لأول مرة في ووهان، كانت المعاهد على المستوى الوطني تعمل على تحديد العامل المسبب للمرض".

وتابع "بناء على بحث شامل ورأي خبراء، قررنا في حينه أن نصنف الوباء ضمن الفئة الثانية للأمراض الشديدة، وفرض متطلبات السلامة البيولوجية على جمع العينات، والنقل والأنشطة التجريبية، بالإضافة إلى تدمير العينات".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين مؤخرا على خلفية انتشار وباء كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، حيث تتعرض الصين لضغوط دولية متزايدة للسماح بإجراء تحقيق في طريقة تعاملها مع الوباء.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد مرارا أن بكين رفضت تقديم عينات فيروس مأخوذة من المرضى عندما بدأت العدوى في الصين أواخر العام الماضي، وأن السلطات الصينية دمرت عينات تم الحصول عليها في وقت مبكر.

ووفقا لمذكرة صادرة في فبراير عن لجنة الصحة الإقليمية في الصين، تم الطلب من الذين يتعاملون مع عينات الفيروسات بعدم تقديمها إلى أي مؤسسات أو مختبرات دون موافقة. 

كما طلب من المختبرات غير الحكومية، التي حصلت على عينات في مراحل مبكرة من تفشي المرض، أن تدمرها أو ترسلها إلى مركز حكومي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب المذكرة.

الحرة / ترجمات - واشنطن