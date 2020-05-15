أزمة كورونا

أول دولة أوروبية تعلن رسميا هزيمة كورونا

رويترز
15 مايو 2020
الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول
الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء الخميس هزيمة وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

وأكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الإتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات. وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباءا في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الإتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

وقالت الحكومة إنه سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى دون ذكر المزيد من التفاصيل عن ذلك.

رويترز

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أزمة كورونا

أول دولة أوروبية تعلن رسميا هزيمة كورونا

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FILE PHOTO: Shoppers leave the J.C. Penney department store in North Riverside, Illinois, U.S., November 17, 2017. REUTERS…
أميركا

شركة أميركية على حافة الإفلاس تمنح كبار موظفيها مكافآت بملايين الدولارات

أميركا

شركة أميركية على حافة الإفلاس تمنح كبار موظفيها مكافآت بملايين الدولارات

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
FILE PHOTO: Shoppers leave the J.C. Penney department store in North Riverside, Illinois, U.S., November 17, 2017. REUTERS…
متاجر جي سي بيني الأميركية

بدأت متاجر جي سي بيني الأميركية في منح ملايين الدولارات في شكل مكافآت أجور لكبار المديرين التنفيذيين، بينما تتأرجح سلسلة المتاجر المتعثرة على حافة الإفلاس.

وكشفت الشركة في 10 مايو الجاري أن الرئيس التنفيذي جيل سولتو حصل على 4.5 مليون دولار، بينما حصل كل من المدير المالي بيل وافورد، وكبير الموظفين التجاريين ميشيل ولازلو ، وكبير موظفي الموارد البشرية برين إيفانسون على مليون دولار. 

وتهدف هذه المدفوعات إلى ضمان قيام جي سي بيني بتحفيز مسؤوليها التنفيذيين وغيرهم من الموظفين لمواجهة البيئة المتقلبة الناجمة عن وباء كورونا المستجد، والذي أثر على مجال البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة وغيرها.

والشركة التي يبلغ عمرها 118 عامًا هي واحدة من العديد من محلات تجارة التجزئة التي أجبرت على الإغلاق مؤقتًا مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء الولايات المتحدة "مما دفعها أكثر من خطوة إلى الإفلاس" على حد وصف شبكة "سي بي سي نيوز.

وكالة رويترز ذكرت من جانبها أن الشركة تخطط لتقديم طلب للسلطات ضمن ما يتيحه الفصل 11 الخاص بالإفلاس، مما قد يؤدي إلى إغلاق نحو ربع متاجرها الأميركية البالغ عددها 850 متجرًا بشكل دائم.

ويسمح الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة للشركات بإعادة التنظيم بموجب القانون. 

وهذا الإجراء متاح لجميع أنواع الشركات غير القادرة على تحمل الديون أو الدفع للدائنين، إذ يمكن للشركات أو الدائنين التقدم بطلب للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 الاتحادي.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إنه بموجب إحدى الخطط التي تجري مناقشتها، فإن جي سي بيني ستخرج من الإفلاس كشركتين منفصلتين.

ولم تكن مبيعات جي سي بيني على الإنترنت كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مع إبقاء المتاجر مغلقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة استجابة لعمليات الإغلاق التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس التاجي.

وفي حين أن الشركة لديها ما يكفي من النقد للبقاء على قيد الحياة في الأشهر المقبلة، إلا أنها تواجه مدفوعات دين بقيمة 105 مليون دولار مستحقة في يونيو وحوالي 300 مليون دولار من نفقات الفائدة السنوية، إلى جانب أكثر من 2 مليار دولار من الديون مستحقة في عام 2023.

الحرة / ترجمات - واشنطن