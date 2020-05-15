خبير ياباني: كورونا قد يستمر لسنوات

قال خبير اقتصادي ياباني الجمعة إنه يتعين على بلاده إجراء المزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقديم دعم نقدي أكثر سخاء للعائلات لأن الجائحة قد تستمر لعدة سنوات.

وقال كيشيرو كوباياشي، الذي عُين الثلاثاء ضمن لجنة تقدم المشورة للحكومة بشأن إجراءات مكافحة الفيروس، إن بإمكان الحكومة توفير التمويل اللازم لأوجه إنفاق ضخمة لمواجهة آثار انتشار الفيروس من خلال إصدار المزيد من السندات، والتي يمكن للبنك المركزي شراؤها لتفادي التسبب في رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وقال كوباياشي لرويترز "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع سنوات"، وذلك في إشارة إلى الوقت اللازم لتطوير لقاح أو دواء فعال لمكافحة الفيروس وتوزيعه.

وأضاف أن الاستهلاك سيتراجع عالميا خلال تلك الفترة.

وأشار كوباياشي إلى أن ذلك يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لمساعدة الاقتصاد الياباني على تجنب ركود طويل وحاد، ومن بينها صرف 100 ألف ين (934 دولارا) شهريا لكل مواطن يعاني من انخفاض حاد في الدخل جراء التفشي.

وقال كوباياشي، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة طوكيو الخاصة لأبحاث السياسات، إن البرنامج سيكلف الحكومة ما يصل إلى 24 تريليون ين.

لكنه أضاف أن الأهم هو العمل على التخفيف من حالة القلق العام بشأن جائحة فيروس كورونا وتبعاتها.

