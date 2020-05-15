أزمة كورونا

خبير ياباني: كورونا قد يستمر لسنوات

رويترز
15 مايو 2020
توقع الخبير الياباني أن يستغرق التعامل مع فيروس كورونا إلى أربع سنوات
توقع الخبير الياباني أن يستغرق التعامل مع فيروس كورونا إلى أربع سنوات

قال خبير اقتصادي ياباني الجمعة إنه يتعين على بلاده إجراء المزيد من الفحوص الخاصة بفيروس كورونا وتقديم دعم نقدي أكثر سخاء للعائلات لأن الجائحة قد تستمر لعدة سنوات.

وقال كيشيرو كوباياشي، الذي عُين الثلاثاء ضمن لجنة تقدم المشورة للحكومة بشأن إجراءات مكافحة الفيروس، إن بإمكان الحكومة توفير التمويل اللازم لأوجه إنفاق ضخمة لمواجهة آثار انتشار الفيروس من خلال إصدار المزيد من السندات، والتي يمكن للبنك المركزي شراؤها لتفادي التسبب في رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وقال كوباياشي لرويترز "قد يستغرق الأمر ما يصل إلى أربع سنوات"، وذلك في إشارة إلى الوقت اللازم لتطوير لقاح أو دواء فعال لمكافحة الفيروس وتوزيعه.

وأضاف أن الاستهلاك سيتراجع عالميا خلال تلك الفترة.

وأشار كوباياشي إلى أن ذلك يعني ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى لمساعدة الاقتصاد الياباني على تجنب ركود طويل وحاد، ومن بينها صرف 100 ألف ين (934 دولارا) شهريا لكل مواطن يعاني من انخفاض حاد في الدخل جراء التفشي.

وقال كوباياشي، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة طوكيو الخاصة لأبحاث السياسات، إن البرنامج سيكلف الحكومة ما يصل إلى 24 تريليون ين.

لكنه أضاف أن الأهم هو العمل على التخفيف من حالة القلق العام بشأن جائحة فيروس كورونا وتبعاتها.
 

رويترز

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أزمة كورونا

مستشار للقوات الأميركية الخاصة يحذر: داعش يستغل كورونا لصالحه

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

نوه الجندي سابق بالقوات الخاصة الأميركية، والكاتب المسرحي سكوت مان، إلى ضرورة تحلي الولايات المتحدة بالحذر تجاه تنظيم داعش، الذي ربما يحاول استغلال أزمة كورونا لصالحه.

وقال مان في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "أعتقد أننا بدأنا في الانشغال عن داعش بسبب الجائحة، ويمكن للتنظيم أن يستغل هذا الأمر".

وقد قام مان بجولات عدة في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى حول العالم، خلال فترة خدمته كجندي في القوات الخاصة، حيث عمل في مهام لمكافحة التمرد.

والآن يعمل مان مستشارا لكبار المسؤولين العسكريين المشرفين على القوات الخاصة في أفغانستان والولايات المتحدة والشرطة، وذلك وفقا لمعلومات مؤسسة "روح أميركا" غير الربحية.

وقال مان إن داعش تلقى ضربة قوية من القوات الأميركية الخاصة، ولكن طالما نجت سردياتهم، فإنها ستحاول البحث عن طريق للعودة لإظهار وجودها أمام العالم.

وكان منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي قد حذر في إحاطة سرية من أن تنظيم داعش يحرض أنصاره في غرب العراق على استغلال الأزمة الحالية لشن هجمات.

وأشار مان إلى أن مقاتلي داعش قد عادوا إلى أوطانهم الأصلية، وذلك من أجل إنشاء أو إعادة تشكيل شبكات تابعة لهم.

وأضاف مان "تذكروا أنه قبل إسقاط داعش، كان التنظيم يجري هجمات عنيفة شخصية في أماكن نعمل ونعيش فيها"، محذرا أنهم قد يعودون إلى نفس النهج.

الحرة / ترجمات - واشنطن