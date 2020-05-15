غسول الفم يدمر فيروس كورونا؟ .. إجابة حاسمة من منظمة الصحة العالمية

انتشرت خلال الساعات الأخيرة تقارير تقول إن غسول الفم الذي يستخدم للمضمضة لديه القدرة على قتل وتدمير فيروس كورونا المستجد قبل أن يصيب الخلايا البشرية، لكن تدوينة سابقة لمنظمة الصحة حسمت الجدل بشأن الموضوع.

وقال فريق من الباحثين إن المواد الكميائية المتواجدة في غسول الفم قادرة على تدمير الغشاء الدهني لفيروس كورونا.

لكن منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك كانت قد قالت "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من العدوى بفيروس كورونا الجديد".

وأضافت المنظمة في تدوينة لها "بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضي على بعض الميكروبات في الفم لدقائق، لكن ذلك لا يعني أنها قادرة على حمايتك من كوفيد 19".

Q: Can gargling mouthwash protect you from infection with the 2019-nCoV? A: No. There is no evidence that using mouthwash will protect you from infection with the new coronavirus. Posted by World Health Organization (WHO) on Wednesday, February 5, 2020

وأظهرت بعض التجارب والدراسات السريرية المحدودة أن غسول الفم يحتوي على ما يكفي من المكونات القادرة على استهداف الدهون بشكل فعال في فيروسات مغلفة مماثلة، وفق ما نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ويتكون غسول الفم من مواد مثل الكلورهيكسيدين، كلوريد سيتيل البيريدينيوم، وبيروكسيد الهيدروجين وبوفيدون اليود، وكلها لديها القدرة على منع العدوى والعديد منها "تستحق التقييم السريري"، وفقا للباحثين الدوليين.