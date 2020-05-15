أزمة كورونا

غسول الفم يدمر فيروس كورونا؟ .. إجابة حاسمة من منظمة الصحة العالمية

الحرة - واشنطن
15 مايو 2020
الفيروسات التاجية مغطاة بطبقة دهنية ضعيفة أمام بعض المواد الكيميائية
الفيروسات التاجية مغطاة بطبقة دهنية ضعيفة أمام بعض المواد الكيميائية

انتشرت خلال الساعات الأخيرة تقارير تقول إن غسول الفم الذي يستخدم للمضمضة لديه القدرة على قتل وتدمير فيروس كورونا المستجد قبل أن يصيب الخلايا البشرية، لكن تدوينة سابقة لمنظمة الصحة حسمت الجدل بشأن الموضوع.

وقال فريق من الباحثين إن المواد الكميائية المتواجدة في غسول الفم قادرة على تدمير الغشاء الدهني لفيروس كورونا.

لكن منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك كانت قد قالت "لا يوجد دليل على أن استخدام غسول الفم سيحميك من العدوى بفيروس كورونا الجديد".

وأضافت المنظمة في تدوينة لها "بعض العلامات التجارية لغسول الفم قد تقضي على بعض الميكروبات في الفم لدقائق، لكن ذلك لا يعني أنها قادرة على حمايتك من كوفيد 19".

Q: Can gargling mouthwash protect you from infection with the 2019-nCoV? A: No. There is no evidence that using mouthwash will protect you from infection with the new coronavirus.

Posted by World Health Organization (WHO) on Wednesday, February 5, 2020

وأظهرت بعض التجارب والدراسات السريرية المحدودة أن غسول الفم يحتوي على ما يكفي من المكونات القادرة على استهداف الدهون بشكل فعال في فيروسات مغلفة مماثلة، وفق ما نشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ويتكون غسول الفم من مواد مثل الكلورهيكسيدين، كلوريد سيتيل البيريدينيوم، وبيروكسيد الهيدروجين وبوفيدون اليود، وكلها لديها القدرة على منع العدوى والعديد منها "تستحق التقييم السريري"، وفقا للباحثين الدوليين.

الحرة - واشنطن

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أزمة كورونا

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رويترز
15 مايو 2020
الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول
الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول

أعلنت حكومة سلوفينيا مساء الخميس هزيمة وباء فيروس كورونا رسميا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك.

وأكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان إن الوافدين إلى سلوفينيا الآن من دول الإتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات. وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباءا في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يوما على الأقل قائما للقادمين من خارج الإتحاد الأوروبي، فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

وقالت الحكومة إنه سيظل يتعين على المواطنين اتباع قواعد أساسية لمنع الانتشار المحتمل للعدوى دون ذكر المزيد من التفاصيل عن ذلك.

رويترز