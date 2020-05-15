مستشار للقوات الأميركية الخاصة يحذر: داعش يستغل كورونا لصالحه

نوه الجندي سابق بالقوات الخاصة الأميركية، والكاتب المسرحي سكوت مان، إلى ضرورة تحلي الولايات المتحدة بالحذر تجاه تنظيم داعش، الذي ربما يحاول استغلال أزمة كورونا لصالحه.

وقال مان في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "أعتقد أننا بدأنا في الانشغال عن داعش بسبب الجائحة، ويمكن للتنظيم أن يستغل هذا الأمر".

وقد قام مان بجولات عدة في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى حول العالم، خلال فترة خدمته كجندي في القوات الخاصة، حيث عمل في مهام لمكافحة التمرد.

والآن يعمل مان مستشارا لكبار المسؤولين العسكريين المشرفين على القوات الخاصة في أفغانستان والولايات المتحدة والشرطة، وذلك وفقا لمعلومات مؤسسة "روح أميركا" غير الربحية.

وقال مان إن داعش تلقى ضربة قوية من القوات الأميركية الخاصة، ولكن طالما نجت سردياتهم، فإنها ستحاول البحث عن طريق للعودة لإظهار وجودها أمام العالم.

وكان منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي قد حذر في إحاطة سرية من أن تنظيم داعش يحرض أنصاره في غرب العراق على استغلال الأزمة الحالية لشن هجمات.

وأشار مان إلى أن مقاتلي داعش قد عادوا إلى أوطانهم الأصلية، وذلك من أجل إنشاء أو إعادة تشكيل شبكات تابعة لهم.

وأضاف مان "تذكروا أنه قبل إسقاط داعش، كان التنظيم يجري هجمات عنيفة شخصية في أماكن نعمل ونعيش فيها"، محذرا أنهم قد يعودون إلى نفس النهج.