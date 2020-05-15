أزمة كورونا

مستشار للقوات الأميركية الخاصة يحذر: داعش يستغل كورونا لصالحه

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

نوه الجندي سابق بالقوات الخاصة الأميركية، والكاتب المسرحي سكوت مان، إلى ضرورة تحلي الولايات المتحدة بالحذر تجاه تنظيم داعش، الذي ربما يحاول استغلال أزمة كورونا لصالحه.

وقال مان في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "أعتقد أننا بدأنا في الانشغال عن داعش بسبب الجائحة، ويمكن للتنظيم أن يستغل هذا الأمر".

وقد قام مان بجولات عدة في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى حول العالم، خلال فترة خدمته كجندي في القوات الخاصة، حيث عمل في مهام لمكافحة التمرد.

والآن يعمل مان مستشارا لكبار المسؤولين العسكريين المشرفين على القوات الخاصة في أفغانستان والولايات المتحدة والشرطة، وذلك وفقا لمعلومات مؤسسة "روح أميركا" غير الربحية.

وقال مان إن داعش تلقى ضربة قوية من القوات الأميركية الخاصة، ولكن طالما نجت سردياتهم، فإنها ستحاول البحث عن طريق للعودة لإظهار وجودها أمام العالم.

وكان منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي قد حذر في إحاطة سرية من أن تنظيم داعش يحرض أنصاره في غرب العراق على استغلال الأزمة الحالية لشن هجمات.

وأشار مان إلى أن مقاتلي داعش قد عادوا إلى أوطانهم الأصلية، وذلك من أجل إنشاء أو إعادة تشكيل شبكات تابعة لهم.

وأضاف مان "تذكروا أنه قبل إسقاط داعش، كان التنظيم يجري هجمات عنيفة شخصية في أماكن نعمل ونعيش فيها"، محذرا أنهم قد يعودون إلى نفس النهج.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

مستشار للقوات الأميركية الخاصة يحذر: داعش يستغل كورونا لصالحه

ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس
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إصابة بحارة على متن حاملة طائرات أمريكية بكورونا مجددا تثير التساؤلات

أسوشيتد برس
15 مايو 2020
ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس
ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس

جاءت اختبارات خمسة بحارة على متن حاملة طائرات أميركية متوقفة في غوام بسبب تفشي كوفيد-19 عليها، إيجابية لثاني مرة، وتم نقلهم من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، وفق البحرية الأميريكة. 

وتثير إصابة البحارة بالفيروس للمرة الثانية تساؤلات حول كيفية إعادة دمج الجنود المصابين مرة أخرى في الجيش، خاصة على متن السفن.

كان البحارة الخمسة قد أصيبوا في السابق بالفيروس، وتم عزلهم لأسبوعين. وفي إطار تلك العملية تعين عليهم جميعا إجراء اختبار مرتين على التوالي بشرط أن تظهر النتيجة سلبية في كلتيهما. وكان الفارق الزمني بين الاختبارين يوما أو يومين، قبل أن يسمح لهم بالعودة للسفينة.

ترسو الحاملة في ميناء بغوام منذ نهاية مارس بعد اكتشاف تفشي الفيروس. وغادرها أكثر من 4000 من بين طاقم الحاملة المكون من 4800 بحار منذ ذلك الحين، إما للحجر الصحي أو للعزل. وفي وقت سابق من الشهر بدأ مئات البحارة في العودة للحاملة، في دفعات منسقة، استعدادا للإبحار مرة أخرى.

وفي بيان صادر الجمعة قالت البحرية إن البحارة الخمسة كانوا يقومون بمراقبة ذاتية ويلتزمون بالتباعد الاجتماعي أثناء وجودهم على متن السفينة.

وأضاف البيان "هؤلاء البحارة الخمسة أصيبوا بأعراض تشبه الانفلونزا وقاموا بالأمر الصواب بالتقدم للإدارة الطبية بالحاملة للتقييم".

كما جاء في البيان أنهم نقلوا من الحاملة على الفور وعزلوا. كما نقل عدد صغير من البحارة الذين كانوا على اتصال بهم، من الحاملة أيضا.

وحتى يوم الخميس كان أكثر من 2900 بحار قد عادوا الى متن الحاملة، وتعافى نحو 25 بالمائة من بين أكثر من 1000 من المصابين، وفق البحرية.

أسوشيتد برس