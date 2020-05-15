أزمة كورونا

منخفض الثمن ويوقف استنساخ الفيروس.. لقاح لكورونا وصل مرحلة متقدمة

رويترز
15 مايو 2020
اللقاح يحول دون تلف الرئتين ويمنع الفيروس من الإستنساخ
اللقاح يحول دون تلف الرئتين ويمنع الفيروس من الإستنساخ

قال عالم بريطاني يشارك في قيادة جهود تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد إن اللقاح الذي ينتظره العالم بشدة إذا ثبت نجاحه سيتم تسعيره بحيث يمكن الحصول عليه على أوسع نطاق ممكن، وسيجري تصنيعه على نطاق كبير لخفض التكلفة وزيادة المعروض.

وقال أدريان هيل، مدير معهد جينر في جامعة أوكسفورد والذي يتعاون مع شركة أسترا زينيكا لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، إن ضمان توزيع اللقاح على نطاق واسع وخفض التكلفة كان أمرا أساسيا للمشروع منذ البداية.

وقال هيل في مقابلة مع رويترز "لن يكون هذا اللقاح باهظ الثمن. سيكون لقاحا يعطى في جرعة واحدة. وسيتم تصنيعه لتوفيره عالميا...في العديد من المواقع المختلفة. كانت هذه خطتنا دائما".

ويتنافس هيل وفريقه في سباق محموم للوصول إلى لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في جائحة عالمية.

وكشفت بيانات أولية من تجربة للقاح التجريبي على ستة قرود أن بعضها طورت أجساما مضادة ضد الفيروس في غضون 14 يوما بعد إعطائها جرعة واحدة، فيما طورت جميعها الأجسام المضادة الواقية خلال 28 يوما.

وعندما تعرضت القردة لفيروس كورونا، بدا أن اللقاح يحول دون تلف الرئتين ويمنع الفيروس من الإستنساخ على الرغم من أنه لا يزال يتكاثر بشكل نشيط في الأنف.

وبدأ فريق هيل تجارب مبكرة للقاح على البشر في أبريل، مما يجعله واحدا من عدد قليل من الفرق البحثية التي وصلت إلى هذه المرحلة.

رويترز

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منخفض الثمن ويوقف استنساخ الفيروس.. لقاح لكورونا وصل مرحلة متقدمة

أزمة كورونا

مستشار للقوات الأميركية الخاصة يحذر: داعش يستغل كورونا لصالحه

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة
سجناء من داعش في أحد المعتقلات التي تديرها القوات الكردية في الحسكة

نوه الجندي سابق بالقوات الخاصة الأميركية، والكاتب المسرحي سكوت مان، إلى ضرورة تحلي الولايات المتحدة بالحذر تجاه تنظيم داعش، الذي ربما يحاول استغلال أزمة كورونا لصالحه.

وقال مان في حوار مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، "أعتقد أننا بدأنا في الانشغال عن داعش بسبب الجائحة، ويمكن للتنظيم أن يستغل هذا الأمر".

وقد قام مان بجولات عدة في العراق وأفغانستان ومناطق أخرى حول العالم، خلال فترة خدمته كجندي في القوات الخاصة، حيث عمل في مهام لمكافحة التمرد.

والآن يعمل مان مستشارا لكبار المسؤولين العسكريين المشرفين على القوات الخاصة في أفغانستان والولايات المتحدة والشرطة، وذلك وفقا لمعلومات مؤسسة "روح أميركا" غير الربحية.

وقال مان إن داعش تلقى ضربة قوية من القوات الأميركية الخاصة، ولكن طالما نجت سردياتهم، فإنها ستحاول البحث عن طريق للعودة لإظهار وجودها أمام العالم.

وكان منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي قد حذر في إحاطة سرية من أن تنظيم داعش يحرض أنصاره في غرب العراق على استغلال الأزمة الحالية لشن هجمات.

وأشار مان إلى أن مقاتلي داعش قد عادوا إلى أوطانهم الأصلية، وذلك من أجل إنشاء أو إعادة تشكيل شبكات تابعة لهم.

وأضاف مان "تذكروا أنه قبل إسقاط داعش، كان التنظيم يجري هجمات عنيفة شخصية في أماكن نعمل ونعيش فيها"، محذرا أنهم قد يعودون إلى نفس النهج.

الحرة / ترجمات - واشنطن