أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تدرس الرابط بين كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي

فرانس برس
15 مايو 2020
أبلغت عدة دول عن حالات أطفال مصابين بمرض التهابي مع أعراض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي
أبلغت عدة دول عن حالات أطفال مصابين بمرض التهابي مع أعراض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنها تدرس إمكانية وجود رابط بين وباء كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي التي تؤدي إلى أمراض التهابية لدى الأطفال.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمر صحافي أجراه عبر الإنترنت في جنيف، "تشير فرضيات أولية إلى أن هذه المتلازمة قد تكون مرتبطة بكوفيد-19".

وأضاف "ندعو كل أخصائيي التحليل السريري في العالم إلى العمل مع السلطات الوطنية ومنظمة الصحة العالمية لنكون في حالة استعداد ونفهم أكثر هذه المتلازمة لدى الأطفال".

وفي الأسابيع الثلاثة الماضية، أبلغت عدة دول عن حالات أطفال مصابين بمرض التهابي مع أعراض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي، ومرتبطة على الأرجح بكوفيد-19.

وأبلغ عن وفاة فتى في الرابعة عشرة من عمره في بريطانيا وطفل في الخامسة في نيويورك وآخر في فرنسا بعد إصابتهما بأعراض مشابهة.

وتشمل الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وألم البطن والاضطراب في الجهاز الهضمي والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة واحمرار اللسان وتورمه.

وهذه الأعراض قريبة من مرض كاواساكي الذي يصيب الأطفال ويسبب التهاب الأوعية الدموية.

ومع ذلك، هناك اختلافات. فالالتهاب وتلف القلب "أكثر وضوحا" في الحالات التي يشتبه في ارتباطها بكوفيد-19 مقارنة بمرض كاواساكي الكلاسيكي، وفق الأطباء.

فرانس برس

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أبلغت عدة دول عن حالات أطفال مصابين بمرض التهابي مع أعراض قريبة من حالة نادرة، هي مرض كاواساكي
أزمة كورونا

منظمة الصحة العالمية تدرس الرابط بين كوفيد-19 ومتلازمة كاواساكي

تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
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أزمة كورونا

أخيرا.. الصين تقرّ بتدمير عينات من فيروس كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ
تكتمت الصين على معلومات مهمة بشأن فيروس كورونا مما يرجح فرضية أن يكون الفيروس خرج من مختبر ووهان عن طريق الخطأ

أقرت الصين الجمعة بأنها أمرت مختبرات غير حكومية بتدمير عينات من فيروس كورونا المستجد خلال مراحل مبكرة من تفشي المرض.

ونقلت صحيفة "South China Morning"، التي تصدر في هونغ كونغ، عن المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة ليو دنغ فنغ قوله إن هذا الإجراء أتخذ "لدرء الخطر على السلامة البيولوجية في المختبرات ومنع الكوارث الثانوية الناجمة عن مسببات الأمراض غير المحددة".

وأضاف ليو "إنه عندما تم الإبلاغ عن الوباء الشبيه بالالتهاب الرئوي لأول مرة في ووهان، كانت المعاهد على المستوى الوطني تعمل على تحديد العامل المسبب للمرض".

وتابع "بناء على بحث شامل ورأي خبراء، قررنا في حينه أن نصنف الوباء ضمن الفئة الثانية للأمراض الشديدة، وفرض متطلبات السلامة البيولوجية على جمع العينات، والنقل والأنشطة التجريبية، بالإضافة إلى تدمير العينات".

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين مؤخرا على خلفية انتشار وباء كورونا الذي تسبب بوفاة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، حيث تتعرض الصين لضغوط دولية متزايدة للسماح بإجراء تحقيق في طريقة تعاملها مع الوباء.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أكد مرارا أن بكين رفضت تقديم عينات فيروس مأخوذة من المرضى عندما بدأت العدوى في الصين أواخر العام الماضي، وأن السلطات الصينية دمرت عينات تم الحصول عليها في وقت مبكر.

ووفقا لمذكرة صادرة في فبراير عن لجنة الصحة الإقليمية في الصين، تم الطلب من الذين يتعاملون مع عينات الفيروسات بعدم تقديمها إلى أي مؤسسات أو مختبرات دون موافقة. 

كما طلب من المختبرات غير الحكومية، التي حصلت على عينات في مراحل مبكرة من تفشي المرض، أن تدمرها أو ترسلها إلى مركز حكومي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بحسب المذكرة.

الحرة / ترجمات - واشنطن