أزمة كورونا

ووهان تعلن إجراء اختبارات لـ3 ملايين مواطن.. شبح موجة ثانية من كورونا يطارد الصين

15 مايو 2020
نفى مختبر ووهان أي مسؤولية له عن تفشي كورونا
ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا

قالت مدينة ووهان الصينية الجمعة إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

وقالت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض، إنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الخميس.

وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا.

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو، ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المدينة يومي الأحد والاثنين الماضيين رصد ست إصابات جديدة، وهي الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.

وإلى جانب ووهان، كانت قد ظهرت حالات أخرى في الأسابيع الماضية في مقاطعتي جيلين وهيلونغجيانغ الشماليتين الشرقيتين قرب روسيا.

وكانت الصين قد عزلت ووهان في 23 يناير الماضي، بعد أن ظهر الوباء بها في أواخر العام الماضي، ثم رفعت إجراءات العزل في 8 أبريل بعد الانخفاض الكبير في حالات العدوى.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.
 

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هل يمكن لمناعة القطيع أن تضع حدا لتفشي فيروس كورونا؟.. مختصون يوضحون الشروط

الحرة / ترجمات - واشنطن
15 مايو 2020
من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس
من شأن مناعة القطيع أن تنهي بشكل فعال وباء الفيروس

انتقد مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، في كلمة الأربعاء، نداءات بعض المختصين لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال ما يعرف بـ"مناعة القطيع" التي تقتضي ترك الفيروس ينتشر بين الناس في حدود معينة بهدف تقوية المناعة البشرية ضده.

وقال رايان "البشر ليسوا قطعانا".

مناعة القطيع هو مفهوم في علم الأوبئة يصف كيف يمكن للناس بشكل جماعي أن يقوا أنفسهم من العدوى إذا كان لدى نسبة معينة من السكان مناعة ضد المرض. لكن مناعة القطيع فيما يتعلق بالفيروس التاجي بعيدة عن الواقع، خاصة بدون لقاح. 

وقال رايان إن مصطلح "مناعة القطيع" نابع من علم الأوبئة البيطرية، وعادة ما ينطوي على قرارات تجارية حول ما إذا كان ينبغي ترك الحيوانات تموت من أجل صحة القطيع بشكل عام.

وتابع "لذا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين حقًا عندما نستخدم المصطلحات بهذه الطريقة حول العدوى الطبيعية في البشر".

ويواصل المختصون والمسؤولون في مجال الصحة تحذيرهم من أنه لا توجد طريقة سهلة للخروج من جائحة الفيروس التاجي، خاصة وأن أجزاء من الولايات المتحدة بدأت في تخفيف عمليات الإغلاق. 

"ولا تزال مناعة القطيع بعيدة المنال، حتى في الأماكن الأكثر تضررا من الوباء" بحسب مختصين تحدثوا لشبكة "أن بي سي نيوز".

وبحسب هؤلاء، هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق مستويات عالية من المناعة لدى السكان: إما أن يكون هناك ما يكفي من الأشخاص قد أصيبوا بالفعل وأنظمتهم المناعية طورت أجسامًا مضادة للحماية من العدوى المستقبلية، على الأقل في المدى القصير، أو المناعة المكتسبة عن طريق لقاح فعال.

وفي غياب تدابير التباعد الاجتماعي، من المتوقع أن تحتاج الدول إلى الاستعداد لارتفاعات دورية جديدة وغير متوقعة للعدوى الجديدة حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع.

وبالنسبة لـ كوفيد-19، ، يقدر العلماء أن 50 في المئة إلى 70 في المئة من السكان يجب أن يكونوا محصنين لتحقيق مناعة القطيع.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 4.3 مليون حالة مؤكدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لا يوجد بلد يقترب حتى من مستويات المناعة اللازمة لإبطاء عمليات الإرسال بشكل جماعي.

وفي ووهان الصينية، تم اختبار آلاف الأشخاص العائدين إلى العمل في أبريل بحثًا عن أجسام مضادة، ووجدت النتائج الأولية أن 2 إلى 3 في المئة فقط طوروها. 

بينما أظهرت النتائج الأولية لدراسة أجريت في إسبانيا أن حوالي 5 بالمئة من حوالي 90 ألف شخص تم اختبارهم كانوا إيجابيين للأجسام المضادة. 

وحتى في المناطق التي تضررت بشدة، مثل نيويورك، وجد الاختبار الأولي لـ 1300 شخص أن 21.2 في المئة كانت إيجابية للأجسام المضادة.

وقال الدكتور روبرت أتمار، اختصاصي الأمراض المعدية في كلية بايلور للطب في هيوستون: "هذا يعني أن 80 في المائة من السكان سيظلون على ما يبدو عرضة للإصابة". 

ثم أضاف "حتى في المنطقة التي تأثرت بشدة، لا نرى المستويات التي تتوقعها لمناعة القطيع".

الحرة / ترجمات - واشنطن