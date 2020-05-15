ووهان تعلن إجراء اختبارات لـ3 ملايين مواطن.. شبح موجة ثانية من كورونا يطارد الصين

قالت مدينة ووهان الصينية الجمعة إنها أجرت اختبارات لأكثر من ثلاثة ملايين من مواطنيها البالغ عددهم 11 مليونا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، مع سعيها لفحص جميع السكان بعد أن أثارت سلسلة من الحالات الجديدة مخاوف من موجة ثانية من العدوى.

وقالت المدينة التي كانت مركز تفشي المرض، إنها تخطط لإجراء اختبارات الحمض النووي لجميع المواطنين في محاولة لتقييم الأعداد التي لم تظهر عليها أعراض المرض، وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية الخميس.

وقال التقرير إن ووهان رصدت عدة حالات لم تظهر عليها أعراض المرض بشكل يومي مؤخرا.

والحالات غير المصحوبة بأعراض هي لأشخاص تكون فيها نتيجة الاختبار إيجابية للمرض، لكن لا تظهر عليهم أي علامات خارجية للمرض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين في بيان الجمعة، إن السلطات سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 14 مايو، ارتفاعا من ثلاث حالات في اليوم السابق.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت المدينة يومي الأحد والاثنين الماضيين رصد ست إصابات جديدة، وهي الأولى في المدينة منذ أكثر من شهر.

وإلى جانب ووهان، كانت قد ظهرت حالات أخرى في الأسابيع الماضية في مقاطعتي جيلين وهيلونغجيانغ الشماليتين الشرقيتين قرب روسيا.

وكانت الصين قد عزلت ووهان في 23 يناير الماضي، بعد أن ظهر الوباء بها في أواخر العام الماضي، ثم رفعت إجراءات العزل في 8 أبريل بعد الانخفاض الكبير في حالات العدوى.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين حاليا 82933 بينما ظلت محصلة الوفيات بدون تغيير عند 4633.

