أزمة كورونا

أخبار سارة من إيطاليا بعد أشهر قاتمة

الحرة / وكالات - واشنطن
16 مايو 2020
بدأت إيطاليا تخفيفا جزئيا لقيود الإغلاق في الرابع من مايو
إيطاليا تقرر فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي ابتداء من 3 يونيو

قررت إيطاليا فتح حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الثالث من يونيو بجانب إلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب، وفق ما ذكر مصدر رسمي السبت.

واتخذت هذه التدابير ليل السبت في ختام اجتماع لمجلس الوزراء دام حوالى 10 ساعات برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. وجاء في بيان حكومي "ستطبق هذه التدابير في إطار احترام العلاقات الناشئة من النظام القانوني للاتحاد الأوروبي" في حين أن الحدود الأوروبية لفضاء شنغن لا تزال مغلقة.

وأضاف البيان أن ذلك قد يتغير في حال برز مجددا أي "خطر وبائي".

وقطاع السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد الإيطالي ويمثل نحو 13 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

والسبت أعلنت نقابة "كولديرتي" إحدى أبرز النقابات الزراعية أن "فتح الحدود الإيطالية أمام الرعايا الأوروبيين لن يشجع السياحة فحسب بل سينقذ أيضا المحاصيل الزراعية مع عودة حوالى 150 ألف عامل موسمي من رومانيا وبولندا وبلغاريا".

واعتبارا من 3 يونيو سيتمكن الإيطاليون من التنقل  بحرية في كافة مناطق البلاد دون قيود إلا في حال تفشى مجددا وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 32 ألف شخص في إيطاليا.

وسيسمح للإيطاليين المعزولين منذ العاشر من مارس ويتنقلون فقط ضمن بلداتهم لأسباب صحية ومهنية، بالتنقل مجددا بحرية اعتبارا من 18 من الجاري ضمن منطقتهم بحسب البيان الحكومي.

وبشأن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، تكتفي الحكومة بتحديد مبادئ أمنية عامة يجب احترامها، اعتبارا من 18 من الجاري دون ذكر قطاع أو إجراء محدد.

وتابع البيان "أن الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والاجتماعية يجب أن تتم مع احترام المبادئ الجديرة ب"خفض خطر الإصابة في القطاع المعني".

وبحسب الإعلام المحلي سيعاد فتح في 18 مايو المتاجر غير الغذائية الصغيرة والمتوسطة ومراكز التجميل وصالونات تصفيف الشعر والحانات والمطاعم التي أعلن أصلا أنها ستفتح في الأول من يونيو.

وهذه القرارات الحكومية الأخيرة تترك لكل واحدة من مناطق إيطاليا العشرين هامشا لتطبيق المبادئ التي أعلنتها روما.

وكانت الصحافة توقعت بعض هذه التدابير ومنذ مطلع الأسبوع بدأ أصحاب الحانات والمطاعم والمتاجر في العاصمة بالاستعداد لإعادة الفتح.

ومساء الخميس أعلنت بلدية روما نيتها في تسريع وتيرة رفع العزل واستئناف العديد من الأنشطة.

وتستعد روما أيضا لإعادة فتح الكنائس الاثنين وكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. وفي نهاية الأسبوع تولت فرق تنظيف عملية تطهير قسم كبير من هذه الكنائس.

الحرة / وكالات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي