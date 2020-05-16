اختراعان لإنقاذ حياة الأطباء وسط جائحة كورونا

يعتبر العاملون في المجال الطبي من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ما دفع فريقا علميا إلى اختراع جهازين وقائيين لهم.

وقد طور فريق من جامعة ميشيغان الأميركية، جهازين يمكنهما التقليل من احتمالية إصابة الفريق الطبي، حيث تقوم فكرته على شفط الغبار الجوي الذي قد يحمل الفيروس.

الجهازان عبارة عن خوذة يرتديها المريض، وقطعة أخرى أشبه بقناع موصلة بالخوذة تحيط جميع الفتحات حول الوجه، بحسب "ساينس ماغازين".

ورغم عدم اختبار الجهازين في ظروف طبية، فإن مخترعيه يأملون في أن يساعدا في التقليل من العدوى بين العاملين في المجال الطبي، والذي أصيب منهم نحو 90 ألفا بفيروس كورونا حول العالم.

ويعمل الجهازان على التقاط أي هواء خارج من المريض عن طريق تقنية الضغط السلبي الناجم عن مضخة سحب هواء الزفير، وفقا للدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للسل".

ويستخدم الضغط السلبي في المستشفيات منذ الثمانينيات، لمنع انتشار الجراثيم المحمولة جوا، إلا أن سعر تجهيز غرفة واحدة بهذه التقنية يبلغ نحو 12 ألف دولار.

لكن، الجهاز الجديد القائم على الضغط السلبي أقل تكلفة، بل سيقلل الحاجة إلى هذا النوع من الغرف حول العالم.