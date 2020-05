السلطات الأميركية توقف مشروع بيل غيتس الضخم الخاص بكورونا

من النادر أن تجد رئيس وزراء دولة يجلس في مقهى عام، لكن الأندر هو منعه من دخول المكان، إلا أن هذا ما حدث مع رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاكيندا أرديرن.

وكانت أرديرن قد توجهت السبت إلى مقهى شهير في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، لكنها منعت من الدخول بسبب معايير التباعد الاجتماعي المطبقة، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.

وغرد شاهد على الواقعة قائلا، "يا إلهي، حاولت ياسيندا أرديرن الدخول إلى مقهى أولايف، لكنها منعت بسبب امتلائه عن آخره".

Never mind they sorted her out. 😇