أزمة كورونا

الولايات المتحدة تجيز استعمال أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

فرانس برس
16 مايو 2020
يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول
يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية السبت باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص فيروس كورونا، ما يرفع عدد أدوات الفحص في البلد الذي يسعى لتسريع وتيرة الاختبارات.

وأقرّت إدارة الغذاء والدواء في 21 أبريل أول أداة فحص يستعملها الناس ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، وهي من صنع شبكة المختبرات "لاب كورب".

ووافقت الإدارة في 8 مايو على فحص صمّمته جامعة روتغرز، يقوم على أخذ عينة من اللعاب ثم ينقلها من خضع للفحص إلى مختبر.

ويخصّ الإذن الصادر السبت أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة "إيفرليول"، يمكن تحليلها بطرق مختلفة. ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها.

وحظيت أداتان من صنع الشركة بترخيص، ويمكن أن يتم السماح بأدوات أخرى، وفق وكالة الغذاء والدواء.

وتجاوز عدد الفحوص اليومية 300 ألف في الولايات المتحدة منذ الاثنين، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت"، أي نحو ضعف عدد الفحوص التي أجريت مطلع أبريل.

ويشترط في عدة مناطق من البلاد أن تظهر على الشخص أعراض، وتسجّل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المنطقة، حتى يسمح له بالحصول على أداة فحص.

سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

فرانس برس

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يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول
أزمة كورونا

الولايات المتحدة تجيز استعمال أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

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16 مايو 2020
هذه الطريقة تنتج اللقاح بشكل أسرع من الطرق التقليدية
هذه الطريقة تنتج اللقاح بشكل أسرع من الطرق التقليدية

أعلنت شركة السجائر البريطانية الأميركية British American Tobacco PLC أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد تعمل عليه أصبح جاهزا لبدء الاختبارات على البشر، وفق ما نقلت "بلومبرغ".

وتأتي الاختبارات على البشر بعد أن أظهرت الاختبارات قبل السريرية للقاح استجابة مناعية إيجابية، وفقا لما ذكرته الشركة ومقرها لندن الجمعة في بيان.

وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من التجارب البشرية يمكن أن تبدأ في أقرب وقت ممكن في أواخر يونيو في حال أذن بها منظمو الأدوية.

ويستخدم فرع الشركة في كنتاكي الأميركية نباتات التبغ في صنع اللقاح التجريبي، وهو مستمد من التسلسل الجيني لفيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الطريقة تنتج اللقاح بشكل أسرع من الطرق التقليدية، ما يسرع العملية ويقلص الوقت اللازم من عدة أشهر إلى حوالي ستة أسابيع.

وتخوض مختبرات وشركات أدوية سباقا عالميا للعثور على لقاح يوقف الفيروس الذي شل العالم، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه من الممكن التوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام و"ربما قبل ذلك". 

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 307321 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر.

الحرة / ترجمات - واشنطن