أزمة كورونا

بيانات أميركية تشير إلى "الضحايا المخفيين" لوباء كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
شخص مصاب بمرض الزهايمر قد لا يفهم ما يجري
شخص مصاب بمرض الزهايمر قد لا يفهم ما يجري

أظهرت بيانات عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية أن ثلث الوفيات تأتي من دور التمريض ومرافق الرعاية الطويلة الأجل التي يعاني ما يقرب من نصف المقيمين بها من مرض الزهايمر، وفق تقرير لموقع شبكة "اي بي سي نيوز".

وقال التقرير إن مرضى الزهايمر في دور الرعاية الصحية هم "الضحايا المخفيين" لوباء كوفيد -19.

وأشار التقرير إلى أن مرضى الزهايمر أو الخرف هم  أكثر المجموعات المتضررة من الفيروس في البلاد، فيما حذر مراقبون من نقص في التدابير لحمايتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الزهايمر هاري جونز للشبكة "بالنظر إلى بعض الأرقام التي ظهرت الآن، فمن الواضح جدا أننا لا نزال لا نملك معطيات على أساس دقيق وفي الوقت المناسب حول مكان حدوث الحالات".

مرض الزهايمر، وهو مرض عصبي مزمن، والمصابين بالمرض هم أكثر عرضة لكورونا لأنهم عادة ما يكونون كبار السن ويعانون من أمراض أخرى، كما أن العيش في دور التمريض يزيد من خطر التعرض للإصابة. 

وقال جونز "اعتمادا على درجة تطور المرض، شخص مصاب بمرض الزهايمر قد لا يفهم ما يجري".

وأضاف "قد لا يفهمون لماذا لا يستطيعون مغادرة المنزل. لماذا الأطفال وباقي أفراد الأسرة في المنزل، ويمكن لهذا النوع من الإرتباك، في حد ذاته، أن يخلق تحديات للمصاب بالخرف وكذلك لمقدمي الرعاية الصحية".

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة 1412121 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 27191 حالة عن اليوم السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد 2043 حالة إلى 85990.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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16 مايو 2020
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قالت الشرطة ومنظمون إن آلاف الألمان خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ، المحيطة بها وتتوقع الشرطة تظاهر نحو خمسة آلاف في مدينة شتوتجارت كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.

وحظيت ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم.

وحذرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.

الحرة / وكالات - واشنطن