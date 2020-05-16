بيانات أميركية تشير إلى "الضحايا المخفيين" لوباء كورونا

أظهرت بيانات عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركية أن ثلث الوفيات تأتي من دور التمريض ومرافق الرعاية الطويلة الأجل التي يعاني ما يقرب من نصف المقيمين بها من مرض الزهايمر، وفق تقرير لموقع شبكة "اي بي سي نيوز".

وقال التقرير إن مرضى الزهايمر في دور الرعاية الصحية هم "الضحايا المخفيين" لوباء كوفيد -19.

وأشار التقرير إلى أن مرضى الزهايمر أو الخرف هم أكثر المجموعات المتضررة من الفيروس في البلاد، فيما حذر مراقبون من نقص في التدابير لحمايتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية الزهايمر هاري جونز للشبكة "بالنظر إلى بعض الأرقام التي ظهرت الآن، فمن الواضح جدا أننا لا نزال لا نملك معطيات على أساس دقيق وفي الوقت المناسب حول مكان حدوث الحالات".

مرض الزهايمر، وهو مرض عصبي مزمن، والمصابين بالمرض هم أكثر عرضة لكورونا لأنهم عادة ما يكونون كبار السن ويعانون من أمراض أخرى، كما أن العيش في دور التمريض يزيد من خطر التعرض للإصابة.

وقال جونز "اعتمادا على درجة تطور المرض، شخص مصاب بمرض الزهايمر قد لا يفهم ما يجري".

وأضاف "قد لا يفهمون لماذا لا يستطيعون مغادرة المنزل. لماذا الأطفال وباقي أفراد الأسرة في المنزل، ويمكن لهذا النوع من الإرتباك، في حد ذاته، أن يخلق تحديات للمصاب بالخرف وكذلك لمقدمي الرعاية الصحية".

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة 1412121 حالة إصابة بفيروس كورونا، بزيادة 27191 حالة عن اليوم السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد 2043 حالة إلى 85990.