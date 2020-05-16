أزمة كورونا

هل تستطيع درجة الحرارة داخل السيارات قتل فيروس كورونا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
سيارة من الداخل - صورة أرشيفية
علماء يقولون إن درجة حرارة السيارة قادرة على قتل الفيروس

قالت دراسة جديدة إن فيروس كورونا المستجد يموت بشكل أسرع في درجات الحرارة المرتفعة.

وقال ترافيس غلين، الأستاذ بجامعة جورجيا حيث تم إجراء الدراسة فيها، إن "فيروس كورونا المستجد قد يعيش لبضع أيام على الأسطح المختلفة في الغرفة، لكنه يموت بشكل أسرع للغاية في درجات الحرارة المرتفعة".

وأشارت الدراسة إلى أن كورونا المستجد يتشابه مع مرض السارس من حيث الاستجابة للحرارة، بحسب تقرير مجلة "فوربس" الأميركية.

وقال غلين، "إذا قمت بتسخين مادة 54 درجة مئوية (وهي أعلى درجة في مجفف الملابس أو أقل درجة في الفرن)، فإنك ستحتاج إلى 20 دقيقة لقتل 99.9 بالمئة من الفيروس".

أما إذا وصلت درجة الحرارة إلى 150 أو أعلى فإن الأمر يستغرق 5 دقائق لقتل الفيروس، إلا أن هذا لا يعني بأي شكل وضع الأغراض في الفرن من أجل تعقيمها.

إلا أن أغراض الأقنعة يمكن تطهيرها من خلال وضعها في مجفف الملابس، لكن ماذا عن الأغراض في السيارة؟

يقول خبير الأرصاد الجوية جان نال لمجلة فوربس والذي حذر لسنوات من ترك الأطفال، والحيوانات الأليفة، والإلكترونيات في السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، إن السيارات قد تكون وسيلة فعالة لقتل الفيروس.

ويقول نال عبر الموقع الخاص به، إن بيئة ونوافذ السيارة شفافة نسبيا للسماح بنفاذ الإشعاع القصير الصادر عن الشمس، وذلك يساهم في ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة، لدرجة أنها تقتل فيروس كورونا.

وقد نشر نال وزملاؤه دراسة في مجلة "طب الأطفال"، تقول إن درجة الحرارة داخل السيارة لا تستغرق الكثير من الوقت لترتفع.

فعلى سبيل المثال، إذا كانت درجة الحرارة  في الخارج 26 درجة مئوية (80 بمقياس فهرنهايت)، فخلال عشر دقائق ترتفع درجة الحرارة بمقدار 19 درجة بمقياس فهرنهايت مقارنة بالحرارة خارج السيارة، وخلال 20 دقيقة إلى 29 درجة، وخلال 30 دقيقة ترتفع بـ 34 درجة، وبعد 60 دقيقة ترتفع بـ 45 درجة.

أما من ساعة إلى ساعتين فإن درجة الحرارة ترتفع من 45 إلى 50 درجة، ومن ساعتين إلى أربع، فإنها ترتفع من 50 إلى 55 درجة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا
كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا

أصرّ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أن فريقه لا يحتاج أن يكون "في أفضل أحواله" كي يحرز لقبه الأول في الدوري الانكليزي لكرة القدم، عند استئناف المسابقة المعلقة راهنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى إعادة إطلاق الموسم منتصف يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثلاثة عقود.

وفي ظل ابتعاد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة "بي بي سي": "لا يجب ان نكون في أفضل أحوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا الأمر ينطبق على باقي الفرق".

وتابع كلوب "سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون كما العادة ان نستفيد من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في أسرع وقت ممكن".

وعبّر كلوب عن توقه للعودة إلى "الحياة الطبيعية" في أسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في إنكلترا وعالميا.

وقال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة إن "الإغلاق كان جيدا قدر الإمكان، ليس تماما ما أرغب بالقيام فيه، لكننا يجب ان نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

وتابع "بدأنا قبل ثمانية أسابيع وتشعر الآن أن الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

أردف "اشتقت للشبان لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، وأصبحنا أصدقاء في آخر أربع سنوات ونصف السنة".

وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زوم وتلك الأمور، لكن الأمر ليس مماثلا وافتقد العودة إلى ميلوود والقيام بالأمور الاعتيادية".

الحرة / وكالات - واشنطن