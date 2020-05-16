أزمة كورونا

"جميع القرود أصيبت".. هل نجح لقاح أوكسفورد فعلا؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
اللقاح سيكون "واسع النطاق" وسيتوفر لشركاء الولايات المتحدة في الخارج
اللقاح سيكون "واسع النطاق" وسيتوفر لشركاء الولايات المتحدة في الخارج

أعلن علماء في جامعة أوكسفورد البريطانية منذ أيام، نجاح لقاح جديد ضد كورونا، في حماية مجموعة من القرود من الفيروس، إلا أن التفاؤل ليس بالقدر الذي يبديه هؤلاء.

وقال تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية اطلع على نتائج التجارب، إن جميع القرود التي تم تطعيمها أصيبت بالفيروس عندما تم تعريضها له، وذلك بعدما تم تحليل الحمض النووي الريبي المسحوب من إفرازات الأنف.

وقال التقرير إنه لم يكن هناك فرق في كمية الحمض النووي الريبي الفيروسي الذي تم سحبه من القرود الملقحة، مقارنة بالقرود التي لم يتم تلقيحها، ما يعني أن جميع الحيوانات الملقحة كانت مصابة.

وأضاف التقرير أن حجة العلماء في المضي قدما في هذا اللقاح الذي لم يمنع العدوى عن الحيوانات، هو أن المصل قد خفف من حدة المرض.

وقد تمت مراقبة الحيوانات بعد تعرضها للعدوى لمدة سبعة أيام، حيث تبين أن الحيوانات غير الملقحة ظهرت عليها علامات الالتهاب الرئوي، فيما خلت القرود الملقحة منها.

وخلص تقرير فوربس إلى أن المؤشرات تعني أن اللقاح لم يمنع عدوى الفيروس، إلا أنه قد يعطي حماية جزئية من تبعاته.

وبالنظر إلى اللقاحات التي تعطى مناعة جزئية مثل عقار الأيدز، والسل، والملاريا فإن الإجابة غير مشجعة، باستثناء عقار الملاريا في مرحلة الطفولة.

يذكر أن هناك نحو 115 لقاحا يتم تطويره في مختلف أنحاء العالم منذ نهاية أبريل الماضي، من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكان  الطبيب الأميركي وحامل لواء مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، قد صرح قبل أسابيع بأن أول لقاح سيكون جاهزا مع بداية عام 2021 إذا سارت كل الأمور بشكل جيد.

وقد أبدى فاوتشي تفاؤله بشأن لقاح شركة موديرنا الأميركية، الذي يعتبر الأكثر تقدما من بين جميع اللقاحات بعد وصوله لمرحلة التجارب السريرية الآن.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الولايات المتحدة تجيز استعمال أداة فحص منزلي جديدة لكورونا

فرانس برس
16 مايو 2020
يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول
يتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية السبت باستعمال أداة جديدة لجمع عينات من الأنف بهدف إخضاعها لفحص فيروس كورونا، ما يرفع عدد أدوات الفحص في البلد الذي يسعى لتسريع وتيرة الاختبارات.

وأقرّت إدارة الغذاء والدواء في 21 أبريل أول أداة فحص يستعملها الناس ذاتيا عبر أخذ عينة من الأنف، وهي من صنع شبكة المختبرات "لاب كورب".

ووافقت الإدارة في 8 مايو على فحص صمّمته جامعة روتغرز، يقوم على أخذ عينة من اللعاب ثم ينقلها من خضع للفحص إلى مختبر.

ويخصّ الإذن الصادر السبت أداة فحص عبر أخذ عينة من الأنف، من صنع شركة "إيفرليول"، يمكن تحليلها بطرق مختلفة. ويتم رفع العيّنة بواسطة قطعة قطن خاصة ثم توضع في محلول وترسل في وقت قصير إلى مختبر ليحللها.

وحظيت أداتان من صنع الشركة بترخيص، ويمكن أن يتم السماح بأدوات أخرى، وفق وكالة الغذاء والدواء.

وتجاوز عدد الفحوص اليومية 300 ألف في الولايات المتحدة منذ الاثنين، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت"، أي نحو ضعف عدد الفحوص التي أجريت مطلع أبريل.

ويشترط في عدة مناطق من البلاد أن تظهر على الشخص أعراض، وتسجّل إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في المنطقة، حتى يسمح له بالحصول على أداة فحص.

سجّلت الولايات المتحدة 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الجمعة.

فرانس برس