"جميع القرود أصيبت".. هل نجح لقاح أوكسفورد فعلا؟

أعلن علماء في جامعة أوكسفورد البريطانية منذ أيام، نجاح لقاح جديد ضد كورونا، في حماية مجموعة من القرود من الفيروس، إلا أن التفاؤل ليس بالقدر الذي يبديه هؤلاء.

وقال تقرير لمجلة "فوربس" الأميركية اطلع على نتائج التجارب، إن جميع القرود التي تم تطعيمها أصيبت بالفيروس عندما تم تعريضها له، وذلك بعدما تم تحليل الحمض النووي الريبي المسحوب من إفرازات الأنف.

وقال التقرير إنه لم يكن هناك فرق في كمية الحمض النووي الريبي الفيروسي الذي تم سحبه من القرود الملقحة، مقارنة بالقرود التي لم يتم تلقيحها، ما يعني أن جميع الحيوانات الملقحة كانت مصابة.

وأضاف التقرير أن حجة العلماء في المضي قدما في هذا اللقاح الذي لم يمنع العدوى عن الحيوانات، هو أن المصل قد خفف من حدة المرض.

وقد تمت مراقبة الحيوانات بعد تعرضها للعدوى لمدة سبعة أيام، حيث تبين أن الحيوانات غير الملقحة ظهرت عليها علامات الالتهاب الرئوي، فيما خلت القرود الملقحة منها.

وخلص تقرير فوربس إلى أن المؤشرات تعني أن اللقاح لم يمنع عدوى الفيروس، إلا أنه قد يعطي حماية جزئية من تبعاته.

وبالنظر إلى اللقاحات التي تعطى مناعة جزئية مثل عقار الأيدز، والسل، والملاريا فإن الإجابة غير مشجعة، باستثناء عقار الملاريا في مرحلة الطفولة.

يذكر أن هناك نحو 115 لقاحا يتم تطويره في مختلف أنحاء العالم منذ نهاية أبريل الماضي، من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكان الطبيب الأميركي وحامل لواء مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، قد صرح قبل أسابيع بأن أول لقاح سيكون جاهزا مع بداية عام 2021 إذا سارت كل الأمور بشكل جيد.

وقد أبدى فاوتشي تفاؤله بشأن لقاح شركة موديرنا الأميركية، الذي يعتبر الأكثر تقدما من بين جميع اللقاحات بعد وصوله لمرحلة التجارب السريرية الآن.