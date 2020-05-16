لقاح "الشركة الأميركية البريطانية للتبغ" يدخل مرحلة الاختبار البشري

أعلنت شركة السجائر البريطانية الأميركية British American Tobacco PLC أن لقاحا لفيروس كورونا المستجد تعمل عليه أصبح جاهزا لبدء الاختبارات على البشر، وفق ما نقلت "بلومبرغ".

وتأتي الاختبارات على البشر بعد أن أظهرت الاختبارات قبل السريرية للقاح استجابة مناعية إيجابية، وفقا لما ذكرته الشركة ومقرها لندن الجمعة في بيان.

وقالت الشركة إن المرحلة الأولى من التجارب البشرية يمكن أن تبدأ في أقرب وقت ممكن في أواخر يونيو في حال أذن بها منظمو الأدوية.

ويستخدم فرع الشركة في كنتاكي الأميركية نباتات التبغ في صنع اللقاح التجريبي، وهو مستمد من التسلسل الجيني لفيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الطريقة تنتج اللقاح بشكل أسرع من الطرق التقليدية، ما يسرع العملية ويقلص الوقت اللازم من عدة أشهر إلى حوالي ستة أسابيع.

وتخوض مختبرات وشركات أدوية سباقا عالميا للعثور على لقاح يوقف الفيروس الذي شل العالم، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه من الممكن التوصل إلى لقاح بحلول نهاية العام و"ربما قبل ذلك".

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 307321 شخص على الأقل حول العالم منذ ظهوره بالصين في ديسمبر.