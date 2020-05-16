أزمة كورونا

ليست الحمى ولا السعال.. حالة "غريبة" في 70 بالمئة من مرضى كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
بعض الأعراض التي تدرب الأطباء على البحث عنها قد لا توجد لدى المصاب بالفيروس
بعض الأعراض التي تدرب الأطباء على البحث عنها قد لا توجد لدى المصاب بالفيروس

توصل باحثون إلى أن أعراض فيروس كورونا المستجد متنوعة وغير مألوفة وقد تختلف من مصاب إلى آخر، كما أنها قد تختلف عن كل ما تدرب عليه الأطباء من علامات ومؤشرات دالة على الإصابة، ما يصعب كشف العدوى، وفق تقرير  لموقع "بي جي آر".

وقال التقرير إن الأطباء مع بداية تفشي الفيروس قالوا إن الحمى والسعال وضيق التنفس هي الأعراض الأكثر شيوعا، قبل أن يتبين فيما بعد أن هذه الأعراض قد لا تنتاب جميع المصابين.

ومع تفشي المرض، وتحليل الخبراء المزيد من البيانات، تبين أن ألم العضلات والقشعريرة والتهاب الحلق قد تكون علامات على الإصابة بالفيروس رغم أنها تبقى غير كافية.

وأشار التقرير إلى أنه فيما بعد، ظهرت بعض الأعراض غير العادية. إذ يمكن أن يكون فقدان مفاجئ لحاستي الشم والذوق، والمظاهر العصبية والقلبية، فضلا عن الآفات الجلدية علامات الإصابة بالفيروس.

وكشفت الدراسات أن بعض الأعراض التي تدرب الأطباء على البحث عنها قد لا توجد لدى المصاب بالفيروس، وتشمل القائمة التهاب الحلق والحمى، وتؤكد دراستان جديدتان أن الحمى ليست في الواقع مؤشراً موثوقاً به على عدوى كورونا.

ضيق التنفس الناتج عن كورونا يمكن أن يظهر بعد أربعة أو خمسة أيام من العدوى، ولكن ليس كل المصابين  بالفيروس سوف يشكون منه، كما أن ضيق التنفس الناجم عن القلق قد يأتي فجأة.

كما أن الحمى ليست "مؤشرا موثوقا به" للعدوى. إذ يمكن للفيروس "أن يسبب ارتفاعا خفيف في درجة الحرارة".

وفحص أطباء من أوروبا بيانات 1420 مريضاً من 18 مستشفى، واكتشفوا أن الحمى لم تظهر إلا في 45 في المئة من الحالات فقط.

وتوصلوا إلى أن أحد الأعراض الأكثر شيوعا وغرابة للمرض هي حالة انعدام حاسة الشم، إذ تم تسجيلها في 70.2 بالمئة في الحالات الخفيفة إلى المعتدلة.

وخلص التقرير إلى أن كثير من الناس سوف يصابون بالفيروس، لكن لن تظهر عليهم أي أعراض، إذ تبقى أفضل طريقة للتأكد من الإصابة بالفيروس هي إجراء الاختبار.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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قالت الشرطة ومنظمون إن آلاف الألمان خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد السبت للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ، المحيطة بها وتتوقع الشرطة تظاهر نحو خمسة آلاف في مدينة شتوتجارت كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من عشرة آلاف شخص.

وحظيت ميركل بإشادة عالمية لإبقائها معدل الوفيات منخفضا لكنها أذعنت في الأسبوع الماضي لضغوط رؤوساء حكومات الولايات ووافقت على إعادة فتح تدريجية للمدارس والمتاجر والمطاعم وحتى مباريات كرة القدم.

وحذرت المستشارة الألمانية مرارا من حدوث موجة عدوى ثانية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس زاد 620 حالة إلى 173772. وزاد عدد الوفيات 57 حالة إلى 7881.

الحرة / وكالات - واشنطن