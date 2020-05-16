أزمة كورونا

"ليس وقت الاحتفال".. منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة"

الحرة / ترجمات - واشنطن
16 مايو 2020
مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 

قالت منظمة الصحة العالمية إن الدول الأوروبية يجب أن تستعد لـ"موجة ثانية قاتلة" من الإصابات بفيروس كورونا، "لأن الوباء لم ينته بعد".

ووجه المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ في مقابلة مع صحيفة "تلغراف" البريطانية تحذيرا صارخا إلى البلدان التي بدأت في تخفيف قيود الإغلاق، قائلا إن الوقت الآن هو "وقت التحضير، وليس الاحتفال".

وأشار كلوغ إلى أن بدء انخفاض عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، لا يعني أن الوباء يقترب من نهايته. 

وحذر من أن بؤرة التفشي الأوروبي تقع الآن في الشرق، مع ارتفاع عدد الحالات في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان.

وقال إنه ينبغي على الدول أن تستخدم هذا الوقت بحكمة وأن تبدأ في تعزيز أنظمة الصحة العامة وكذلك بناء القدرات في المستشفيات والرعاية الأولية ووحدات العناية المركزة.

وتابع أن "دولا مثل سنغافورة واليابان فهمت في وقت مبكر أن هذا ليس وقتا للاحتفال، إنه وقت التحضير، وهذا ما تفعله الدول الاسكندنافية".

كما حذر من أن الموجة الثانية قد تكون مزدوجة ويمكن أن تتزامن مع تفشي أمراض معدية أخرى، كالإنفلونزا الموسمية أو الحصبة.

وتقول الصحيفة إن العديد من الخبراء يحذرون من أن الموجة الثانية من الوباء يمكن أن تكون أكثر فتكا من الموجة الأولى، كما حصل مع وباء الإنفلونزا الإسبانية بين عامي 1918-1920.

وتضيف أنه عندما ظهرت الإنفلونزا الإسبانية لأول مرة في مارس 1918، كانت هناك مؤشرات أنها مرض موسمي اعتيادي، ولكنها عادت بعد ذلك بشكل أكثر ضراوة وفتكا في الخريف، مما أدى في النهاية إلى وفاة ما يقدر بنحو 50 مليون شخص.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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مؤشر على أن فيروس كورونا لا يزال غامضا 
أزمة كورونا

"ليس وقت الاحتفال".. منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة"

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صحة

دراسة: القطط يمكن أن تصاب بفيروس كورونا من دون أي أعراض

الحرة - واشنطن
16 مايو 2020
ولم يعرف أحد من الجيران عن هواية جارتهم بجمع القطط سوى عقب اشتمام الروائح وسماع الأصوات التي كانت سببا في شكواهم.
ولم يعرف أحد من الجيران عن هواية جارتهم بجمع القطط سوى عقب اشتمام الروائح وسماع الأصوات التي كانت سببا في شكواهم.

أفادت مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" أن القطط يمكن أن تصيب بعضها البعض بالفيروس التاجي الجديد، ولكن قد لا تظهر عليها أي أعراض.

ويتبع التقرير الأبحاث المختبرية السابقة وحالات القطط المنزلية، وكذلك النمور والأسود في حديقة الحيوانات في برونكس بنيويورك، التي أثبتت أنها إيجابية للفيروس التاجي القاتل. 

وفي العديد من الحالات، أظهرت تلك القطط أعراضًا خفيفة، لكن القطط الست في التجربة الجديدة لم تمرض على الإطلاق وتطرد الفيروس من أجسامها بمفردها.

وأجرى الدراسة يوشيهيرو كاواوكا من كلية الطب البيطري وبيتر هالفمان من جامعة ويسكونسن ماديسون، إلى جانب باحثين آخرين من الولايات المتحدة واليابان، حيث تم تلقيح ثلاث قطط منزلية بالفيروس وثلاثة قطط إضافية غير مصابة في أقفاص واحدة.

وفي البداية كانت القطط التي أُعطيت الفيروس إيجابية عند الاختبار، ثم أصاب المرض جميع القطط في القفص بالفيروسن لكن لم تمت أي قطة بحسب تقرير الدراسة الذي نشر في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين".

التقرير أفاد أيضا أنه بالإمكان أن تصاب القطط بالعدوى من البشر، ولكن لا توجد تقارير عن إصابة شخص بالفيروس من قطة، على الرغم من أن المؤلفين يقترحون أن الاحتمال يستحق المزيد من البحث.

وأعلنت وزارة الزراعة الأميركية و"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" التابعة لوزارة الصحة الأميركية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورنا المستجد في البلاد لقطتين أليفتين.

وقالت الجهتان الرسميتان إن القطتين المصابتين بالفيروس لديهما أعراض "خفيفة"، ومن المتوقع تماثلهما للشفاء.

ويعتقد أنهما أصيبتا بالفيروس من أشخاص في المنزل الذي عاشتا فيه أو الحي في مدينة نيويورك.

ويقول مسؤولو الصحة إن بعض الحيوانات يمكن أن تلتقط العدوى من البشر، لكن لا يوجد دليل يشير إلى أن الحيوانات تنقله إلى الإنسان.

وكان قد تم مؤخرا الإعلان عن إصابة سبعة نمور وأسود في حديقة حيوان برونكس بنيويورك.

وثبتت إصابة قطتين، واحدة في بلجيكا والأخرى في الصين، وكلب في الصين بفيروس كورونا المستجد، ويعتقد الخبراء أن الحيوانات الثلاثة أصيبت بالفيروس على الأرجح من أصحابها.

وكشفت أبحاث جديدة أن القطط قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي الجديد مقارنة مع باقي الحيوانات الأليفة، وقد تكون قادرة على نشرها إلى القطط الأخرى، وفقا لموقع "بزنس إنسايدر".

الحرة - واشنطن