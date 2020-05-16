"مولها صاحب شركة طيران".. تشكيك في نتائج دراسة لجامعة عريقة عن كورونا

أفاد تحقيق أجراه موقع "باز فييد" بأن دراسة مثيرة للجدل عن فيروس كورونا المستجد تم تمويلها جزئيا من قبل مؤسس شركة طيران أعلن سابقا رفضه لإجراءات الغلق بسبب الفيروس.

وتشكك هذه المعلومات في مصداقية نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة والتي قالت إن معدل الوفيات جراء كوفيد-19 هو أقل مما كان يعتقد، ويماثل معدل الوفيات جراء فيروس الإنفلونزا.

وقد أجرى الباحثون اختبارات على سكان مقاطعة سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ووجدوا بحسب النتائج أن معدل الإصابات أعلى 85 مرة مما يعتقد، ما جعلهم يستنتجون أن معدل الوفيات قد يكون ما بين 0.12 إلى 0.2 في المئة، وهي نسبة قريبة من نسبة وفيات الإنفلونزا.

ووجد التحقيق الذي اعتمد على شكوى تقدم بهما مبلغ لإدارة الجامعة أن ديفيد نيلمان، مؤسس شركة الخطوط الجوية الأميركية "جيت بلو" هو أحد ممولي الدراسة التي لم يعلن من قبل عن جهة تمويلها.

وشكك المبلّغ في مدى دقة اختبارات أجسام مضادة اعتمدت عليها الدراسة في نتائجها، لأنها بحسب علماء، قد تعطي نتائج إيجابية كاذبة، ما يعني أنها قد تشير خطأ إلى أن شخصا كون أجساما مضادة.

وذكر خبير أمراض معدية لـ"باذ فييد" أن الاختبارات لم تتم بشكل جيد، وأنه رفض المشاركة في الدراسة لهذا السبب، وقال خبير آخر إنه حذر القائمين على البحث من نتائج الاختبارات الكاذبة وأوصى بإعادة الاختبارات لكن الدراسة تم تسليمها دون إجراء اختبارات إضافية.

وأثار هذا البحث بعد تقديمه تساؤلات حول جدوى إجراءات الحجر الصحي، وعما إذا كانت هناك مبالغة في تطبيقها، خاصة أن هناك قطاعا يحتج بالفعل على القيود المفروضة ويرغب في العودة سريعا إلى العمل ونشاطات الحياة اليومية.

وبعد أن نشرت الدراسة أولا في 17 أبريل الماضي، قال العالم البارز في ستانفورد جون إيوانديس الذي شارك في البحث إن غالبية "الناس لديهم الحد الأدنى" من خطر الإصابة بالفيروس.

وتمت مراجعة الدراسة يوم 30 أبريل بعد انتقادها من قبل علماء شككوا في مصداقيتها بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة إن هذه النتائج المثيرة لاقت فضول عديدين ممن يشككون في الأساس في خطورة المرض.

وقال التحقيق إن الشكوى التي قدمت الأسبوع الماضي من قبل شخص مجهول، تتضمن عشرات الرسائل الإلكترونية، بما فيها رسائل متبادلة بين مؤسس شركة الطيران والباحثين أثناء إجراء الدراسة. وقال المبلغ إن الباحثين تشاركوا وجهة نظر الرجل بأن الفيروس أقل خطورة مما يعتقد لذلك قام بتمويل بحثهم.

وردت الجامعة على الشكوى بأنها تقوم بمراجعتها وأنها "تأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد" .

وأكد نيلمان في تعليقه على هذه الشكوى أنه تبرع بمبلغ خمسة آلاف دولار للباحثين لكنه لم يقم بالضغط عليهم أو التدخل في تصميم الدراسة أو النتائج، وقال: "قفز المبلّغ إلى نتيجة خاطئة لا يمكن إثباتها لأنها لم تحدث أبدا".

ونفى مشرف آخر على الدراسة هو الدكتور إران بنديفيد وجود "تضارب مصالح"، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون لدى الممولين مصالحهم الخاصة، لكنهم "لا يؤثرون على دراستنا".

وقال: "كل شخص لديه مصلحة بما في ذلك المعاهد الوطنية الفيدرالية للصحة. ماذا لو أخبرتكم أن لدينا مؤيدين لتمويل هيلاري كلينتون للدراسة؟ ما الفرق الذي قد يحدثه هذا الأمر؟".

وكان نيلمان قد كتب في مقال سابق حول الدراسة على موقع ديلي واير إنها "تؤكد الجهود المبذولة لإعادة فتح الاقتصاد.. وستغير اللعبة".

وقال إن غالبية مرضى كوفيد-19 لديهم أعراض خفيفة أو ليس لديهم أعراض على الإطلاق، وأشار في المقال إلى أنه يعرف الباحثين الذين شاركوا في الدراسة شخصيا.



وفي إشارة إلى الضرر الاقتصادي الذي لحق به بسبب إجراءات الغلق، كتب: "شركاتي وصناعتنا تضررت بشكل خاص من انتشار المرض، أمضيت (وقتا طويلا) محاولا إيجاد حل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الوظائف الـ40 ألف التي أنا مسؤول عنها والقيام بما في وسعي للمساعدة في تجنب وقوع كارثة اقتصادية في طور التكوين".