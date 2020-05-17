أزمة كورونا

أدلة جديدة.. هل ظهر كورونا في بلد أوروبي قبل الصين؟

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
دراسة جديدة تشير إلى احتمال ظهور الفيروس في فرنسا قبل الصين
دراسة جديدة تشير إلى احتمال ظهور الفيروس في فرنسا قبل الصين

وجد باحثون في فرنسا أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد ربما ظهر في أوروبا خلال نوفمبر من العام الماضي، أي قبل ظهوره في مدينة ووهان الصينية أول مرة في ديسمبر.

وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية، أعلن فريق من الباحثين في مدينة كولمار شمالي شرق فرنسا في بيان أنهم اكتشفوا حالتين بتاريخ 16 نوفمبر و18 نوفمبر في فرنسا تظهر الأشعة السينية لهما أعراضا تشبه تلك الظاهرة لدى المصابين بالفيروس الجديد.

ويقوم الفريق التابع لمستشفى ألبرت شفايتزر في الوقت الحالي بعمل دراسات أخرى للتأكد من إصابة المريضين المذكورين بكورونا.

وجاءت هذه النتائج بعد أن جمع الباحثون الآلاف من صور الأشعة السينية لمرضى في الفترة من نوفمبر 2019 حتى أبريل 2020.

وأكد الدكتور فين جوبتا، أخصائي أمراض الرئة وخبير الصحة العالمية في جامعة واشنطن لشبكة "أن بي سي" أن أشعة المريضين تشير إلى أعراض كورونا في المراحل المبكرة حيث تحدث مضاعفات في بعض أجزاء الرئة، وهي تلك المرحلة التي لا يشكو فيها المرضى من أعراض.

وقالت الشبكة إنه إذا تأكد حدوث المرض في ذلك الوقت في فرنسا، سيكون ذلك بمثابة تأكيد على أن الفيروس انتشر في أوروبا أولا قبل الصين، وقبل ظهور الحالة الأولى التي أعلن عنها في فرنسا يوم 24 يناير.

وكان فريق علمي آخر في باريس قد أعلن اكتشاف حالة أخرى يعود تاريخها إلى 27 ديسمبر لمريض في فرنسا.

وبعد ظهور النتائج الجديدة، طلب مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي فنسنت بريتون من الفرنسيين ملء استبيان يتضمن أسئلة حول ما إذا كانت لديهم أعراض معينة وحول نشاطاتهم الاجتماعية، والهدف هو محاولة تتبع مسار الفيروس وأماكن انتشاره، ما يرى أنه يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات بشأن إجراءات الحجر الصحي.

وكان المسؤولون الصينيون قد أعلنوا في 31 ديسمبر ظهور حالات لأعراض تشبه الالتهاب الرئوي، لكن لم يتم الإعلان عن المرض الجديد سوى في السابع من يناير.

ويسعى خبراء الصحة إلى معرفة منشأ الفيروس، من أجل تعزيز إجراءات الوقاية من المرض ودعم الأبحاث والعمل على منع حدوث موجة ثانية من العدوى.

الدكتور ميشيل شميت الذي قاد البحث الفرنسي الجديد قال: "لا يمكننا إدارة المستقبل إلا إذا فهمنا الماضي".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

أدلة جديدة.. هل ظهر كورونا في بلد أوروبي قبل الصين؟

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الدوري الإنكليزي.. كلوب واثق من تتويج ليفربول

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا
كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا

أصرّ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أن فريقه لا يحتاج أن يكون "في أفضل أحواله" كي يحرز لقبه الأول في الدوري الانكليزي لكرة القدم، عند استئناف المسابقة المعلقة راهنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى إعادة إطلاق الموسم منتصف يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثلاثة عقود.

وفي ظل ابتعاد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة "بي بي سي": "لا يجب ان نكون في أفضل أحوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا الأمر ينطبق على باقي الفرق".

وتابع كلوب "سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون كما العادة ان نستفيد من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في أسرع وقت ممكن".

وعبّر كلوب عن توقه للعودة إلى "الحياة الطبيعية" في أسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في إنكلترا وعالميا.

وقال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة إن "الإغلاق كان جيدا قدر الإمكان، ليس تماما ما أرغب بالقيام فيه، لكننا يجب ان نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

وتابع "بدأنا قبل ثمانية أسابيع وتشعر الآن أن الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

أردف "اشتقت للشبان لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، وأصبحنا أصدقاء في آخر أربع سنوات ونصف السنة".

وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زوم وتلك الأمور، لكن الأمر ليس مماثلا وافتقد العودة إلى ميلوود والقيام بالأمور الاعتيادية".

الحرة / وكالات - واشنطن