أزمة كورونا

خبير فيروسات يعتقد أنه أصيب بكورونا عبر عينيه على متن طائرة

الحرة / ترجمات - واشنطن
17 مايو 2020
صورة نشرها جوزيف فير على تويتر خلال فترة علاجه من كورونا في المستشفى
صورة نشرها جوزيف فير على تويتر خلال فترة علاجه من كورونا في المستشفى

على الرغم من تمتع عالم الفيروسات والأوبئة الأميركي، جوزيف فير، بصحة جيدة واتباعه كافة الاحتياطات التي ينصح بها لتجنب فيروس كورونا المستجد، إلا أنه أدخل إلى المستشفى إثر إصابته بكوفيد-19، الذي يعتقد أنه انتقل إليه عبر عينيه عندما كان على متن طائرة مكتظة بالركاب.

وقال فير في تصريحات لشبكة NBC، إنه أصيب بالمرض بعد حوالي ثلاثة أيام على سفره إلى مدينته نيو أورلينز بولية لويزيانا.

وأوضح "كنت أضع كمامة وقفازين وقمت بعملية التعقيم الروتينية بالمناديل المعقمة.. لكن بالطبع لا تزال الإصابة بكورونا ممكنة عبر العينين"، مضيفا "وبالتأكيد لم أكن أضع نظارات واقية خلال الرحلة".

وتابع "ذلك واحد من ثلاثة مسالك ممكنة للإصابة بهذه العدوى والذي ببساطة لا نعطيه انتباها كثيرا. نميل إلى الانتباه إلى الأنف والفم لأنهما المسلكان الأكثر شيوعا". 

وأردف "لكن قطرات جهاز التنفس، التي ينتهي بها الأمر في عينيك، معدية بنفس المستوى".

ولأن فير كان يغطي أنفه وفمه خلال الرحلة، ولأنه لم يتوجه إلى أي مكان بعد وصوله إلى نيو أورلينز، باستثناء منزله، ثم مرض بعد أيام، فإنه يعتقد أن الفيروس ربما دخل إلى جسده عبر عينيه عندما كان في الطائرة.

وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن فيروس كورونا ينتشر بشكل أساسي من شخص إلى آخر عبر قطرات الجهاز التنفسي التي يتم إنتاجها عندما يعطس أو يسعل شخص مصاب. 

ويمكن أن ينتهي الأمر بتلك القطرات إما على أفواه أو أنوف أشخاص على مسافة قريبة أو احتمال استنشاقهم إياها بحيث تصل إلى الرئتين، وفق CDC، التي تشير إلى أن الفيروس لا ينتشر بسهولة عبر طرق أخرى. 

لكن قد يكون ممكنا لشخص أن يصاب بكوفيد-19 من خلال لمسه سطحا أو شيئا ملوثا بالفيروس ثم يلمس بعد ذلك فمه أو أنفه أو ربما عينيه، بحسب CDC، التي أردفت "لا يعتقد أن هذه هي الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس، إلا أننا لا نزال نكتشف المزيد عن هذا الفيروس".

وقال فير الذي يصف وضعه الصحي قبل المرض بأنه "ذروة الصحة الجيدة في حياتي"، "أعتقد أن هناك الكثير مما لا نعرفه عن الفيروس".

 وأوضح أن أعراضا تشبه الإنفلوانزا ظهرت عليه في البداية، ثم بدأ يفقد شهيته. لكنه عندما بدأ يشعر بصعوبة في التنفس استدعى سيارة إسعاف نقلته إلى المستشفى.

وعندما وصل إلى المستشفى، طلب عدم وضعه على جهاز تنفس، الذي قد يكون ضرره أكثر من نفعه في كثير من الحالات، وإعطاءه فقط قناع أكسجين بدل ذلك.

وبعد أيام، بدأ التجاوب مع الأكجسين والأدوية التي كانت ضمن خطة علاجه من الالتهاب الرئوي الذي رافق الفيروس.  

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

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11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي