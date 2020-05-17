أزمة كورونا

كشف عن السبب.. خبير صيني يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

فرانس برس
17 مايو 2020
يخضع سكان مدينة ووهان لفحص جماعي
يخضع سكان مدينة ووهان لفحص جماعي

حذر المستشار الصحي الرفيع للحكومة الصينية تشونغ نانشان من أن الصين تواجه موجة إصابات ثانية محتملة بفيروس كورونا جرّاء نقص المناعة في أوساط سكانها.

وبعد شهور من تدابير الإغلاق والحد من السفر في الصين، تمكن البلد الآسيوي العملاق بدرجة كبيرة من احتواء فيروس كورونا المستجد لكن سرت المخاوف من موجة ثانية مع ظهور مجموعات من الإصابات في المقاطعات الواقعة في شمال شرق البلاد ومدينة ووهان حيث ظهر الوباء أول مرة.

وقال تشونغ لشبكة "سي إن إن" إن "الأميركية إن غالبية الصينيين حاليا لا يزالون عرضة للإصابة بكورونا جراء نقص المناعة".

وأضاف "نواجه تحديا كبيرا"، مشيرا إلى أن الوضع في الصين "ليس أفضل في الوقت الحالي مما هو الحال عليه في الدول الأخرى على ما أعتقد".

وأفاد الخبير الصحي الذي ساهم في الكشف عن حجم تفشي وباء سارس أن السلطات في ووهان لم تعلن عن الإصابات بشكل شفاف في بداية تفشي الوباء.

وقال تشونغ الذي كان ضمن فريق من الخبراء أرسلوا إلى ووهان للتحقيق بشأن تفشي الفيروس إن "السلطات المحلية لم ترغب بالإفصاح عن الحقيقة حينها".

وأضاف "لم أصدق هذه النتيجة حول أعداد الإصابات التي أعلن عنها لذا بقيت أسأل ومن ثم كان عليهم إعطائي الرقم الحقيقي".

لكنه أشار إلى اعتقاده بأن الأرقام التي نشرت بعد إغلاق ووهان أواخر يناير وعندما تولت الحكومة الاستجابة "ستكون صحيحة".

وأودى فيروس كورونا المستجد بـ311 ألفا و959 شخصا، وفق حصيلة من مصادر رسمية جمعتها فرانس برس، في وقت يسابق العلماء حول العالم الزمن لتطوير لقاح.

وحذر تشونغ من أن اللقاح "المثالي" للوباء الذي تشير منظمة الصحة العالمية إلى أنه قد لا يختفي إطلاقا سيستغرق "سنوات".

فرانس برس

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يخضع سكان مدينة ووهان لفحص جماعي
أزمة كورونا

كشف عن السبب.. خبير صيني يحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

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نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال 24 ساعة 

فرانس برس
17 مايو 2020
أثناء أخذ عينة لإجراء اختبار فيروس كورونا في مستشفى في موسكو- 15 مايو 2020
أثناء أخذ عينة لإجراء اختبار فيروس كورونا في مستشفى في موسكو- 15 مايو 2020

أعلنت روسيا الأحد تسجيل 9709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مع 94  حالة وفاة، مسجلة للمرة الثالثة خلال أسبوع إصابات قريبة من عتبة الـ 10 آلاف.

وروسيا هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم  بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألف و752 إصابة مسجلة.

وعدد الوفيات خلال 24 ساعة أدنى بقليل من اليوم السابق الذي بلغ 119 وفاة، وهو رقم قياسي بالنسبة لروسيا منذ بداية الوباء الذي ظهر في ديسمبر في الصين. ويبلغ مجموع الوفيات في البلاد 2631.

وسجلت السلطات الصحية الروسية مرتين في الأسبوع الماضي حصيلة إصابات جديدة تقل عن 10 آلاف. لكن الأرقام تسجل تقلبات منذ أوائل أبريل بدون أن يظهر اتجاه واضح في منحى انتشار الوباء. 

وشكك منتقدون في تطابق أعداد الوفيات الرسمية مع الواقع متهمين السلطات بتعمد خفضها.

وترفض السلطات الاتهامات موضحة أنها تحصي الوفيات الناجمة بشكل أولي عن كوفيد-19، في حين تعمد دول أخرى إلى إحصاء مجمل الوفيات لمرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس.

وتقول السلطات أيضا إنه نظرا لوصول الوباء إلى روسيا متأخرا، كان لديها الوقت الكافي لإعداد المستشفيات وترتيب حملة فحوص مكثفة لكشف الإصابات.
 

فرانس برس