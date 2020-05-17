أزمة كورونا

ولادة رضيع مصاب بكوفيد-19 في روسيا

فرانس برس
17 مايو 2020
ولادة رضيع مصاب بكورونا أمر نادر
ولادة رضيع مصاب بكورونا أمر نادر

ولد رضيع مصاب بفيروس كورونا المستجد، كانت والدته مصابة بكوفيد-19 في أوسيتيا الشمالية بالقوقاز الروسي، وفق ما أعلنت السلطات الصحية الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإقليمية لوكالة تاس الروسية الرسمية، إن حاملا أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وانتقلت العدوى إلى رضيعها. 

وأضاف أنهما موجودان الآن في المنزل، وحالتهما جيدة. 

وسبق أن ولد، في منتصف أبريل، رضيع مصاب بكوفيد-19 في البيرو، وأكدت السلطات حينها أنها ثاني حالة من هذا النوع في العالم. 

وولد الرضيع في أوسيتيا الشمالية بمستشفى وسط مدينة بيسلان، وتحمل 17 من بين 35 امرأة حاملا في هذه المؤسسة فيروس كورونا، وفق  ما نقل تلفزيون محلي عن مسؤول قسم التوليد حسن تاغاييف.

وروسيا هي ثاني أكثر الدول تضررا في العالم، بعد الولايات المتحدة، من ناحية عدد الإصابات بالفيروس، بتسجيلها 281752 إصابة بينها 2631 وفاة. 

ويشكك البعض في مصداقية الأرقام الرسمية، ويتهمون روسيا بعدم إعلان العدد الحقيقي للضحايا والمصابين. 

وترفض السلطات هذا التشكيك، مؤكدة أنها لا تحصي سوى الوفيات التي يكون كوفيد-19 سببها الأساسي، في حين يقول المنتقدون إن أغلب المتوفين مصابون بالفيروس. 

وتقول السلطات أيضا إن الوباء وصل بشكل متأخر للبلاد، ما سمح بتجهيز المستشفيات ووضع سياسة فحص مكثف. 

فرانس برس

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مصر

مصر تشدد الإجراءات في عيد الفطر وتعلن موعد عودة النشاط الرياضي

الحرة - واشنطن
17 مايو 2020
مدبولي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية في أسبوع عيد الفطر للحد من انتشار كورونا
مدبولي يعلن تشديد الإجراءات الاحترازية في أسبوع عيد الفطر للحد من انتشار كورونا

أعلنت الحكومة المصرية توسيع ساعات الحظر في عيد الفطر وإيقاف المواصلات العامة تماما وغلق الأسواق والمتاجر والمقاهي، فيما أكدت سعيها لفتح البلاد منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا". 

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأحد، إنه تقرر "بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساء حتى السادسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد المقبل"، وهو أول أيام عيد الفطر فلكيا، وذلك بدلا من الساعة الثامنة مساء حاليا. 

وقرر مدبولي غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات والمولات بداية من الأحد المقبل أيضا وحتى 29 مايو الجاري، وإيقاف حركة جميع وسائل النقل الجماعي والتنقل بين المحافظات، وإغلاق الشواطئ والمتنزهات والأماكن الترفيهية والحدائق العامة.

وأكدت الحكومة حظر صلاة العيد في الساحات، معلنة أنها ستذاع من أحد المساجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف الأحد، نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة "بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين بالأوقاف وبضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ". 

الأوقاف : نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتلفزيون من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بحضور نحو ٢٠ مصليا من العاملين...

Posted by ‎رئاسة مجلس الوزراء المصري‎ on Sunday, May 17, 2020

في الوقت ذاته، أعلن مدبولي عن عودة حظر التجوال بعد أسبوع العيد ولمدة أسبوعين من الثامنة مساء، وأنه سيتم عودة بعض الأنشطة بدءا من منتصف الشهر المقبل "للتعايش مع فيروس كورونا"، من بينها الأنشطة الرياضية وفتح المطاعم وعودة الشعائر الدينية في دور العبادة. 

وقال مدبولي "لازم نبدأ النهارده كدولة وكمواطنين نعي أن هذا الفيروس لن يختفي ولكن نبدأ التعايش معه بما يضمن ضمان سلامة وصحة المواطنين في المقام الأول ولكن أيضا عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الوباء مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية". 

وسجلت مصر، بحسب آخر احصاءات وزارة الصحة، أكثر من 11500 إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 600 وفاة ونحو 3000 حالة تم إعلان تعافيها.
 

الحرة - واشنطن