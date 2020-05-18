بوتين قام بخطوة مفاجئة.. كيف أصبحت روسيا واحدة من أسوأ بؤر كورونا؟

أصبحت روسيا واحدة من أسوأ بؤر انتشار فيروس كورونا حيث أصبحت ثاني أكبر دولة تضم عدد إصابات بعد الولايات المتحدة.

وفق تقرير نشرته مجلة تايم، فإن قرارات الإغلاق التي اتخذتها البلاد جاءت بوقت متأخر بعدما توطن الفيروس فعليا وانتشر في روسيا، فيما يشكك البعض بالأعداد التي تعلنها السلطات، مرجحين أنها أعلى بكثير مما تكشفه موسكو.

أعداد الإصابات في روسيا تقترب من 300 ألف حالة إصابة، فيما لا يزال عدد الوفيات أقل من 3000 شخص.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد خفف إجراءات العزل والحجر التي فرضت في البلاد بنهاية مارس، حيث بدأت بعض النشاطات للعودة في مايو رغم ارتفاع ضخم بأعداد الإصابات.

وظهر بوتين بخطاب متلفز في 11 مايو قال فيه إنه العديد من القطاعات الاقتصادية ستعود للعمل ولكن العديد من القيود ستبقى موجودة مثل ارتداء الكمامات والقفازات، ومغادرة المنازل لا يسمح به إلا إذا كان لشراء الحاجات الأساسية.

أول الحالات المسجلة في روسيا كانت في منتصف مارس ولكنها حاليا تقترب من مستوى 300 ألف إصابة، وحتى الآن لم تصل البلاد لذروة أعداد الإصابات وفق ما كريستوفر جيري مدير الدراسات المتعلقة بروسيا في جامعة أكسفورد.

وأبدى خبراء استغرابهم من معدل الوفيات غير المعتاد في البلاد، والذي يبلغ 0.9 في المئة، مقارنة مع 6 في المئة في الولايات المتحدة، و14 في المئة في بريطانيا.

ويقول خبراء بأن أعدد الوفيات في روسيا هي أعلى بأكثر من 70 في المئة بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في الحادي عشر من مايو، مشيرين إلى أن أعداد الوفيات في سانت بطربسرغ على سبيل المثال أعلى من مستوياتها الطبيعية بنحو 2000 وفاة إضافية، ولكن السجلات الرسمية تشير إلى وفيات يبلغ عددها 629 وفاة بسبب كورونا.

عمدة موسكو سيرجي سوبيانين كان قد كشف في السابع من مايو بأن الرقم الحقيقي للإصابات أعلى بثلاث مرات على الأقل من الرقم الرسمي.

رئيس اتحاد الأطباء الروس أناستاسيا فاسيليفا قالت إن انتشار الفيروس أكثر بكثير مما تشير إليه الأرقام الرسمية، مشيرة إلى أن العديد من المستشفيات لا تقوم باختبار مرضى الالتهاب الرئوي للكشف عما إذا كان بسبب كورونا أم لا.

وكانت السلطات قد اعتقلت فاسيليفا في مطلع أبريل أثناء تسليمهم معدات واقية لمستشفى خارج موسكو بتهمة انتهاك قواعد العزل الذاتي.

خطوة مفاجئة

ويقول خبراء إن بوتين دائما ما يكرر إن الوضع تحت السيطرة ولكنه يدير أزمة الجائحة عن بعد، ناهيك عن قيامه بمنح الحكام المحليين صلاحية اتخاذ قرارات القيود المفروضة في المدن، وهي ما اعتبرت خطوة مفاجئة وغير عادية في نظام سياسي مركزي في البلاد.

ماثيو بوليغ، باحث في لندن متخصص بالشأن الروسي قال لقد كان هناك لا مركزية حقيقية في القيادة تركت المسؤولية وهامش الخطأ يلقى على عاتق السلطات المحلية وليس الكرملين، مشيرا إلى أن بوتين يسعى لإنشاء أشبه بمنطقة عازلة تحميه من تحمل مسؤولية الأزمة خاصة في ظل تأجيل التصويت العام على التعديلات الدستورية التي ستبقيه متحكما في السلطة.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قال الاثنين إن بلاده، نجحت في "وقف تمدد" الوباء، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الوضع "معقد".

وقال ميشوستين، المصاب بنفسه بكوفيد-19، خلال اجتماع حكومي بث على التلفزيون "الوضع المرتبط بفيروس كورونا في البلاد لا يزال معقدا لكننا نلحظ في الوقت نفسه أننا نجحنا في وقف تمدد المرض".

وأضاف المسؤول الذي لم يعلن شفاؤه بعد من المرض رغم أنه عاود الظهور على شاشات التلفزيون الأسبوع الماضي "مع كل الحذر، الديناميكية إيجابية". وكان قد أدخل الى المستشفى في 30 أبريل.

وكشف من جانب أخر أن عددا متزايدا من الأشخاص يتماثلون إلى الشفاء و"يمكنهم الخروج من المستشفيات".

وبحسب الأرقام الرسمية فان 8926 حالة جديدة أحصيت في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 290 ألفا، وهو ما تعزيه السلطات إلى ارتفاع عدد الفحوصات التي تجريها معتبرة أنه لا يشكل تسارعا لانتشار الفيروس.

لكن هناك جهات تشكك في حصيلة الوفيات الرسمية متهمة روسيا بالإعلان عن أعداد أقل من تلك الحقيقية.