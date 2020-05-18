خشية من كورونا.. ولايات مكسيكية ترفض أوامر الرئيس بإعادة الافتتاح

أعلنت حكومات محلية في أنحاء المكسيك، الاثنين، رفضها دعوة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإعادة فتح الاقتصاد في نحو 300 بلدية ليست لديها حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد.

ويخشى الأطباء من أن الاستئناف المبكر للنشاط قد يؤدي إلى موجة إصابات ثانية، وهو ما حدث مؤخرا في تشيلي وغواتيمالا، حيث ألغت الحكومتان خطط استئناف النشاط الاقتصادي ورفع القيود.

وبالإضافة إلى فتح المدن والبلديات الخالية من فيروس كورونا، قال مستشارو الرئيس الصحيون إنه يمكن استئناف نشاطات التعدين والإنشاءات وصناعة السيارات اعتبارا من الاثنين.



ورفض حكام الولايات إعادة الافتتاح، وفضلوا تأجيله حتى يونيو المقبل، كما أن المدارس لن تفتح حتى في المجتمعات التي تخلو من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

وسجل في المكسيك، حتى الاثنين، نحو خمسين ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وقرابة خمسة آلاف وفاة، وشهدت زيادة حادة في الإصابات الجديدة.

