أزمة كورونا

خشية من كورونا.. ولايات مكسيكية ترفض أوامر الرئيس بإعادة الافتتاح

فرانس برس
19 مايو 2020
يخشى الأطباء في المكسيك من أن الاستئناف المبكر للنشاط قد يؤدي إلى موجة إصابات ثانية
يخشى الأطباء في المكسيك من أن الاستئناف المبكر للنشاط قد يؤدي إلى موجة إصابات ثانية

أعلنت حكومات محلية في أنحاء المكسيك، الاثنين، رفضها دعوة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإعادة فتح الاقتصاد في نحو 300 بلدية ليست لديها حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد.

 ويخشى الأطباء من أن الاستئناف المبكر للنشاط قد يؤدي إلى موجة إصابات ثانية، وهو ما حدث مؤخرا في تشيلي وغواتيمالا، حيث ألغت الحكومتان خطط استئناف النشاط الاقتصادي ورفع القيود.

وبالإضافة إلى فتح المدن والبلديات الخالية من فيروس كورونا، قال مستشارو الرئيس الصحيون إنه يمكن استئناف نشاطات التعدين والإنشاءات وصناعة السيارات اعتبارا من الاثنين.
 

ورفض حكام الولايات إعادة الافتتاح، وفضلوا تأجيله حتى يونيو المقبل، كما أن المدارس لن تفتح حتى في المجتمعات التي تخلو من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس.

 وسجل في المكسيك، حتى الاثنين، نحو خمسين ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وقرابة خمسة آلاف وفاة، وشهدت زيادة حادة في الإصابات الجديدة.
 

فرانس برس

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أزمة كورونا

فرنسا تعيد إغلاق مدارس بسبب ظهور حالات جديدة لكوفيد-19

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
ظهور حالات جديدة من كورونا في فرنسا يدفع السلطات إلى إعادة إغلاق مدارس بشكل فوري
ظهور حالات جديدة من كورونا في فرنسا يدفع السلطات إلى إعادة إغلاق مدارس بشكل فوري

قررت السلطات الفرنسية إغلاق بعض المدارس بعد أقل من أسبوع من فتحها، إثر ظهور نحو 70 حالة إصابة بكورونا، مرتبطة بالمدراس، بحسب ما أفاد تقرير لمحطة CBS نيوز الأميركية.

وافتتحت بعض المدارس الأسبوع الماضي وعاد 150 ألف طالب ثانوي إلى فصولهم الدراسية يوم الاثنين بعدما خففت الحكومة قيود الإغلاق.

لكن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر، دق ناقوس الخطر، وقال لإذاعة RTL الفرنسية إن العودة عرضت بعض الأطفال لخطر العدوى.

ولم يحدد بلانكر ما إذا كانت حالات الإصابة السبعين رصدت بين الطلاب أو المعلمين. لكنه أكد أن المدارس المتضررة سيتم إغلاقها على الفور.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأنه تم بالفعل إغلاق سبع مدارس في شمالي البلاد.

وأعادت فرنسا فتح حوالي 40 ألف مدرسة تمهيدية وابتدائية الأسبوع الماضي، مع تحديد الفصول الدراسية بـ15 طالبا. وقال بلانكر حينها إن حوالي 30 في المئة من الأطفال عادوا إلى المدارس.

ذكرت السلطات الفرنسية في أحدث إحصائية لضحايا كوفيد-19 في أراضيها بلغت 142.411 حالة إصابة و 28108 وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن