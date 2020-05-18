كورونا.. أميركا تسجل أدنى حصيلة وفيات منذ أسبوع

سجلت الولايات المتحدة 820 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى نحو 90 ألفا، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الأحد.

وحصيلة الوفيات اليومية (820) التي نُشرت الأحد الساعة 20,30 (00,30 ت غ الاثنين)، هي الأدنى منذ العاشر من مايو، حسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30 في المئة من الحالات المسجلة في العالم، حسب معلومات من مصادر وطنية رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.

ووجه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا، الأحد، لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء. رغم ذلك تشهد البلاد انخفاضا.

وهذا النقصان في عدد الإصابات، هو الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث عن "أنباء سارة جدا"، بخصوص تفشي وباء كوورنا في الولايات المتحدة.

وقال إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. بالطبع هذه أخبار جيدة جدا".

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، خصوصا نيويورك، التي كانت بؤرة للمرض في أميركا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وقد انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

ففي نيويورك، انخفض الرقم مقارنة بالشهر الماضي. كما انخفضت الأرقام أيضا في ولاية ماساتشوستس التي تضررت بشدة. فيما أبلغت بعض الولايات مثل فيرمونت وهاواي وألاسكا، عن عدد قليل جدا من الحالات الجديدة.