أزمة كورونا

كورونا.. أميركا تسجل أدنى حصيلة وفيات منذ أسبوع

فرانس برس
18 مايو 2020
820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة (جونز هوبكنز)
820 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة (جونز هوبكنز)

سجلت الولايات المتحدة 820 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات لديها إلى نحو 90 ألفا، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، الأحد.

وحصيلة الوفيات اليومية (820) التي نُشرت الأحد الساعة 20,30 (00,30 ت غ الاثنين)، هي الأدنى منذ العاشر من مايو، حسب الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

كما أشارت الجامعة إلى أن عدد الإصابات في البلاد يبلغ 1,486,376. وهذا العدد يمثّل أكثر من 30 في المئة من الحالات المسجلة في العالم، حسب معلومات من مصادر وطنية رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.

ووجه المستشار الاقتصادي بيتر نافارو وهو مسؤول في البيت الأبيض، انتقادا شديدا، الأحد، لمراكز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، ملقيا باللوم عليها في أسابيع من التأخير في استجابة الولايات المتحدة للوباء. رغم ذلك تشهد البلاد انخفاضا.

وهذا النقصان في عدد الإصابات، هو الذي دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الحديث عن "أنباء سارة جدا"، بخصوص تفشي وباء كوورنا في الولايات المتحدة. 

وقال إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. بالطبع هذه أخبار جيدة جدا". 

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات، خصوصا نيويورك، التي كانت بؤرة للمرض في أميركا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وقد انخفض عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المؤكدة في الولايات المتحدة بشكل مطرد في الأيام الأخيرة.

ففي نيويورك، انخفض الرقم مقارنة بالشهر الماضي. كما انخفضت الأرقام أيضا في ولاية ماساتشوستس التي تضررت بشدة. فيما أبلغت بعض الولايات مثل فيرمونت وهاواي وألاسكا، عن عدد قليل جدا من الحالات الجديدة. 

 

فرانس برس

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أزمة كورونا

كورونا.. أميركا تسجل أدنى حصيلة وفيات منذ أسبوع

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"سبب للتفاؤل".. نجاح تجربة أميركية لعلاج كوفيد-19 ببلازما الدم

الحرة / ترجمات - واشنطن
18 مايو 2020
النتائج الأولية لتجارب بلازما الدم تظهر أن هذه الطريقة آمنة لعلاج مرضى كوفيد-19
النتائج الأولية لتجارب بلازما الدم تظهر أن هذه الطريقة آمنة لعلاج مرضى كوفيد-19

 علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مراحل متأخرة، باستخدام بلازما الدم، يبدو آمنا، وذلك وفقا للنتائج الأولية للتجربة السريرية التي تجري على نطاق الولايات المتحدة.

والعلاج ببلازما الدم يعني نقل الأجسام المضادة من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس التاجي ونقلها إلى المصابين بالمرض، بغرض إكسابهم "مناعة سلبية" أو ما يسمى بـ passive immunity.

"إنقاذ أرواح"

وحسب النتائج المبكرة، فإن العلاج لم يزد من خطر الوفاة بالمرض، بل ربما أسهم في "إنقاذ أرواح".

وحتى الآن، تلقى ما يقرب من 11 ألف أميركي عمليات نقل تجريبية لما بين 200-400 ملليليتر من بلازما الدم، تحت إشراف من إدارة الغذاء والدواء. 

وتعتمد النتائج الجديدة على أول خمسة آلاف من هؤلاء المرضى، جميعهم أصيبوا بعدوى مهددة للحياة من كوفيد-19،  أو كانوا عرضة لخطر الإصابة به.

أقل من واحد في المئة

بعد أربع ساعات من عملية نقل الدم، عانى أقل من 1 ٪ من حدث ضار خطير، بما في ذلك انخفاض الأكسجة، وتراكم السوائل في الرئتين، أو رد فعل تحسسي شديد.

وقد تعزى أي من هذه النتائج إلى مضاعفات معروفة لنقل البلازما. ولكن يمكن أيضا إلقاء اللوم  على التطور الطبيعي لعدوى الفيروس التاجي، خاصة لدى المصابين الذين وصلوا مراحل متأخرة من المرض.

بشكل عام، توفي 15 من أصل خمسة آلاف في غضون أربع ساعات من نقل الدم. ثلاث وفيات تم ربطها بعملية نقل الدم، بينما الرابعة "رجح" ارتباطها. وتم الإبلاغ عن 21 حدثا سلبيا حادا إضافيا لم ينته بالوفاة.

"سبب للتفاؤل"

وحسب الأطباء، لم يهدف التحليل إلى توضيح فعالية العلاج، لكن الإشارات المبكرة للتجربة أعطت الباحثين سببا لـ "التفاؤل". 

فبعد سبعة أيام من نقل بلازما الدم للمصابين بشدة بكوفيد-19، تمكن  85 في المئة منهم من البقاء على قيد الحياة.

اهتمام متزايد

ومن المرجح أن تمهد هذه القراءة المبكرة والتي تم نشرها هذا الأسبوع على موقع MedRxiv، الطريق لإجراء تجارب سريرية أكبر لاختبار استخدامين محتملين لبلازما الدم: الأول كعلاج للمصابين، والثاني كوسيلة لحماية العاملين الأساسيين الذين يتعرضون بشكل روتيني للفيروس.

وفي ظل غياب علاج فعال لكوفيد-19، يزداد الاهتمام بشدة ببلازما الدم خصوصا مع زيادة المتعافين من المرض.

وحسب أرقام جونز هوبكنز التي تتابع إحصائيات الوباء، فقد تعافى أكثر من مليون و 850 ألف شخص حول العالم، من المرض.

علاج ووقاية على الفور

وإذا أثبتت الأبحاث الإضافية أن بلازم الدم آمنة وفعالة، فقد يصبح كل من العلاج والوقاية بهذا النهج أمرا شائعا فورا، خاصة بعد بدء مراكز الدم في جمع وحدات من متعافين من المرض.

العلاج ببلازما الدم لا يزال تجريبيا في حالة وباء كوفيد-19، إلا أنه أثبت فعاليته في مكافحة الأمراض المعدية لأكثر من قرن. فقد أنقذت بلازما الدم كثيرا من المرضى الذين كانوا يعانون من الدفتيريا والجدري وشلل الأطفال، وكذلك الأوبئة الحديثة مثل الإيبولا.

ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان من الممكن حقن بلازما المتبرعين بأمان في المرضى الذين يعانون من عدوى واضطرابات تهاجم أعضاء الجسم، مثل الرئتين والقلب والكليتين.


 

الحرة / ترجمات - واشنطن