أزمة كورونا

لبنان.. رفع الحظر وإنهاء العام الدراسي و"كل مواطن يتحمل مسؤولية نفسه"

الحرة - دبي
18 مايو 2020
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب دعا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه"
رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب دعا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه"

يواجه لبنان ابتداءً من اليوم، أسبوعا صعبا من الناحية الصحية يضاف إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي يعاني منها، وذلك مع قرار رفع حال التعبئة العامة، ما يعني زيادة الاختلاط في الأماكن العامة وأماكن العمل.

هذا الإعلان جاء على لسان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب حيث دعا بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا كل مواطن لـ"يتحمل مسؤولية نفسه".

وقال في كلمته: "فيروس كورونا جمد علاقاتنا الاجتماعية ولا يمكن الاقتناع بأن مجرد فيروس يتحكم بالعالم اليوم لكن هذه هي الحقيقة، والقضية تبدو أقرب إلى قصص وأفلام الخيال العلمي لكنها الحقيقة، ومنذ 21 شباط والقلق يسيطر علينا، كيف يمكننا الحفاظ على حياة اللبنانيين من دون خسائر في مختلف جوانب الحياة، ولأن الأولية كانت الحفاظ على حياة الناس كان القرار بالقفز على كل الأمور الأخرى، فإنسانيتنا تنتصر على الماديات".

 
إنهاء العام الدراسي


وفي سياق متصل، قرّرت وزارة التربية إنهاء العام الدراسي وأعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، في تصريح من السراي الحكومية، أنه اقترح "إلغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة واستكمال العام الدراسي".

وقرر "ترفيع الطلاب إلى الصف الأعلى وفق ضوابط، وأضاف: "يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي".

 

الحرة - دبي

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بحلول سبتمبر.. علماء يتوقعون تسجيل 100 ألف حالة وفاة جديدة جراء كورونا في أميركا

الحرة / ترجمات - دبي
11 يونيو 2020
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر
يتوقع العلماء أن يرتفع عدد الإصابات في أميركا بفيروس كورونا إلى 200 ألف بحلول سبتمبر

مع تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مليوني شخص في الولايات المتحدة، حذر علماء أميركيون من أن نحو 100 ألف شخص آخرين قد يموتون بحلول عيد العمال في 7 سبتمبر، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.

وقال كارلوس ديل ريو، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إيموري الأميركية: "إذا تم تسجيل 1500 حالة وفاة جديدة يومياً سنصل إلى حوالي 200 ألف حالة بحلول الخريف".

وسجلت أميركا حتى الآن، أكثر من 112 ألف حالة وفاة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعادل 30 % من إجمالي عدد الوفيات البالغ 413 ألف حالة.

وأكد ريو خلال مؤتمر صحفي افتراضي بعد تسجيل  100 ألف وفاة، أن هذا الرقم واقعي للغاية، مضيفا "أعتقد أن ما بدأنا نراه في الولايات المتحدة هو استقرار في عدد الحالات وكذلك عدد الوفيات".

وقال: "أعتقد أننا سنرى القليل عودة تفشي الفيروس، ولكن الفكرة هي التأكد من أنها لن تتحول إلى بؤر أخرى للفيروس، حتى تتمكن من الحد من انتشار العدوى بشكل كامل، لأنه من الواضح أنك عندما تفتح الاقتصاد، سيكون لديك حالات، ليس هناك شك".

من جانبه، قال مدير معهد الصحة العالمية بجامعة هارفارد الأميركية، أشيش جها: "اعتقد أن معظم الأميركيين ليسوا مستعدين للإغلاق مرة أخرى، وأنا أفهم ذلك تماما. فيما يلي خلاصة القول، وهي أنني أفهم أن الناس على استعداد للعيش بجانب هذا الفيروس. وهذا يعني أن ما بين 800 و1000 أميركي سيموتون كل يوم. سوف نحصل على 100 ألف حالة وفاة أخرى بحلول سبتمبر".

وأضاف: "هذه تكلفة كارثية، وبدأنا في رؤية زيادات سريعة حقًا في الحالات، وهذا أمر مخيف جدًا، هذا ما يجب أن نحاول منعه، وعلينا حقاً أن نحاول معرفة كيفية الحد من هذه المستويات المخيفة في بعض الولايات".

وفي أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، بلغت 21 ولاية زيادة في عدد الحالات الجديدة بينما أكدت تسع ولايات زيادة في حالات دخول المستشفيات، وقد حث مسؤولو الصحة أي شخص شارك في الاحتجاجات على الخضوع للفحص.

كان الآلاف قد خرجوا إلى الشوارع في المدن في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي، وغالبًا لا يراعون قواعد التباعد الاجتماعي أو يرتدون أقنعة الوجه.

وصرح الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والخبير الرئيسي في فرقة العمل المعنية بالفيروسات التاجية بالبيت الأبيض، أنه قلق للغاية من أن تؤدي الاحتجاجات إلى إصابات جديدة.

الحرة / ترجمات - دبي