واشنطن تدين استبعاد تايوان من جمعية الصحة العالمية

دانت الولايات المتحدة، الاثنين، استبعاد تايوان من جميعة الصحة العالمية، وقالت وزارة الخارجية إن العالم بينما يواصل النضال ضد جائحة كوفيد-19، هناك حاجة إلى مؤسسات متعددة الأطراف لتنفيذ مهامها الملعنة وخدمة مصالح جميع الدول الأعضاء وليس الخوض في ألعاب سياسية بينما الأرواح معرضة للخطر.

وأضافت الوزارة في بيان "لا أحد يجادل في أن تايوان قامت بواحدة من أنجح الجهود في العالم لاحتواء الوباء حتى الآن، رغم قربها من المصدر الأصلي لتفشي المرض، الصين".

وتابع البيان "لا ينبغي أن يشكل هذا مفاجأة، فالديموقراطيات الشفافة والحيوية والمبتكرة مثل تايوان، دائما تستجيب بشكل أسرع وأكثر فعالية للأوبئة من الأنظمة الاستبدادية".

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، لديه كل السلطة القانونية لإدراج تايوان في مداولات جميعة الصحة العالمية، وفق ما أورده البيان، لكنه وتحت ضغوط من الصين اختار عدم دعوة تايوان.

عدم استقلالية غيبرييسوس يحرم الجمعية من الخبرة العلمية المعروفة لتايوان في مجال الأوبئة، ويزيد الإضرار بمصداقية وبفعالية منظمة الصحة في وقت العالم في أمس الحاجة إليها، وفق البيان.

وقالت الخارجية الأميركية أيضا إن الإجراء الصيني الحاقد الرامي لإسكات تايوان، كشف عن فراغ ادعائها بأنها تسعى إلى الشفافية والتعاون الدولي لمحاربة الجائحة العالمية، وتجعل التباين بين الصين وتايوان صارخا بشكل أكبر.

ووصف البيان تايوان بأنها "مواطن عالمي نموذجي"، بينما تواصل الصين "حجب المعلومات عن الفيروس وأصوله، وترفض السماح بالوصول إلى علمائها ومنشآتها ذات الصلة، وتفرض رقابة على النقاش حول الوباء داخل أراضيها وتلقي باللوم على (آخرين) على نطاق واسع وبتهور".

وطالبت إدارة الرئيس دونالد ترامب عدة مرات بمشاركة تايوان في الجمعية، رغم معارضة الصين.

ويأتي البيان الأميركي بعد يوم على إحالة منظمة الصحة على إحدى لجانها مسألة مشاركة تايوان بصفة مراقب في جمعية الصحة العالمية التي تُفتتح عبر الانترنت الاثنين.

ويشارك في الاجتماع الافتراضي الذي يستمر يومين رؤساء دول وحكومات ووزراء.

وفي الأيام الأخيرة، أرسلت 15 دولة بينها بيليز وغواتيمالا وجزر مارشال وهندوراس، رسالة إلى مدير عام منظمة الصحة تطالبه فيها بإضافة مسألة مشاركة تايوان إلى جدول الأعمال.

وعند طرح السؤال عليها أكثر من مرة خلال مؤتمرات صحافية، قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتولى فقط أمانة سر جمعية الصحة العالمية وأن الدول الأعضاء وحدها يمكنها اتخاذ قرار دعوة تايوان من عدمه.

وتم إقصاء الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعد أن كانت تحمل صفة مراقب فيها حتى عام 2016، تاريخ انتخاب الرئيسة تساي إنغ-ون التي لا تعترف بمبدأ الوحدة بين تايوان والصين القارية.

وفي وثيقة بتاريخ 15 مايو حول جدول أعمال جمعية الصحة العالمية، أشار غيبرييسوس إلى تلقي مقترحات بإضافة المسألة التايوانية إلى جدول الأعمال وقال إنه أحال الاقتراح "لتنظر فيه اللجنة العامة".

وتتألف هذه اللجنة من 15 بلدا عضوا من عدة مناطق من العالم، وتشكل عادة في بداية كل دورة لجمعية الصحة العالمية. وهذه اللجنة مكلفة النظر في إضافة نقاط تكميلية لجدول أعمال الاجتماع.

لكن لن تتمكن اللجنة من الاجتماع الاثنين بسبب فيروس كورونا المستجد، وبالتالي لا يمكنها حسم مشاركة تايوان مباشرة.

وبناء على ذلك، سيؤجل اتخاذ القرار إلى الاجتماع المباشر التي تأمل منظمة الصحة العالمية عقده نهاية هذا العام.

لكن، لا شيء يمنع من أن تدعو إحدى الدول الاثنين للتصويت على مشاركة تايوان.