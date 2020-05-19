أزمة كورونا

السفر جوا.. تعرف على القواعد الجديدة الصارمة

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
كورونا يجبر شركات الطيران على تغيير الإجراءات مع المسافرين
كورونا يجبر شركات الطيران على تغيير الإجراءات مع المسافرين

عدد أقل من الرحلات الجوية، ومزيد من التوقفات.. يتشكل عصر جديد للسفر بالجو بإجراءات جديدة بسبب وباء كورونا مثل من قياس درجة حرارة الطاقم والمسافرين والمسح الحراري، وارتداء الكمامات، وقواعد جديدة لدورات المياه.

فمع العودة الجزئية والتدريجية للرحلات الجوية في ظل قرار كثير من الدول فتح اقتصادها مجددا، بدأت بعض شركات الطيران في ممارسات جديدة للخروج من الانهيار الذي أصابها خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب انخفاض الرحلات إلى أكثر من 80 في المئة. 

وبدأت بعض شركات الطيران في إلغاء وجبة الطعام على متن رحلاتها القصيرة نسبيا، وإيقاف عربة التسوق المعفاة من الرسوم الجمركية داخل الطائرة، وتقليل عدد ركاب الطائرة لمحاولة الحفاظ على التباعد الجسدي بين المسافرين، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". 

وقد يستغرق الخروج من الطائرة عند الهبوط وقتا أطول من المعتاد للحفاظ أيضا على التباعد الاجتماعي وتقليل الزحام. 

ويعتقد خبراء الطيران أن عودة حركة السفر الجوية ستستغرق فترة ما بين 18 شهرا إلى عامين قبل أن تعود إلى طبيعتها. وخلال هذا الوقت وإلى أن تحين العودة الطبيعية التي ربما تستغرق سنوات فإن هناك تغييرات كبيرة ستحدث. 

ومن أهم هذه التغييرات، يتوقع المسؤولون في شركات الطيران انخفاض الطلب وتسيير عدد أقل من الرحلات الجوية، وتوقفات مرعبة. 

وتدرس بعض الشركات مطالبة الركاب بالتوقيع على شهادة صحية أو حمل وثيقة تثبت أن لديهم مناعة ضد الفيروس، أو أن الراكب أصيب بالفيروس وتعافى منه. 

عودة للمسافات والخدمات المجانية

في السنوات الأخيرة، عملت شركات الطيران على تعزيز أرباحها من خلال الضغط على المسافرين وتحميلهم رسوما إضافية للحصول على مقعد أكبر أو مسافة أوسع أمام المقعد وإضافات أخرى كانت مجانية مثل اختيار المقاعد مسبقا. 

لكن أزمة وباء كورونا ومع الضغط على شركات الطيران حاليا أو تشجيعها على الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الطائرات وإبقاء المقاعد التي في المنتصف خالية، فإن ذلك من شأنه أن يصعب على الشركات الحصول على الأرباح التي كانت تجنيها خلال نفس الرحلة قبل تفشي كورونا. 

وكانت شركات الطيران تجني أرباحا طائلة من عملاءها من رجال الأعمال وموظفي الشركات الكبيرة، لكن مع تحول الاجتماعات عبر تقنية الفيديو والخوف من السفر، فإن ذلك سيؤثر بشكل كبير أيضا على الأرباح. 

فحص درجة الحرارة وبيان صحي

وبدأت الخطوط الجوية الفرنسية في إجراء فحص درجة الحرارة بشكل إلزامي على ركاب طائراتها حيث قررت منع المسافرين الذين تزيد درجة حرارتهم عن 38 درجة مئوية أو 100 درجة فهرنهايت. 

وبدأ مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا، في استخدام كاميرات حرارية لقياس درجة حرارة الركاب أثناء فحصهم أمنيا ومرورهم من البوابة الأمنية، وتخطط مطارات أخرى حاليا لاستخدام نفس التقنية، خاصة للوافدين على البلاد. 

كاميران حرارية تفحص درجة حرارة جسم المسافرين عند العبور أمامها في ميلان بإيطاليا- 4 مايو 2020
كاميران حرارية تفحص درجة حرارة جسم المسافرين عند العبور أمامها في ميلان بإيطاليا- 4 مايو 2020

وبدأت شركة طيران Ryanair Holdings PLC منخفضة التكاليف وأكبر ناقل للركاب في أوروبا، في منع وجود طوابير لاستخدام المرحاض، حيث يتعين على الراكب رفع يده والاستئذان أولا للسماح له بالقيام من مقعده والذهاب إلى المرحاض. 

أما شركة KLM الهولندية فبدأت في مطالبة ركابها من المناطق المحددة من الاتحاد الأوروبي بأنها ذات خطر مرتفع، بملء بيان صحي. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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"غمرتنا السعادة".. علماء صينيون يتوصلون لنتيجة مبشرة بشأن كورونا

فرانس برس
19 مايو 2020
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
سباق مستمر لتطوير عقار أو لقاح ضد فيروس كورونا المستجد

يطور مختبر صيني عقارا يعتقد أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أول مرة في الصين أواخر العام الماضي قبل أن ينتشر حول العالم، مطلقا سباقا دوليا للتوصل إلى علاجات ولقاحات.

ويقول باحثون إن العقار الذي يجري العلماء اختبارات عليه في جامعة بكين لن يخفض فترة التعافي للمصابين فحسب، بل بإمكانه كذلك توفير مناعة قصيرة الأمد من الفيروس.

وقال مدير مركز بكين للإبداع المتقدم في علوم الجينوم ساني شي لفرانس برس إن العقار نجح في مرحلة الاختبارات التي أجريت على الحيوانات.

وأفاد شي "عندما حقنا فئرانا مصابة بأجسام مضادة محيدة، انخفض الحمل الفيروسي بعامل قدره 2500".

وأضاف "يعني ذلك أن لهذا العقار المحتمل تأثيرا علاجيا".

ويستخدم العقار أجساما مضادة محيدة، ينتجها جهاز المناعة البشري لمنع الفيروس من إصابة الخلايا، والتي عزلها فريق شي من دم 60 مريضا تعافوا.

وتشير دراسة أجريت على أبحاث الفريق ونشرت الأحد في مجلة "سِل" العلمية إلى أن استخدام الأجسام المضادة يوفر "علاجا" محتملا للمرض ويقصر فترة التعافي.

وقال شي إن فريقه عمل "ليلا نهارا" بحثا عن الجسم المضاد.

وأوضح "تكمن خبرتنا في علوم الجينوم أحادية الخلية بدلا من المناعة وعلم الفيروسات. عندما أدركنا أنه بإمكان النهج الجينومي المعتمد على الخلية الواحدة إيجاد جسم مضاد محيد بشكل فاعل غمرتنا السعادة".

وأضاف أن من المتوقع أن يكون العقار جاهزا للاستخدام في وقت لاحق هذا العام وفي الوقت المناسب لمواجهة أي تفش محتمل خلال الشتاء للفيروس، الذي أصاب 4.8 مليون شخص حول العالم وأودى بأكثر من 315 ألفا.

وأفاد بأن "التخطيط جار لبدء التجارب السريرية"، مضيفا أنها ستجري في أستراليا وغيرها من الدول بما أن عدد الإصابات تراجع بشكل كبير في الصين، ما يعني أن عدد الناس الذين يمكن إجراء الاختبارات عليهم تراجع.

وقال "نأمل بأن تتحول هذه الأجسام المضادة المحيدة إلى عقار متخصص يمكنه وقف الوباء".

وقال مسؤول صحي الأسبوع الماضي إن لدى الصين حاليا خمسة لقاحات كورونا محتملة في مرحلة الاختبار.

لكن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن تطوير لقاح قد يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.

وأشار العلماء كذلك إلى الفوائد المحتملة للبلازما المأخوذ من أشخاص تعافوا وطوروا أجساما مضادة لفيروس تمكن دفاعات الجسم من مهاجمته.

واستخدم علاج البلازما على أكثر من 700 مريض في الصين، في عملية قالت السلطات إنها تظهر "آثارا علاجية جيدة جدا".

وقال شي "لكنه (البلازما) محدود في وفرته"، منوها إلى أنه يمكن إنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة المحيدة الـ14 المستخدمة في عقار فريقه.

وقاية وعلاج

ولا يعد استخدام الأجسام المضادة في العقاقير نهجا جديدا إذ نجح هذا الأسلوب في الماضي في علاج عدة فيروسات أخرى على غرار "إتش آي في" المسبب للأيدز وإيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وذكر شي أن باحثيه بدأوا تجاربهم "مبكرا" منذ ظهر الفيروس في الصين قبل انتقاله لدول أخرى.

واعتبر رمديسيفير الذي استخدم لعلاج إيبولا، علاجا مبكرا يبعث على الأمل لكوفيد-19 إذ أظهرت الاختبارات السريرية في الولايات المتحدة أنه قلل مدة التعافي لدى بعض المرضى بالثلث، لكن الفارق في معدل الوفيات لم يكن كبيرا.

وبإمكان العقار الجديد توفير حماية قصيرة الأمد من الفيروس.

وأظهرت الدراسة أنه إذا تم حقن الفئران بالجسم المضاد المحيّد قبل إصابتهم بالفيروس، فإنهم لا يصابون به.

وقد يوفر ذلك حماية مؤقتة للعاملين في المجال الصحي لبضعة أسابيع، وهي مدة أعرب شي عن أمله في أن يتم "تمديدها لبضعة شهور".

ويتم العمل على أكثر من مئة لقاح لكوفيد-19 حول العالم. لكن نظرا إلى أن عملية تطوير اللقاحات  تستغرق الكثير من الوقت والجهد، يأمل شي في أن يكون العقار الجديد وسيلة أسرع وأكثر فعالية لوقف تفشي الفيروس حول العالم.

وقال "بإمكاننا وقف الوباء بعقار فعال، حتى من دون لقاح".

فرانس برس