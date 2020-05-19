حاكم نيويورك يؤكد أن لقاح كورونا ليس للأغنياء فقط

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، إن أي لقاح للوقاية من الفيروس التاجي يجب "توزيعه بشكل عادل دون اعتبار للثروة" ودعا إلى قيادة الولايات المتحدة للأزمة على أساس "الكفاءة وليس على تغريدات تويتر"، فيما يبدو تعريضا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال كومو، من دون ذكر اسم ترامب، "عليك أن تعرف ما تفعل بشكل حقيقي، وليس فقط أن تبدو وكأنك تعرف ما تفعل"، مضيفا "يجب أن تكون ذكياً، لن تستطيع أن تشق طريقك بالتغريدات".

والثلاثاء، أعلنت شركة موديرنا الأميركية حصول تقدم في إحدى الطرق للحصول على لقاح ضد كورونا.

وقال كومو في مؤتمره الصحفي اليومي إن "اللقاح يجب أن يكون متاحا لجميع الناس، لا يمكن أن يكون وضعاً حيث الأغنياء فقط هم المحظوظون الذين يمكنهم الحصول على اللقاح لأن شركة واحدة تمتلك الحقوق ولا يمكنهم إنتاج ما يكفي للجميع".

من جهة أخرى، قال الحاكم إن ولاية نيويورك ستسمح بتجمعات يصل عدد أفرادها إلى 10 أشخاص، بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف ذكرى تكريم العسكريين الذين لقوا مصرعهم أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة الأميركية المعروفة بيوم الذكرى.

ولا تزال مدينة نيويورك، مركز الوباء في الولايات المتحدة، تحت إغلاق صارم.