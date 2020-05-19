أزمة كورونا

حاكم نيويورك يؤكد أن لقاح كورونا ليس للأغنياء فقط

رويترز
20 مايو 2020
حاكم نيويورك أندرو كومو ، أرشيف
حاكم نيويورك أندرو كومو ، أرشيف

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الثلاثاء، إن أي لقاح للوقاية من الفيروس التاجي يجب "توزيعه بشكل عادل دون اعتبار للثروة" ودعا إلى قيادة الولايات المتحدة للأزمة على أساس "الكفاءة وليس على تغريدات تويتر"، فيما يبدو تعريضا بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال كومو، من دون ذكر اسم ترامب، "عليك أن تعرف ما تفعل بشكل حقيقي، وليس فقط أن تبدو وكأنك تعرف ما تفعل"، مضيفا "يجب أن تكون ذكياً، لن تستطيع أن تشق طريقك بالتغريدات".

والثلاثاء، أعلنت شركة موديرنا الأميركية حصول تقدم في إحدى الطرق للحصول على لقاح ضد كورونا.

وقال كومو في مؤتمره الصحفي اليومي إن "اللقاح يجب أن يكون متاحا لجميع الناس، لا يمكن أن يكون وضعاً حيث الأغنياء فقط هم المحظوظون الذين يمكنهم الحصول على اللقاح لأن شركة واحدة تمتلك الحقوق ولا يمكنهم إنتاج ما يكفي للجميع".

من جهة أخرى، قال الحاكم إن ولاية نيويورك ستسمح بتجمعات يصل عدد أفرادها إلى 10 أشخاص، بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف ذكرى تكريم العسكريين الذين لقوا مصرعهم أثناء خدمتهم فى القوات المسلحة الأميركية المعروفة بيوم الذكرى.

ولا تزال مدينة نيويورك، مركز الوباء في الولايات المتحدة، تحت إغلاق صارم.

رويترز

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أزمة كورونا

اختبار دقيق.. كورونا يختبئ على هذه الأسطح 

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
الدراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح ما بين ثلاث ساعات إلى سبعة أيام
الدراسات تشير إلى أن فيروس كورونا قد يبقى على الأسطح ما بين ثلاث ساعات إلى سبعة أيام

عندما تم إدخال طالبين إلى حجر صحي في فندق بالصين في 19 مارس الماضي بعد عوتهما من السفر، كانت لا تظهر عليهما أي أعراض بإصابتهما بمرض كوفيد-19. 

وكان من المفترض أن يبقيا في الفندق مدة الحجر وهي 14 يوما، لكن في صباح اليوم التالي من الحجر، تم أخذ مسحة من الطالبين لاختبارها رغم أنه لا تظهر عليهما الأعراض، فكانت النتيجة إيجابية، فتم نقلهما إلى المستشفى. 

بعد ثلاث ساعات من نتيجتهما الإيجابية فحص باحثون غرف الطالبين وأخذوا عينات من الأسطح المختلفة بلغت 22 عينة. 

وشملت العينات مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، ومقابض الصنابير، وموازين الحرارة، وأجهزة التحكم عن بعد التلفزيونية، وأغطية الوسائد، وأغطية اللحاف، والملاءات، والمناشف، ومقابض أبواب الحمام، ومقاعد المرحاض، وأزرار تنظيف المرحاض.

وبعد اختبار العينات، تبين وجود فيروس كورونا على ستة أسطح من غرفة المريض الأول، وهي مفتاح الضوء ومقبض باب الحمام والورقة وغطاء لحاف ومنشفة وغطاء وسادة، فيما تم اكتشاف عينات إيجابية على صنبور الماء وغطاء وسادة في غرفة المريض الثاني، بحسب دراسة صينية نشرت الاثنين في مجلة الأمراض المعدية الناشئة التابعة للمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). 

وقال الباحثون إن الدراسة تثبت أن الفيروس ينتشر بسرعة ويتواجد على كثير من الأسطح في وقت قصير نسبيا. 

وأضافت الدراسة أن الفيروس تواجد بشكل كثيف على الأسطح التي لامسها المريض لوقت طويل مثل أغطية الوسائد. 

وتؤكد الدراسة ضرورة إيلاء الاهتمام أثناء معاملة الحاجيات الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد، مثل أغطية الوسائد والملاءات عند تغييرها أو غسلها، وأنه يمكن تلوث البيئة المحيطة بسبب هذه الأشياء. 

وتشير الدراسات إلى أن الفيروس قد يعيش ويبقى على الأسطح في فترة ما بين ثلاث ساعات إلى سبعة أيام اعتمدا على نوع مادة السطح والجو المحيط. 

الحرة / ترجمات - واشنطن