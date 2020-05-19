أزمة كورونا

شركة إماراتية تطور تقنية ترصد كورونا بمجرد دخوله خلايا الدم

الحرة / وكالات - دبي
19 مايو 2020
لا يزال السؤال عن منشأ وأصل فيروس كورونا المستجد يشغل ويحير العلماء الذين يدعمون مواصلة التحقيق
لا يزال السؤال عن منشأ وأصل فيروس كورونا المستجد يشغل ويحير العلماء الذين يدعمون مواصلة التحقيق

أعلنت شركة إماراتية نجاحها في تطوير تقنية سريعة لاكتشاف فيروس كورونا باستخدام أشعة الليزر، حيث ابتكرت أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة، ما يسمح بتوسيع دائرة الفحوصات.

وتسمح التقنية الجديدة برصد الفيروس بمجرد دخوله خلايا الدم، حسب ما قال بيان لمختبر "كوانت ليز" ذراع البحث الطبية في الشركة العالمية القابضة "IHC"، ومقرها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

والتقنية الجديدة التي ابتكرتها الشركة الإماراتية تأتي في وقت يتسابق فيه العلماء حول العالم للوصول إلى أسرع التقنيات وأدقها لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا المستجد حول العالم إلى 318 ألفا و517 شخصا على الأقل منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لفرانس برس الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء، استنادا لمصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من أربعة ملايين و816 ألفا و40 إصابة معلنة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي مليون و755 ألفا و700 من هذه الحالات على الأقل.

وقال بيان الشركة الإماراتية إن التقنية ستمكن المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع، بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض.

وتعليقا على هذا الابتكار، قال وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن العويس، إن الوزارة تتابع بـ"اهتمام كافة الابتكارات والتطورات المتعلقة بالتصدي والاكتشاف المبكر والسريع لفيروس كورونا".

وأكد أن مسؤولي الصحة يتابعون "تقدم تجارب كوانت ليز لاختبار هذه المعدات"، معربا عن تفاؤله "بعد اختبار فعالية الجهاز الجديد".

أما مسؤول فريق الباحثين في المختبر، بروماد كومار، فقد قال إن التقنية الجديدة "تستخدم المجهر الإلكتروني" و"ستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان".

وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الفريق من الباحثين درس وحلل خلال الأشهر الماضية التغيرات في بنية خلايا دم المصابين بالفيروس.

وعن الابتكار الجديد، شرح كومار قائلا " في الواقع، تستطيع تقنية DPI، المبنية على الليزر والمعتمدة على تضمين الطور البصري، التعرف على الفيروس خلال ثوان، إلى جانب كونها سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة..".

ويعتبر الجهاز مناسبا للاستخدام في المستشفيات والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز التسوق، وفق كومار الذي أعرب عن اعتقاده أنه "سيشكل نقلة نوعية كبيرة في معالجة انتشار فيروس كورونا".

وبشأن نظام التشخيص، قال كومار إن "نموذج الذكاء الاصطناعي /AI/ المتقدم في تحليل الصور يتوقع نتائج كل صورة بسرعة ووفقا لمقياس دقيق جدا"، معتبرا أن "أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في برامج الاختبار واسعة النطاق" .

وقد استعانت كوانت ليز بالمعرفة الفنية لـ G42، وهي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لزيادة تعزيز برنامج الليزر بطريقة تفوق القدرة البشرية.

وخلال اختبار التقنية الجديدة، شملت المرحلة الأولى تجارب على ألف شخص، قبل أن تمر "العملية بعدة مراحل وجرت كلها عبر التنسيق المباشر مع السلطات المسؤولة عن الشؤون الصحية"، وفق البيان.

وبموازاة المحاولات للوصول إلى أدق الأدوات لفحص كورونا، يتواصل السباق من أجل إيجاد علاج ولقاح ضد الفيروس في العالم، حيث أعلنت شركة موديرنا الأميركية للتكنولوجية الحيوية، وهي إحدى المجموعات المتقدمة جداً في هذا المجال، عن نتائج أولية جداً لكن مشجّعة للقاحها التجريبي لدى ثمانية متطوّعين، قبل تجارب على نطاق واسع مرتقبة في يوليو.

وفي الصين، أعلنت جامعة بكين العريقة "بيدا" أنها تعتقد بأنها اكتشفت علاجا محتملا على أساس أجسام مضادة، تسحب من مرضى تماثلوا الى الشفاء من وباء كوفيد-19.

الحرة / وكالات - دبي

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لا يزال السؤال عن منشأ وأصل فيروس كورونا المستجد يشغل ويحير العلماء الذين يدعمون مواصلة التحقيق
أزمة كورونا

شركة إماراتية تطور تقنية ترصد كورونا بمجرد دخوله خلايا الدم

منظمة الصحة تعرضت لانتقادات إزاء تعاملها مع وباء كورونا
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إجماع دولي على التحقيق في خطوات منظمة الصحة بشأن كورونا 

فرانس برس
19 مايو 2020
منظمة الصحة تعرضت لانتقادات إزاء تعاملها مع وباء كورونا
منظمة الصحة تعرضت لانتقادات إزاء تعاملها مع وباء كورونا

توافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، على إجراء تقييم لمدى استجابة الوكالة الأممية لتفشي فيروس كورونا المستجد في ظل تصاعد انتقادات الولايات المتحدة لكيفية تعاطيها مع الوباء وتهديدها بوقف التمويل الأميركي بشكل دائم وحتى الانسحاب من عضويتها.

وتبنت الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت للمرة الأولى، قرارا بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة.

ودعا القرار الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للوباء، الذي أصاب أكثر من 4.8 ملايين شخص حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 318 ألفا.

ونص القرار على وجوب التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية في ما يتعلق بوباء كوفيد-19".

ولم تنأ الولايات المتحدة بنفسها عن الإجماع، كما كان يخشى البعض بعدما انتقدت المنظمة في اليوم الأول من الاجتماع الاثنين، وهاجمت الصين على خلفية دورها في تفشي الوباء.

لكن واشنطن أبدت أسفها لبند في القرار يدعو إلى "الإسراع في إزالة عقبات غير مبررة لتوزيع سريع وعادل في العالم" للعلاجات واللقاحات.

ويشجع النص على آليات تقاسم "طوعي" لبراءات وحقوق الملكية الفكرية في إطار اتفاقات دولية. لكن الجانب الأميركي يخشى وقوع سابقة خطيرة قد تعوق قدرتها على الاستثمار في أبحاثها ومختبراتها.

وأعلنت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان "تعترف الولايات المتحدة بأهمية الوصول إلى منتجات صحية رخيصة وآمنة وذات نوعية وفعالية"، لكن القرار "يبعث برسالة سيئة" للجهات المنتجة.

يذكر أن الإدارة الأميركية وحكومات أخرى وجهت انتقادات إلى منظمة الصحة على خلفية استجابتها للفيروس الذي ظهر في الصين نهاية العام الماضي. 

وتتهم الولايات المتحدة المنظمة بالفشل في القيام بما يكفي لمكافحة الفيروس خلال مراحله الأولى، والافتقار إلى الاستقلال عن بكين في التعامل مع كورونا، واتهمتها بأنها أدارت أزمة الوباء العالمي عبر التماشي مع موقف الصين التي تسترت على حجمها. 

وزير الصحة الأميركي أليكس أزار، كان قد ألقى باللوم على منظمة الصحة لعدم الحصول على المعلومات اللازمة أو توفيرها للقضاء على الوباء.

وهدد الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن الشهر الماضي تجميدا مؤقتا لمساهمات بلاده في ميزانية المنظمة، بوقف كلي للتمويل الأميركي وحتى الانسحاب من المنظمة إذا لم تدخل تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الـ30 يوما المقبلة.

واتهم المنظمة ومديرها العام تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بارتكاب أخطاء متكررة في تعاملها مع المرض، تبين أنها مكلفة للغاية بالنسبة للعالم، وقال إنها دمية في يد الصين.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر مانحي منظمة الصحة، وتقدم حوالي 450 مليون دولار سنويا لها.

فرانس برس