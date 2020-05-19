أزمة كورونا

فرنسا تعيد إغلاق مدارس بسبب ظهور حالات جديدة لكوفيد-19

الحرة / ترجمات - واشنطن
19 مايو 2020
ظهور حالات جديدة من كورونا في فرنسا يدفع السلطات إلى إعادة إغلاق مدارس بشكل فوري
ظهور حالات جديدة من كورونا في فرنسا يدفع السلطات إلى إعادة إغلاق مدارس بشكل فوري

قررت السلطات الفرنسية إغلاق بعض المدارس بعد أقل من أسبوع من فتحها، إثر ظهور نحو 70 حالة إصابة بكورونا، مرتبطة بالمدراس، بحسب ما أفاد تقرير لمحطة CBS نيوز الأميركية.

وافتتحت بعض المدارس الأسبوع الماضي وعاد 150 ألف طالب ثانوي إلى فصولهم الدراسية يوم الاثنين بعدما خففت الحكومة قيود الإغلاق.

لكن وزير التعليم الفرنسي جان ميشيل بلانكر، دق ناقوس الخطر، وقال لإذاعة RTL الفرنسية إن العودة عرضت بعض الأطفال لخطر العدوى.

ولم يحدد بلانكر ما إذا كانت حالات الإصابة السبعين رصدت بين الطلاب أو المعلمين. لكنه أكد أن المدارس المتضررة سيتم إغلاقها على الفور.

وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأنه تم بالفعل إغلاق سبع مدارس في شمالي البلاد.

وأعادت فرنسا فتح حوالي 40 ألف مدرسة تمهيدية وابتدائية الأسبوع الماضي، مع تحديد الفصول الدراسية بـ15 طالبا. وقال بلانكر حينها إن حوالي 30 في المئة من الأطفال عادوا إلى المدارس.

ذكرت السلطات الفرنسية في أحدث إحصائية لضحايا كوفيد-19 في أراضيها بلغت 142.411 حالة إصابة و 28108 وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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ترامب: أتناول عقار هيدروكسي كلوروكين منذ 10 أيام

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19 مايو 2020
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً أنه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض عن العقار "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

ورداً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن العقار "يعمل بشكل عظيم"، في معرض دفاعه عن الدواء الذي حذرت منه وكالات صحية أميركية وعالمية.

وظهرت تقارير متناقضة عن فعالية وجدوى استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج حاملي فيروس كورونا، فبعد أن حظي العقار ببعض الإشادات، عادت منظمات صحية عالمية لتحذر من مخاطر استخدامه والإقبال الشديد عليه.

وقال ترامب إنه طلب من طبيب البيت الأبيض رأيه بشأن تعاطي العقار، مبينا أن الطبيب قال له "نعم يمكنك ذلك إن كنت تحب".

وشكك ترامب في التقارير التي تتحدث عن مخاطر الدواء، مؤكدا أن "التقارير الزائفة شملت مرضى كانوا في حالة سيئة جدا، كانوا يحتضرون" وأضاف "لو لم يكن جيدا هل كان الأطباء يأخذونه؟ العقار مستعمل منذ أربعين سنة وهو جيد".

وقال الرئيس الأميركي إنه تلقى رسالة من طبيب أميركي يطالبه فيها بالضغط من أجل السماح باستخدام العقار بعد تحقيقه نتائج إيجابية، مضيفا "أعتقد إنه يجب السماح للناس بتناول العقار لأغراض منع إصابتهم بالمرض".

ولم تثبت الدراسات التي أجريت مؤخرا، بشكل قاطع، ما إذا كان كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يفيدا مرضى كوفيد-19، بل حذر بعضها من أنه قد يسبب ضررا للمصابين بالمرض.

وحذرت وكالة الأدوية الفرنسية الأطباء قبل أكثر من شهرين، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة مرض كوفيد-19، في وقت يزداد القلق حيال آثاره الجانبية.

وتسلطت الأضواء على استخدام هذه التوليفة المثيرة للجدل، منذ نشر الأخصائي الفرنسي في علم الأمراض المعدية ديدييه راؤول، دراستين صغيرتين أظهرتا أنها قد تنجح في علاج المصابين بالفيروس الذي لم يظهر له دواء بعد.

ووجدت أبحاث أنه يتسبب بمشاكل في نبضات القلب، وهو أمر قد يفضي إلى وفاة المرضى.

كما أن "المعاهد الوطنية الأميركية للصحة" أكدت أيضا أنه لا توجد بيانات كافية للتوصية باستخدامه في الأشخاص المصابين بالمرض الجديد، وأصدرت FDA  تحذيرا من تناول الدواء خارج المستشفى أو القيام بتجارب سريرية بعد تقارير عن "مشاكل خطيرة في نظم القلب" لدى المرضى.

الحرة - واشنطن