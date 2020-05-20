أزمة كورونا

تحذير من إصابة 5 ملايين أميركي بكورونا في حال التعجل بفتح الاقتصاد

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد
نيويورك من أكثر الولايات المتضررة من فيروس كورونا المستجد

حذر تحليل جديد من أن خمسة ملايين أميركي سيكونون عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في حال فتحت البلاد الاقتصاد بشكل كامل بحلول نهاية يوليو القادم.

ووضعت جامعة بنسلفانيا الأميركية نموذجا يتوقع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ضمن سيناريوهات مختلفة، من بينها فتح الاقتصاد الأميركي بشكل كامل.

وفي حال فتحت الولايات المتحدة اقتصادها مجددا مع خفض مسافات التباعد بين الناس، فإن أكثر من خمسة ملايين و400 ألف شخص سيصابون بكورونا في مختلف أنحاء البلاد، فيما سيتوفى نحو 292 ألف شخص بحلول 24 يوليو، بحسب الدراسة التي نشرت ملخصها صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

ووفقا للنموذج، ففي حال إعادة فتح البلاد جزئيا مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي، ستكون الإصابات أقل لتصبح ثلاثة ملايين و200 ألف حالة، فيما ستصل الوفيات إلى 173 ألف حالة بحلول 24 يوليو.

وكانت دراسة سابقة لجامعة بنسلفانيا قد توقعت وفاة نحو 350 ألف شخص في الولايات المتحدة، إلا أن الوفيات لم تتعد حتى الآن حاجز المئة ألف.

وتوقع النموذج الجديد حالات وفيات تصل إلى 156 ألف شخص، في حال تم تطبيق إجراءات الغلق العام بشكل كامل حتى التاريخ المذكور نفسه.

وأصيب حتى الأربعاء، نحو 1.5 مليون أميركي، فيما توفي نحو ٩٢ ألفا، بحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وبينما يحذر نموذج جامعة بنسلفانيا من الفتح الكامل للاقتصاد، فإنه يشير إلى الفوائد الاقتصادية جراء تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي، حيث سيؤدي استمرار الغلق العام حتى 24 يوليو، إلى انخفاض الناتج المحلي للولايات المتحدة بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وفي حال فتحت الولايات المتحدة الاقتصاد مع مراعاة إجراءات التباعد، فإن الناتج المحلي سيشهد انخفاضا أقل بنسبة 7.7 في المئة، وفي حال رفع أكبر لإجراءات البتاعد الاجتماعي، فإن النسبة ستصل إلى 6.6 في المئة، بحسب النموذج.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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تحذير من إصابة 5 ملايين أميركي بكورونا في حال التعجل بفتح الاقتصاد

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بومبيو يعلن عقوبات جديدة على إيران.. ويتساءل لماذا دمرت الصين عينات كورونا؟

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس
بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم قائمة جديدة توضح الأنشطة الإيرانية التي يمكن أن تخضع لعقوبات إضافية، مشيرا إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الداخلية لما له من دور في قمع الاحتجاجات هناك. وجدد بومبيو انتقاد تعامل الصين مع أزمة تفشي كورونا.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن العقوبات تشمل 12 شخصا وكيانا، مشيرا إلى أنه بحلول الخميس "ستمضي سنتان منذ أن طالبت إيران بالتصرف كدولة عادية"، مجددا مطالبة طهران بأن تعامل شعبها وفق مبادئ الحرية والكرامة.

ووصف بومبيو وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بأنه قائد شرير، سمح بقتل مواطنين إيرانيين.

 

أزمة كورونا والصين

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Wednesday, May 20, 2020

وحول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قال وزير الخارجية الأميركي إن تجربة تعامل الصين مع الأزمات خلال الفترة الماضية "جعلتنا نفهم أكثر طبيعة النظام الشيوعي هناك، ففيما يتعلق بأزمة كورونا فضلت السلطات تدمير عينات الفيروس بدلا من مشاركتها مع الجهات الأخرى".

وأضاف أن الصين قامت "خلال الفترة الماضية بأعمال عدائية في بحر الصين الجنوبي وأغرقت قارب صيد فيتنامي، والولايات المتحدة تدين هذه الأعمال غير الشرعية".

وأضاف بومبيو أن هناك تهديدات اقتصادية تطلقها الصين "خاصة بعدما طلبنا معرفة مصدر الفيروس الذي بدأ من ووهان، ناهيك عن الضغوط التي مارسها الحزب الشيوعي الصيني على منظمة الصحة العالمية لتجنب دعوة تايوان للاجتماع الذي سيعقد في جنيف".

وحول المساعدات التي تقدمها الصين للدول في أزمة كورونا، رأى بومبيو أنها "لا شيء، إذا ما وجدنا أنها تسببت في وفاة 300 ألف شخص حول العالم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 10 مليارات دولار من أجل إيجاد علاج للفيروس، فيما وعدت الصين بتقديم ملياري دولار. وقدمت الشركات الأميركية أكثر من أربعة مليارات دولار في أبحاث إيجاد علاج للفيروس.

 


 

الحرة - واشنطن