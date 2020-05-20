أزمة كورونا

دراسة: مرض شائع يزيد نسبة الوفاة بكورونا 3 مرات ونصف

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%
اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%

كشفت دراسة لقطاع الخدمات الصحية في المملكة المتحدة أن "ثلث الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص مصابين بمرض السكري"، فيما بينت أن "السكري من النوع 1 هو أخطر بالنسبة لمرضى كورونا من السكري من النوع 2".

وقالت صحيفة "صن" البريطانية إن "المرضى المصابين بالسكري يشكلون ما نسبته 32 بالمائة من الوفيات بالمستشفيات نتيجة الفيروس التاجي"، بارتفاع قدره 26 بالمئة عن الدراسات السابقة.

وكشفت الدراسة أن البريطانيين المصابين بالنوع الأول من مرض السكري هم أكثر عرضة للوفاة ثلاث مرات ونصف إذا أصيبوا بالفيروس التاجي، مقارنة بالمصابين بالسكري من النوع الثاني الذين يواجهون ضعف الخطر".

وحلل الباحثون بيانات نحو 24 ألف حالة وفاة بمرض كورونا في المستشفيات.

ويقول الخبراء إن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، ومشاكل في السيطرة على مستويات السكر في الدم كانوا في خطر أكبر بشكل خاص.

ونقلت "صن" عن الباحث الرئيسي، البروفيسور جوناثان فالابهجي قوله إن "هذه أخبار مثيرة للقلق".

وفي بريطانيا، يعاني نحو 4.7 مليون شخص من السكري، مما يمثل نحو 7 في المائة من السكان.

ويحدث مرض السكري من النوع 2 عندما يفقد الجسم القدرة على معالجة السكر، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الوزن وسوء نمط الحياة.

أما داء السكري من النوع 2 فهو حالة مناعية ذاتية حيث يهاجم الجسم ويقتل الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

A Glock 9MM pistol, which according to media reports is similar to one of the weapons used by 23-year-old South Korean student…
منوعات

محام عراقي يرتكب "مذبحة عائلية" في ذي قار

بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس
أميركا

بومبيو يعلن عقوبات جديدة على إيران.. ويتساءل لماذا دمرت الصين عينات كورونا؟

صادق خضعت للتحقيق بتهمة الإساءة للقطاع المصرفي والتحريض على حاكم مصرف لبنان
لبنان.. معركة البقاء

في "استمرار لسياسة الترهيب".. إعلامية لبنانية تخضع للتحقيق بسبب رياض سلامة

عمال مصريون أمام مدرسة في العاصمة الكويتية حولت إلى مركز إيواء بانتظار عودتهم إلى بلادهم
مصر

"طرد المصريين من الكويت".. وسم يشعل مناوشات على تويتر

اختبارات الأجسام المضادة التي وافقت عليها بريطانيا دقيقة بنسبة 100%
أزمة كورونا

دراسة: مرض شائع يزيد نسبة الوفاة بكورونا 3 مرات ونصف

Iraqis fish at Shatt al-Arab river, formed by the confluence of the Euphrates and the Tigris, in the Basra Governorate of…
من زاوية أخرى

هل العراقيون هم أحفاد كلكامش؟
الممرضة قالت إنها كانت تشعر بالحر الشديد ولم تكن تعلم أن الملابس الواقية شفافة. تعبيرية-أرشيفية
منوعات

معاقبة ممرضة روسية تعمل بزي فاضح في قسم كورونا

أميركا

بومبيو يعلن عقوبات جديدة على إيران.. ويتساءل لماذا دمرت الصين عينات كورونا؟

الحرة - واشنطن
20 مايو 2020
بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس
بومبيو استنكر فشل السلطات الصينية في الإبلاغ عن تفشي الفيروس

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم قائمة جديدة توضح الأنشطة الإيرانية التي يمكن أن تخضع لعقوبات إضافية، مشيرا إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين بينهم وزير الداخلية لما له من دور في قمع الاحتجاجات هناك. وجدد بومبيو انتقاد تعامل الصين مع أزمة تفشي كورونا.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن العقوبات تشمل 12 شخصا وكيانا، مشيرا إلى أنه بحلول الخميس "ستمضي سنتان منذ أن طالبت إيران بالتصرف كدولة عادية"، مجددا مطالبة طهران بأن تعامل شعبها وفق مبادئ الحرية والكرامة.

ووصف بومبيو وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، بأنه قائد شرير، سمح بقتل مواطنين إيرانيين.

 

أزمة كورونا والصين

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

Posted by ‎Alhurra قناة الحرة‎ on Wednesday, May 20, 2020

وحول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، قال وزير الخارجية الأميركي إن تجربة تعامل الصين مع الأزمات خلال الفترة الماضية "جعلتنا نفهم أكثر طبيعة النظام الشيوعي هناك، ففيما يتعلق بأزمة كورونا فضلت السلطات تدمير عينات الفيروس بدلا من مشاركتها مع الجهات الأخرى".

وأضاف أن الصين قامت "خلال الفترة الماضية بأعمال عدائية في بحر الصين الجنوبي وأغرقت قارب صيد فيتنامي، والولايات المتحدة تدين هذه الأعمال غير الشرعية".

وأضاف بومبيو أن هناك تهديدات اقتصادية تطلقها الصين "خاصة بعدما طلبنا معرفة مصدر الفيروس الذي بدأ من ووهان، ناهيك عن الضغوط التي مارسها الحزب الشيوعي الصيني على منظمة الصحة العالمية لتجنب دعوة تايوان للاجتماع الذي سيعقد في جنيف".

وحول المساعدات التي تقدمها الصين للدول في أزمة كورونا، رأى بومبيو أنها "لا شيء، إذا ما وجدنا أنها تسببت في وفاة 300 ألف شخص حول العالم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قدمت نحو 10 مليارات دولار من أجل إيجاد علاج للفيروس، فيما وعدت الصين بتقديم ملياري دولار. وقدمت الشركات الأميركية أكثر من أربعة مليارات دولار في أبحاث إيجاد علاج للفيروس.

 


 

الحرة - واشنطن