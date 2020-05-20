أزمة كورونا

"عملية قتل جماعية".. ترامب يرد على "معتوه في الصين"

الحرة / وكالات - واشنطن
20 مايو 2020
تعرض ترامب لانتقادات بعد إعلان تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا
تعرض ترامب لانتقادات بعد إعلان تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن "عدم كفاءة الصين" في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بـ "قتل" عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأضاف "أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

وتواجه الصين انتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات ألاف الأشخاص. 

ويقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.

الحرة / وكالات - واشنطن

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أزمة كورونا

"عملية قتل جماعية".. ترامب يرد على "معتوه في الصين"

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منوعات

هجوم على جاكي شان بعد "فيديو كورونا"

الحرة / ترجمات - واشنطن
20 مايو 2020
منتقدون اعتبروا فيديو جاكي شان جزءا من البروباغندا الصينية
منتقدون اعتبروا فيديو جاكي شان جزءا من البروباغندا الصينية

لجأت السلطات الصينية إلى نجم أفلام الأكشن جاكي شان من أجل تلميع صورتها وسط جائحة كورونا التي تسببت فيها بجميع أنحاء العالم.

الممثل الصيني المعروف جاكي شان الشهير بتقديمه أفلام الحركة والإثارة بقالب فكاهي نشر مقاطع مصورة يوجه فيها رسائل إلى الشعب الهندي يدعمهم فيها بمعركتهم مع فيروس كورونا، وفق تقرير نشره موقع "بزنس ستاندرد".

المقطع كان قد نشره السفير الصيني في الهند صن ويدونغ على حسابه في تويتر، حيث يحييهم بقوله لهم "نامستي"، أي مرحبا، ومشيرا لهم "أعلم أننا جميعا نواجه وقتا صعبا الآن، ولكن يجب أن نبقى إيجابيين ونتبع نصائح السلطات. بحماية نفسك تحمي عائلتك".

وواجهت رسالة جاكي شان هجوما من منتقدين دعوه إلى إبداء التعاطف من خلال أفعاله لا أقواله، ومعتبرين أن تلك الرسالة لا تخرج عن إطار "البروباغندا" الصينية.

وتأتي هذه المحاولة من الصين لاسترضاء وتحشيد الدعم من بعض الدول خاصة بعد الانتقادات الدولية التي توجه لها بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع هكذا جائحة أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص.

 

ويقترب عداد الإصابات بفيروس كورونا من 5 ملايين شخص، فيما تواجه الصين العديد من الاتهامات بأن الفيروس كان مصنع في مختبر بمدينة ووهان ولكنه تسرب منه بسبب ضعف إجراءات الحماية والوقاية.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن