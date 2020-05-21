انتقال الفيروس عبر الأسطح.. المركز الأميركي لمكافحة الأمراض يعدل نصيحته

قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا CDC إن عدوى فيروس كورونا المستجد لا تنتشر بسهولة من على الأسطح والأشياء الملوثة به، وفق ما نقل تقرير لموقع شكبة "فوكس نيوز" الأميركية.

وأوضح التقرير أن تحديثا جديدا على موقع المركز يحمل خبرا سارا لمن ينتابهم القلق من التقاط العدوى من البقالة وباقي المشتريات.

وذكرت الوكالة الفيدرالية في صفحتها المحدثة أن الطرق الأخرى التي لا ينتشر بها الفيروس بسهولة هي من الحيوانات إلى الناس أو من الناس إلى الحيوانات .

وذكّر المراكز أن الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من شخص إلى آخر بسهولة كبيرة.

وحتى لو وصل عدد قليل من هذه القطرات إلى الجهاز التنفسي للشخص السليم، فإن الفيروس يبدأ في التكاثر بالمليارات في غضون أسبوع، وهي الفترة التي يبدأ فيها ظهور الأعراض على المريض.

ويأتي هذا التغيير بعد دراسة أولية في مارس قالت إن الفيروس الجديد يمكن أن يبقى في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات، ويعيش على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

ولكن الدارسة لم تخضع لمراجعة الأقران، كما أنها لم تحدد ما إذا كان الناس يمكن أن يصابوا من لمس بعض الأسطح التي تم تحليلها، وفق لتقرير الشبكة.

ووصف الدكتور جون وايت، كبير المسؤولين الطبيين لموقع الرعاية الصحية WebMD، التغييرات التي يقوم بها مركز السيطرة على الأمراض بأنها "خطوة مهمة في توضيح كيفية انتشار الفيروس، خاصة ونحن نحصل على معلومات جديدة عن الفيروس".

وأوضح وايت للشبكة أن الأمر يساعد على الحد من القلق والتوتر. إذ أن كثير من الناس كانوا قلقين من أنه بمجرد لمس سطح قد تصاب بالعدوى، لكن تبين أنه رغم بقاء الفيروس على السطح فإنه لا يكون معديا.

لكن لمس سطح ملوث بالفيروس ثم لمس الفم أو الأنف أو العين يشكل طريقة مباشرة لانتقال العدوى.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حتى الخميس أكثر من خمسة ملايين شخص في العالم، سبعون بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة.