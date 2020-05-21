أزمة كورونا

بعد رصد "خصائص فريدة".. أول دراسة علمية تقول إن فيروس كورونا "مصنّع مخبريا"

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة
قدرة غير عادية لكورونا لإصابة البشر بسهولة كبيرة

نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية عن دراسة علمية أسترالية قولها إن فيروس كورونا المستجد يحتوي على خصائص فريدة توحي بأنه تم التلاعب به في مختبر صيني ولم يكن نتيجة لحدث طبيعي.

واكتشف العلماء الخمسة الذين أجروا الدراسة قدرة غير عادية لكورونا على إصابة البشر بسهولة كبيرة.

وقال العلماء إنه لا توجد دلائل حتى الآن على أنه يمكن العثور على الفيروس في الحيوانات الأخرى بما فيها الخفافيش أو حتى الحيوانات البرية الغريبة التى تباع كلحوم طازجة في سوق مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس لأول مرة.

ويستند التقرير الأولي للدراسة، الذي يجري استعراضه الآن من قبل النظراء، إلى نمذجة حاسوبية لقدرة الفيروس على إصابة مختلف الحيوانات، بما في ذلك البشر. 

وقال نيكولاى بتروفسكي الباحث الرئيسي إن فريقه يشتبه في التلاعب البشري بالفيروس في ووهان بسبب القدرة التي لا مثيل لها للفيروس على إصابة الخلايا البشرية .

وقال في بيان حول الدراسة إن قوة ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية تتجاوز بكثير  الخصائص المماثلة لإصابة الحيوانات الأخرى .

وأضاف الأستاذ في كلية الطب والصحة العامة في جامعة فلندرز في أديلايد، أستراليا: "هذا بالإضافة إلى حقيقة أنه لم يتم العثور على فيروس مماثل في الطبيعة،  ما يشير  إلى احتمال أن يكون فيروسا من صنع الإنسان."

ويرى فريق البحث أنه من المعقول تماما أن الفيروس تم إنشاؤه في منشأة الأمن البيولوجي في ووهان عبر اختبار وصوله إلى الخلايا البشرية عبر أنزيم  ACE2.

و ACE2 هو اختصار "الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2"، و هو نقطة الدخول التي يستخدمها الفيروس للوصول إلى الخلايا البشرية والانتشار، كخلايا الرئة التي تحتوي على مستقبلات ACE2.

وأشار  بتروفسكي إلى أن فيروس كورونا "المصنوع مختبريا" يمكن أيضا أن يكون تسلل خارج المرفق من خلال عدوى عرضية لموظف زار بعد ذلك سوق ووهان للحيوانات البرية.

كما يمكن أن يكون الفيروس خرج من المختبر أيضا من خلال التخلص غير الملائم من النفايات الطبية في مختبر ووهان أو أن العدوى انتقلت إلى قطة أو أي نوع من الحيوانات التي تلامس النفايات المصابة.

ويعتقد فريق البحث أن التطور السريع للفيروس وقدرته الفريدة على إصابة البشر إما "صدفة لافتة أو علامة على التدخل البشري".

وذكرت محطة فوكس نيوز التلفزيونية في تقرير سابق أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

لكن دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية في مارس الماضي وشارك فيها باحثون من جامعات أدنبرة وكولومبيا وسيدني وتولين، لم تجد أي دليل على أن الفيروس تم صنعه في مختبر أو هندسته بأي شكل آخر.

وقال كريستيان أندرسن، الأستاذ المساعد في علم المناعة والأحياء الدقيقة وأحد مؤلفي تلك الدراسة، إنه "من خلال مقارنة بيانات تسلسل الجينوم المتاحة لسلالات الفيروس التاجي المعروفة، يمكننا أن نجزم بأن سارس كوف2 (كورونا المستجد) نشأ عبر تطور طبيعي".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أزمة كورونا

بعد رصد "خصائص فريدة".. أول دراسة علمية تقول إن فيروس كورونا "مصنّع مخبريا"

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مليار دولار من أميركا للحصول على 300 مليون جرعة من "اللقاح البريطاني"

رويترز
21 مايو 2020
تسعى مختلف الدول وشركات اللقاحات إلى تطوير لقاح ضد كورونا في أسرع وقت ممكن
تسعى مختلف الدول وشركات اللقاحات إلى تطوير لقاح ضد كورونا في أسرع وقت ممكن

قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية الخميس إن واشنطن طلبت 300 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 تقوم شركة "أسترا زينيكا" وجامعة أوكسفورد بتطويره، وتأمل في أن تكون أول جرعات جاهزة بحلول أكتوبر المقبل.

وقال وزير الصحة الأميركي أليكس أزار في بيان إن "هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى... صوب لقاح آمن وفعال ومتاح على نطاق واسع بحلول 2021".

ووافقت وزارة الصحة الأميركية على دفع ما يصل إلى 1.2 مليار دولار لتسريع تطوير لقاح "أسترا زينيكا" وتأمين 300 مليون جرعة من اللقاحات للولايات المتحدة، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتسمح الصفقة الأميركية بإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة، ومقرها كامبريدج في المملكة المتحدة، إنها أبرمت اتفاقات بشأن توفير 400 مليون جرعة على الأقل من اللقاح، مع القدرة على تصنيع مليار جرعة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في سبتمبر.

وكانت المملكة المتحدة ضمنت بالفعل الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح، يتم الحصول على 30 مليون منها في شهر سبتمبر، بعد تعهدها بتمويل عمليات الأبحاث، حيث وعدت الحكومة بأن بريطانيا هي من ستحصل أولا على اللقاح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت "نود أن نشكر حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على دعمهما الكبير لتسريع تطوير وإنتاج اللقاح". 

وتم تطوير اللقاح، المعروف سابقا باسم "ChAdOx1 nCoV-19" والآن باسم "AZD1222"، من قبل جامعة أكسفورد وتم ترخيصه لشركة أسترا زينيكا لصنع الأدوية.

ومن غير المؤكد لحد اللحظة ما إذا كان اللقاح قادرا على توفير مناعة ضد فيروس كورونا.

وبدأت التجارب السريرية للمرحلة الأولى والثانية على اللقاح الشهر الماضي، من أجل تقييم السلامة والقدرة المناعية والفعالية.

وأجريت التجارب على أكثر من 1000 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما عبر عدة مراكز في جنوب إنجلترا.

وتقول "أسترا زينيكا" إنها تدرك أن اللقاح قد لا يعمل، لكنه ملتزمة بتطوير البرنامج السريري بسرعة وزيادة التصنيع رغم المخاطر.

رويترز