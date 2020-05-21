أزمة كورونا

"من سيئ إلى أسوأ".. تسارع انتشار كورونا في البرازيل

الحرة / وكالات - واشنطن
21 مايو 2020
تسارع انتشار كورونا في البرازيل والحكومة توصي بتناول كلوروكوين
تسارع انتشار كورونا في البرازيل والحكومة توصي بتناول كلوروكوين

يتسارع في البرازيل انتشار وباء كوفيد-19، الذي أودى بحياة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، رغم تراجعه في أوروبا، فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية الأربعاء، تسجيل 888 وفاة جديدة إضافة إلى رقم قياسي يومي جديد بالإصابات بلغ 19951. 

وبهذه الزيادة، يصل عدد الوفيات بسبب كورونا في البرازيل إلى 18859، وعدد المصابين إلى 291579، حتى بعد ظهر الأربعاء.

وأوصت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، باستخدام عقار كلوروكين المثير للجدل، الذي يدعم استعماله أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولخص المتقاعد غلبيرتو فرييرا في ريو دي جانيرو الوضع بالقول إن "بلدنا ينتقل من سيئ إلى أسوأ".

وجاءت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، على عكس التفاؤل الذي أبداه الرئيس جاير بولسونارو، إذ بلغت 1179 وفاة.

وبضغط من الرئيس اليميني المتشدد، أوصت وزارة الصحة، الأربعاء، باستعمال كلوروكين وهيدروكسي كلوروكين المشتق منه للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة.

وقال بولسونارو ساخرا، إن "اليمينيين يستعملون كلوروكين، واليساريين يستعملون لا توباينا"، والأخيرة هي مشروب غازي زهيد الثمن.

وأضاف أن "البطالة والجوع والفقر ستكون مستقبل من يدعمون طغيان الحجر الشامل".

منظمة الصحة العالمية، ذكّرت من جهتها، الأربعاء، بأن الوباء لا يزال بعيدا عن الاحتواء، مع تسجيل حصيلة قياسية بلغت 106 ألاف إصابة جديدة في العالم خلال 24 ساعة.

وعلى غرار البرازيل، شهدت التشيلي تسارعا لانتشار العدوى، مع تجاوزها عتبة 50 ألف إصابة و544 وفاة، وتزامن ذلك مع اندلاع أعمال شغب في العاصمة سانتياغو.      

في هذا الصدد، قال خورخي، وهو نجّار صار عاطلا عن العمل، إن الناس "ليس لهم وظائف، وهم محبوسون في منازلهم ولا يمكنهم الخروج للبحث عن عمل".

ولكن، لا يزال شبح حدوث موجة عدوى ثانية قائما حول العالم.

فقد قال مصنّع السيارات الأميركي فورد، الأربعاء، إنه أجبر على غلق مصنعه في شيكاغو عقب يوم من إعادة فتحه، وذلك نتيجة اكتشاف إصابتين بكوفيد-19.


 

الحرة / وكالات - واشنطن

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لمواجهة كورونا.. مساعدات طبية أميركية تصل إلى روسيا

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
المساعدات الأميركية لروسيا
المساعدات الأميركية لروسيا

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، وصول مساعدات طبية أميركية إلى العاصمة الروسية موسكو، التي تواجه تحديات متصاعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتظهر الصور التي نشرها مجلس الأمن القومي الأميركي، شحنات من أجهزة التنفس الصناعي التي ستوزع على المستشفيات.

جانب من المساعدات الأميركية إلى روسيا لمساعدتها على التصدي لكورونا

وأصبحت روسيا في المركز الثاني بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، إذ تجاوزت الحالات المسجلة فيها 338 ألفا، وحلت بعدها كل من البرازيل وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران.

ولم تعلن روسيا إلا عن نحو 3 آلاف حالة وفاة، مما أثار شكوك الخبراء الذين أبدو استغرابهم من معدل الوفيات غير المنطقي في البلاد، والذي يبلغ 0.9 في المئة، مقارنة مع 6 في المئة في الولايات المتحدة، و14 في المئة في بريطانيا.

ووفق تقرير نشرته مجلة تايم، فإن قرارات الإغلاق التي اتخذتها البلاد جاءت بوقت متأخر بعدما توطن الفيروس فعليا وانتشر في روسيا، فيما يشكك البعض بالأعداد التي تعلنها السلطات، مرجحين أنها أعلى بكثير مما تكشفه موسكو.

وخفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إجراءات العزل والحجر التي فرضت في البلاد بنهاية مارس، حيث بدأت بعض النشاطات للعودة في مايو رغم ارتفاع ضخم بأعداد الإصابات.

الحرة - واشنطن