أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. مساعدات طبية أميركية تصل إلى روسيا

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
المساعدات الأميركية لروسيا
المساعدات الأميركية لروسيا

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، وصول مساعدات طبية أميركية إلى العاصمة الروسية موسكو، التي تواجه تحديات متصاعدة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتظهر الصور التي نشرها مجلس الأمن القومي الأميركي، شحنات من أجهزة التنفس الصناعي التي ستوزع على المستشفيات.

جانب من المساعدات الأميركية إلى روسيا لمساعدتها على التصدي لكورونا

وأصبحت روسيا في المركز الثاني بعدد الإصابات بعد الولايات المتحدة، إذ تجاوزت الحالات المسجلة فيها 338 ألفا، وحلت بعدها كل من البرازيل وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران.

ولم تعلن روسيا إلا عن نحو 3 آلاف حالة وفاة، مما أثار شكوك الخبراء الذين أبدو استغرابهم من معدل الوفيات غير المنطقي في البلاد، والذي يبلغ 0.9 في المئة، مقارنة مع 6 في المئة في الولايات المتحدة، و14 في المئة في بريطانيا.

ووفق تقرير نشرته مجلة تايم، فإن قرارات الإغلاق التي اتخذتها البلاد جاءت بوقت متأخر بعدما توطن الفيروس فعليا وانتشر في روسيا، فيما يشكك البعض بالأعداد التي تعلنها السلطات، مرجحين أنها أعلى بكثير مما تكشفه موسكو.

وخفف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من إجراءات العزل والحجر التي فرضت في البلاد بنهاية مارس، حيث بدأت بعض النشاطات للعودة في مايو رغم ارتفاع ضخم بأعداد الإصابات.

الحرة - واشنطن

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أزمة كورونا

لمواجهة كورونا.. مساعدات طبية أميركية تصل إلى روسيا

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أميركا

ترامب يعلن أنه سيتوقف قريبا عن تناول هيدروكسي كلوروكوين

الحرة - واشنطن
21 مايو 2020
الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين
الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله عقار هيدروكسي كلوروكوين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سينهي دورة تناوله لعقار هيدروكسي كلوروكوين كدواء وقائي من فيروس كورونا، خلال يوم أو يومين. 

وكان الرئيس الأميركي واجه انتقادات كثيرة بعد إعلانه تناوله لهذا العقار، الذي لم تثبت علميا فعاليته في علاج فيروس كورونا. 

وأوضحت  المتحدثة باسم البيت الابيض، كايلي ماكناني، أن  الرئيس الأميركي استند إلى أبحاث متعددة أميركية ودولية تظهر نتائج مشجعة لاستخدام هيدروكسي كلوكوين بشكل وقائي. 

وكان ترامب قد كشف، الاثنين، أنه يتناول منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية، عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترامب مجدداً، آنذاك، أنه ليس مصاباً بكوفيد-19 ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، لكنه قال للصحفيين في البيت الأبيض عن العقار "أتناوله منذ حوالي أسبوع ونصف، أتناول حبة يومياً"، موضحا أنه في وقت معين سيتوقف عن تناوله.

ورداً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب "أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن العقار "يعمل بشكل عظيم"، في معرض دفاعه عن الدواء الذي حذرت منه وكالات صحية أميركية وعالمية.

الحرة - واشنطن