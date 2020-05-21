أزمة كورونا

مصريون يتسابقون على كعك العيد قبل الحظر

رويترز
21 مايو 2020
عامل مصري يحمل كعك العيد في أحد المخابز بالقاهرة
عامل مصري يحمل كعك العيد في أحد المخابز بالقاهرة

تسارع العائلات في القاهرة لشراء الكعك والبسكويت بمناسبة عيد الفطر الذي يحل الأسبوع القادم، في ظل قيود صارمة وحظر تجول لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما يخرج المصريون إلى الشوارع والمتنزهات في عيد الفطر ويتزاورون ويتبادلون الكعك والبسكويت، لكن هذا العام وبسبب تفشي الفيروس أعلنت السلطات تشديد حظر التجول الليلي في العيد ليكون من الخامسة مساء مع وقف وسائل النقل العام بدءا من يوم الأحد ولمدة ستة أيام.

وقال متسوقون يرتدي معظمهم الكمامات إن الاحتفال بالعيد سيكون أقل بهجة هذا العام، وذلك بعدما صعبت القيود القائمة من التقاء وتزاور العائلات لتناول الإفطار معا طوال شهر رمضان.

وقالت هدى محمود (53 عاما) وهي تقف خارج متجر وتحمل علبة بسكويت "لن نرى أقاربنا وأحباءنا وأصدقاءنا".

وأضافت "اعتدنا أن نخرج ونستمتع بارتياد المقاهي لكننا الآن نحترس ونحافظ على أنفسنا".

وأعلنت مصر تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهي أعلى زيادة يومية للإصابات منذ بدء التفشي.

وقال علي محمد (26 عاما) الذي يعمل مهندسا مدنيا ”هناك حظر ليلي، الجميع يباشر مصالحه الآن في الصباح“. وأضاف ”في المساء نختفي جميعا“.

ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ عيد الفطر يوم الأحد القادم.

وستغلق المتاجر والمطاعم والمتنزهات والشواطئ أيضا خلال عطلة العيد التي ستمتد لستة أيام بدلا من ثلاثة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

رويترز

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أزمة كورونا

مصريون يتسابقون على كعك العيد قبل الحظر

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أزمة كورونا

مدينة أميركية تشهر إفلاسها

21 مايو 2020
مدينة فايرفيلد أعلنت إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد
مدينة فايرفيلد أعلنت إفلاسها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد

أشهرت مدينة أميركية إفلاسها، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وقال إيدي بني، عمدة مدينة فيرفيلد بولاية آلاباما الأميركية، إن مدينته التي يسكنها نحو 11 ألف نسمة، كانت تعاني من أزمة اقتصادية منذ سنوات، إلا أنها تفاقمت بسبب كورونا.

وقد أجبرت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كورونا، رجال أعمال وتجار بالمدينة على إغلاق مشاريعهم وأعمالهم التجارية، بحسب تقرير "فوكس نيوز".

وقال العمدة "إن نفقاتنا تتخطى إيراداتنا بكثير، لذلك نسعى لبداية جديدة، ستعطينا فرصة للتنظيم، ولتقييم مواردنا المالية".

وتقدمت فيرفيلد على طلب الحماية المالية بموجب الفصل التاسع من القانون الأميركي، لتكون بذلك واحدة من عشرات المدن أو المقاطعات التي سلكت هذا الطريق خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقد تقدمت مقاطعة جيفرسون حيث تقع مدينة فيرفيلد بطلب إفلاس في عام 2011، حيث كان ذلك أكبر إفلاس حكومي قدره 4.23 مليار دولار.

والآن تدين فيرفيلد للمقاطعة بمبلغ يصل قدره إلى 1.7 مليون دولار، فيما تبحث لجنة تابعة للمقاطعة السبل المختلفة للتعافي من الأزمة. 