أزمة كورونا

نتائج التجربة السويدية: 20 بالمئة من سكان ستوكهولم طور أجساما مضادة لكورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.
اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.

قدرت السويد، التي برزت مؤخرا بنهجها الأكثر مرونة وإثارة للجدل بخصوص مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن أكثر من واحد من كل خمسة من سكان ستوكهولم قد يكون طور أجسامًا مضادة للفيروس التاجي القاتل.

وردا على سؤال حول دراسة أجرتها وكالة الصحة العامة السويدية، قال الأربعاء، كبير علماء الأوبئة أنديرس تيجنيل إنه يعتقد أنه حتى يوم الأربعاء "20 في المئة فقط" من سكان ستوكهولم كانوا على الأرجح مصابين بكوفيد -19.

وأظهرت الدراسة أن 7.3٪ من عينة عشوائية من الناس في العاصمة السويدية، وهي المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، قد طورت أجسامًا مضادة عندما تم اختبارها خلال الأسبوع الأخير من أبريل.

وقالت الوكالة السويدية التي قامت بتحليل أكثر من 1100 اختبار في بيان "تعكس الأرقام حالة الوباء في بداية أبريل لأنه يستغرق بضعة أسابيع حتى يقوم الجهاز المناعي بتطوير أجسام مضادة".

وفي أماكن أخرى من البلاد، كان عدد الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة أقل بكثير، حيث لم يكن هناك سوى 4.2 في المئة في أقصى الجنوب و3.7 في المئة في المنطقة المحيطة بغوتنبرغ (جنوب غرب).

وأظهرت النتائج أن انتشار الفيروس كان أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عامًا من أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مع وجود 6.7 في المئة و2.7  في المئة على التوالي لديهم أجسام مضادة. 

وأوضح أندريس تيجنيل أنها "علامة على أن هذه المجموعة تعزل نفسها وتحمي نفسها بشكل جيد".

إدارة أكثر مرونة للأزمة؟

أما بالنسبة للشباب الذين يبلغون 19 عامًا فأقل، فإن حوالي 4.7 في المئة طوروا أجسامًا مضادة، وفقًا لأندرس تيجنيل، الذي أضاف "هذا يؤكد ما قلناه دائمًا، أي أننا لا نرى في هذه المجموعة انتشارا كبيرا للفيروس".

وعلى النقيض من إجراءات العزل الصارمة في كثير من الأحيان لبقية أوروبا، فإن السويد، التي لم يتم تقييدها أبدًا، أبقت المدارس والمقاهي والحانات والمطاعم مفتوحة، مطالبة الجميع باحترام التوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي".

وقد أثار هذا النهج انتقادات داخل البلاد وخارجها.

وإن لم يتم بعد إثبات الصلة بين تطور الأجسام المضادة وحصانة معينة ضد الفيروس، فإن تطوير الأجسام المضادة يجب أن يساعد نظريًا على الحد من انتشار كوفيد- 19. 

وحتى أمس الأربعاء، أحصت السويد ما مجموعه 31،523 حالة إصابة بفيروس كورونا و3831 حالة وفاة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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اعتمدت السويد على وعي مواطنيها إلى حد كبير بإدارة الأزمة.
أزمة كورونا

نتائج التجربة السويدية: 20 بالمئة من سكان ستوكهولم طور أجساما مضادة لكورونا

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الحرة / ترجمات - واشنطن
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عندما تعود أخيرًا إلى العمل بعد الإغلاق، قد لا يكون الفيروس التاجي المرض الوحيد الذي تحتاج أن تحتاط منه، وفق تحذيرات أصدرها أساتذة بجامعة بوردو بولاية إنديانا الأميركية، قسم الهندسة المدنية والبيئية والإيكولوجية.

الأستاذ المساعد في الجامعة، أندرو ويلتون قال لصحيفة نيويورك تايمز "لم يتم تصميم المباني لتترك وحدها لشهور" في إشارة إلى الإغلاق العام الذي أجبر الموظفين على ترك مكاتبهم والعمل من المنزل.

وكانت المباني المكتبية مليئة بالموظفين قبل أن يتم إفراغها في العديد من المدن حيث تم إصدار أوامر الابتعاد الاجتماعي والحجر الصحي.

وهذه الهياكل، عادة تستخدم بشكل مستمر، ثم تم إغلاقها، وقد تتراكم المخاطر الصحية بطرق غير مرئية، يقول هذا الأستاذ.

وأصدر ويلتون وباحثون آخرون، بمعية سلطات الصحة العامة تحذيرات بشأن السباكة في هذه المباني، حيث ربما تكون المياه قد ركدت في الأنابيب أو حتى الصنابير والمراحيض. 

ومع رفع حالات الإغلاق، قد تتسبب البكتيريا التي تتراكم داخليًا في مشاكل صحية للعمال العائدين إذا لم يتم معالجة المشكلة بشكل صحيح من قبل مديري المرافق.

وقد يتعرض الموظفون والضيوف في الفنادق والصالات الرياضية وأنواع المباني الأخرى للخطر أيضًا.

وبحسب مختصين، فإن أكبر مصدر للقلق هو أن تسبب البكتيريا مرض "الفيالقة" وهي حالة تنفسية قد تؤدي إلى الوفاة في حالة واحدة من كل 10 حالات، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

وتقدر الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب أن أكثر من 52000 أميركي يعانون من هذا المرض كل عام.

وخلال أزمة المياه التي بدأت في فلينت، ميشيغان، في عام 2014 بعد أن قامت المدينة بتغيير مصدر المياه، بينما تعطل المسؤولون في إبلاغ الجمهور بمشاكل جودة المياه، أصيب الكثير من الناس بالمرض. وارتبطت الأزمة بوفاة 12 شخصًا بسبب مرض الفيالقة.

من جانبها، قالت كايتلين بروكتور، وهي أستاذة كذلك تعمل في جامعة في بوردو، وأعدت دراسة رفقة الدكتور ويلتون، قالت إن "المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا ثم نجوا منه، يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لهذا المرض "الفيالقة"، لذلك عندما يعودون إلى العمل قد نكون قلقين بشأن عدوى أخرى". 

الحرة / ترجمات - واشنطن