نحو ثلثها في الولايات المتحدة.. العالم يقترب من 5 ملايين إصابة بكورونا

يقترب عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم من تخطي حاجز الحمسة ملايين، بعدما سجلت إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية إصابة أكثر من 4.995 مليون شخص بالفيروس منذ بدء إحصاء المصابين حول العالم.

وتوفي نتيجة المرض أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، بينما شفي أكثر من 1.8 مليون شخص.

وتجاوز عدد الحالات المسجلة في الولايات المتحدة حاجز 1.5 مليون إصابة، شفي منهم نحو 289 ألفا، وتوفي 92 ألفا.

وحلت روسيا في المركز الثاني بعدد الإصابات بعد تجاوز الحالات المسجلة 338 ألفا، وجاء بعدها كل من البرازيل وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران.

وتجاوز عدد الإصابات في الهند وبيرو، عدد الإصابات في الصين، مركز بداية انتشار المرض الذي لا يزال يسجل أقل من 84 ألف إصابة.

ولا توجد حاليًا أي علاجات أو لقاحات تمت الموافقة عليها لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويتوقع الخبراء أن إنتاج لقاح آمن وفعال قد يستغرق ما بين 12 إلى 18 شهرا.

وتسبب الفيروس بتوتر عالمي وانتقادات للصين بسبب افتقارها للشفافية التي دفعت العالم للتعامل مع جائحة أودت بحياة مئات ألاف الأشخاص.