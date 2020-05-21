أزمة كورونا

نقل رئيس الشيشان إلى مستشفى في موسكو بشبهة الإصابة بكورونا

فرانس برس
21 مايو 2020
رمضان قديروف وفلاديمير بوتين
رمضان قديروف وفلاديمير بوتين

أودع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المستشفى في موسكو، الخميس، بشبهة إصابته بكوفيد-19 وفقا لما نقلت فرانس برس عن وكالات روسية.

وقال مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية "نُقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد. "

وأضاف : "هو الآن موجود تحت مراقبة أطباء وحالته مستقرة".

وتحدثت وكالتا ريا نوفوستي وإنترفاكس أيضا عن إيداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو يوم الخميس.

فرانس برس

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أزمة كورونا

مصريون يتسابقون على كعك العيد قبل الحظر

رويترز
21 مايو 2020
عامل مصري يحمل كعك العيد في أحد المخابز بالقاهرة
عامل مصري يحمل كعك العيد في أحد المخابز بالقاهرة

تسارع العائلات في القاهرة لشراء الكعك والبسكويت بمناسبة عيد الفطر الذي يحل الأسبوع القادم، في ظل قيود صارمة وحظر تجول لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما يخرج المصريون إلى الشوارع والمتنزهات في عيد الفطر ويتزاورون ويتبادلون الكعك والبسكويت، لكن هذا العام وبسبب تفشي الفيروس أعلنت السلطات تشديد حظر التجول الليلي في العيد ليكون من الخامسة مساء مع وقف وسائل النقل العام بدءا من يوم الأحد ولمدة ستة أيام.

وقال متسوقون يرتدي معظمهم الكمامات إن الاحتفال بالعيد سيكون أقل بهجة هذا العام، وذلك بعدما صعبت القيود القائمة من التقاء وتزاور العائلات لتناول الإفطار معا طوال شهر رمضان.

وقالت هدى محمود (53 عاما) وهي تقف خارج متجر وتحمل علبة بسكويت "لن نرى أقاربنا وأحباءنا وأصدقاءنا".

وأضافت "اعتدنا أن نخرج ونستمتع بارتياد المقاهي لكننا الآن نحترس ونحافظ على أنفسنا".

وأعلنت مصر تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهي أعلى زيادة يومية للإصابات منذ بدء التفشي.

وقال علي محمد (26 عاما) الذي يعمل مهندسا مدنيا ”هناك حظر ليلي، الجميع يباشر مصالحه الآن في الصباح“. وأضاف ”في المساء نختفي جميعا“.

ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ عيد الفطر يوم الأحد القادم.

وستغلق المتاجر والمطاعم والمتنزهات والشواطئ أيضا خلال عطلة العيد التي ستمتد لستة أيام بدلا من ثلاثة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

رويترز