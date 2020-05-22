أزمة كورونا

أنباء عن إدخال الرئيس الشيشاني المستشفى بشبهة الإصابة بكورونا

22 مايو 2020
Chechnya's leader Ramzan Kadyrov attends a signing ceremony following a meeting of Russian President Vladimir Putin with Saudi…
نقل الرئيس الشيشاني إلى مستشفى في موسكو للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد

أودع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف (43 عاما) مستشفى في موسكو الخميس، على خلفية الاشتباه بإصابته بكوفيد-19، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقال مصدر طبي لوكالة تاس الحكومية "نُقل رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، نشتبه في (إصابته) بفيروس كورونا المستجد. هو الآن موجود تحت مراقبة أطباء"، واصفا حالته بأنها "مستقرة".

وتحدثت وكالتا ريا نوفوستي وانترفاكس أيضا عن ايداع رئيس جمهورية الشيشان الروسية مستشفى في موسكو يوم الخميس. 

ولم تعلق السلطات في الشيشان على هذه المعلومات، وقالت في وسائل الإعلام الروسية إن زعيم الشيشان يقود الجهود لمحاربة الوباء.

ويحكم رمضان قديروف المعروف بكلامه اللاذع وينسب إليه منتقدوه تخطيطه لاغتيال معارضيه، هذه الجمهورية بقبضة من حديد بدعم من الكرملين.

وهو كان هدد إلينا ميلاشينا المراسلة في صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المعارضة بسبب مقال كتبته حول تفشي فيروس كورونا المستجد في الشيشان.

ويأخذ الزعيم الشيشاني على الصحفية مقالها في 12 أبريل الذي تحدثت فيه عن أن الشيشانيين المصابين بوباء كوفيد-19 يترددون في طلب مساعدة من المستشفيات غير المجهزة جيدا خشية من تدابير ثأرية وانتقامية على أيدي قوات الأمن.

ويتهم قديروف بفرض تدابير العزل لاحتواء وباء كوفيد-19 من خلال نشر الخوف.
ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهرت فيها الشرطة تسير دوريات في شوارع غروزني العاصمة الشيشانية وتفرض احترام العزل بالضرب بالعصي.

ودعا قديروف علنا إلى "قتل" الذين يرفضون احترام تدابير العزل، ووصف الشيشانيين الذين ينقلون العدوى إلى آخرين بأنهم "إرهابيون".

ووصل قديروف (43 عاما) إلى سدة الحكم في الشيشان بعد اغتيال والده في تفجير في العام 2004.

وهو من خطط لمحاربة الإنفصاليين والجهاديين من خلال تجاوزات وإعدامات خارج إطار القانون بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

وسجلت الشيشيان رسميا 1026 إصابة بوباء كوفيد-19 بينها 11 وفاة.

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سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز مساء الخميس.

وفي المجموع، توفي 94.661 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل 1.576.542 إصابة تم تشخيصها بتسجيل 25.582 إصابة إضافية بين الساعة 20,30 الأربعاء ومساء الخميس.

ونظرا إلى صعوبة الوصول إلى اختبارات كوفيد-19 بالنسبة إلى عامة الناس، يُرجح أن يكون عدد الإصابات أعلى بكثير، وفقا لوكالة فرانس برس.

وبإضافة عدد الوفيات في كندا الأقل تأثراً بالفيروس مقارنة بجارتها الجنوبية، تكون أميركا الشمالية قد تجاوزت عتبة المئة ألف وفاة جراء الفيروس. 

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد. 

وقال ترامب على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

وخلال زيارة لميشيغان، أقر ترامب الخميس، أنه قد تكون هناك موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام، لكنه قال صراحة إنه لن يسمح بإغلاق آخر للاقتصاد.

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموجة ثانية من جائحة كورونا، قال ترامب أثناء زيارة لولاية ميشيغان "يقول الناس إن هناك احتمالا لموجة ثانية، سنقوم بما يجب لكن لن نغلق البلاد".

وجاءت تعليقات ترامب أثناء قيامه بجولة في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات خارج ديترويت، حولت منشآتها لتصنيع أجهزة تنفس صناعي. 

فرانس برس