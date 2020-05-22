أزمة كورونا

"أول لقاح في العالم" ينهي مرحلة التجارب البشرية

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
أول لقاح أكمل مرحلة التجارب البشرية
أول لقاح أكمل مرحلة التجارب البشرية

أظهر لقاح صيني لفيروس كورونا المستجد أنه آمن وبدون آثار جانبية، ويعد أول لقاح أكمل مرحلة التجارب البشرية، وفق ما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأظهرت الدراسة أن أجسام المتطوعين الأصحاء أنتجت أجسام مضادة، فيما اعتبر علامة جيدة على أن اللقاح قد يحميهم من الإصابة بالعدوى.

وكان اللقاح الصيني، الذي تنتجه شركة كانسينو، أول من بدأ التجارب السريرية في وقت سابق من هذا العام، مقارنة بلقاحات من شركات أخرى في جميع أنحاء العالم.

وطور معظم الأشخاص الذين حقنوا باللقاح استجابة مناعية، على الرغم من أن مستويات أجسامهم المضادة التي يُعتقد أنها تحيد الفيروس كانت منخفضة نسبيا. 

ورأى الباحثون زيادة كبيرة في الخلايا التائية وهي نوع من الخلايا اللمفاوية، التي قد تساعد أيضا في مكافحة العدوى.

ووفق الصحيفة، فقد اقتصرت الآثار الجانبية على الألم وآلام العضلات والحمى، لكنها هدأت في غضون 28 يوما، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية خطيرة.

وقد جندت الدراسة، التي أجرتها الجامعات المتعاونة ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها المحلية في الصين، 108 متطوعين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس، وتتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وقسمتهم إلى ثلاث مجموعات على التوالي، جرعات منخفضة ومتوسطة وعالية من اللقاح.

في بداية الدراسة، لم يطور  أي منهم أجساما مضادة، ولكن في غضون أسبوعين، بدأ الباحثون في رؤية علامات على أن مستويات أجسامهم المضادة تتصاعد "بشكل معتدل"، وبلغت ذروتها بعد 28 يوما.

وكان عدد الأجسام المضادة مضاعف لدى المشاركين الذين حقنوا بجرعة عالية من اللقاح.

وستكون هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كان اللقاح يمكن أن يحمي من العدوى في الممارسة العملية، وفق ما نقلت الصحيفة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أول لقاح أكمل مرحلة التجارب البشرية
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أحد الفحوص الذي يجريها الجهاز الذي يطوره علماء من جامعة أوكسفورد لاحتبار فحص كورونا المستجد
أزمة كورونا

اختبار لقاح أوكسفورد على البشر بجرعات لآلاف الأشخاص

أزمة كورونا

اختبار لقاح أوكسفورد على البشر بجرعات لآلاف الأشخاص

الحرة / ترجمات - واشنطن
22 مايو 2020
أحد الفحوص الذي يجريها الجهاز الذي يطوره علماء من جامعة أوكسفورد لاحتبار فحص كورونا المستجد
أحد الفحوص الذي يجريها الجهاز الذي يطوره علماء من جامعة أوكسفورد لاحتبار فحص كورونا المستجد | Source: Oxford university

ينوي علماء بريطانيون اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيمه لأكثر من 10 آلاف شخص لتحديد مدى فاعليته.

وبدأ علماء من جامعة أوكسفورد خلال الشهر الماضي، تطعيم أكثر من ألف متطوع ضمن دراسة تمهيدية مخصصة لاختبار أمان اللقاح، بحسب مجلة "تايم" الأميركية.

ورغم عدم صدور نتائج الدراسة بعد، أعلن العلماء الجمعة أنهم ينوون توسيع التجربة لتشمل 10 آلاف و260 شخصا في جميع أنحاء بريطانيا، من بينهم مسنون وأطفال.

وإذا سارت الأمور كما خطط لها، فإنه يتوقع أن يستخدام اللقاح على نطاق أوسع في وقت مبكر من الخريف أو في نهاية العام، بحسب أندرو بولارد، رئيس مجموعة أوكسفورد للقاحات.

لكن، بولادر أقر بوجود تحديات عدة على طريق الوصول للقاح، من بينها مقدار الوقت الذي يحتاجه العلماء لإثبات فاعلية اللقاح، خاصة بعد انخفاض معدلات الإصابة بشكل كبير في بريطانيا، بالإضافة إلى عقبات ممكنة تخص عملية التصنيع.

ويعتبر لقاح أوكسفورد واحدا من ضمن عشرات اللقاحات التجريبية التي ما زالت في طور التجريب الأولي في عدد من الدول، مثل الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا.

ولم يبدأ العلماء في صنع لقاح من الصفر من قبل، بعكس ما يحدث الآن مع لقاح كورونا، ولم يثبت أي من اللقاحات المرشحة فاعلية وأمان حتى الآن.

ولا تثبت التجارب الواسعة التي تريد جامعة أوكسفورد إجراءها، أن اللقاح الحالي قد يصل إلى مرحلة التصنيع، إذ لم يثبت هذا اللقاح فاعليته الكافية عندما اختبر على القرود.

وكان فريق جامعة أوكسفورد قد طعم عددا من القرود باللقاح التجريبي، حيث وجد أنه لم يقض على الكورونا في الأنف، رغم أنه حمى القرود من الالتهاب الرئوي.

وعلق بولارد على التجربة، أن السؤال ما زال مفتوحا بخصوص ما إذا كان التطعيم سيؤثر بشكل كبير على كيفية انتشار المرض.

كما أشار بولارد إلى أن من تخطت أعمارهم السبعين عاما، لا يحصلون في كثير من الأحيان على الحماية المطلوبة من اللقاحات، بعكس الشباب

الحرة / ترجمات - واشنطن