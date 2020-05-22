اختبار لقاح أوكسفورد على البشر بجرعات لآلاف الأشخاص

ينوي علماء بريطانيون اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال تطعيمه لأكثر من 10 آلاف شخص لتحديد مدى فاعليته.

وبدأ علماء من جامعة أوكسفورد خلال الشهر الماضي، تطعيم أكثر من ألف متطوع ضمن دراسة تمهيدية مخصصة لاختبار أمان اللقاح، بحسب مجلة "تايم" الأميركية.

ورغم عدم صدور نتائج الدراسة بعد، أعلن العلماء الجمعة أنهم ينوون توسيع التجربة لتشمل 10 آلاف و260 شخصا في جميع أنحاء بريطانيا، من بينهم مسنون وأطفال.

وإذا سارت الأمور كما خطط لها، فإنه يتوقع أن يستخدام اللقاح على نطاق أوسع في وقت مبكر من الخريف أو في نهاية العام، بحسب أندرو بولارد، رئيس مجموعة أوكسفورد للقاحات.

لكن، بولادر أقر بوجود تحديات عدة على طريق الوصول للقاح، من بينها مقدار الوقت الذي يحتاجه العلماء لإثبات فاعلية اللقاح، خاصة بعد انخفاض معدلات الإصابة بشكل كبير في بريطانيا، بالإضافة إلى عقبات ممكنة تخص عملية التصنيع.

ويعتبر لقاح أوكسفورد واحدا من ضمن عشرات اللقاحات التجريبية التي ما زالت في طور التجريب الأولي في عدد من الدول، مثل الصين، والولايات المتحدة، وأوروبا.

ولم يبدأ العلماء في صنع لقاح من الصفر من قبل، بعكس ما يحدث الآن مع لقاح كورونا، ولم يثبت أي من اللقاحات المرشحة فاعلية وأمان حتى الآن.

ولا تثبت التجارب الواسعة التي تريد جامعة أوكسفورد إجراءها، أن اللقاح الحالي قد يصل إلى مرحلة التصنيع، إذ لم يثبت هذا اللقاح فاعليته الكافية عندما اختبر على القرود.

وكان فريق جامعة أوكسفورد قد طعم عددا من القرود باللقاح التجريبي، حيث وجد أنه لم يقض على الكورونا في الأنف، رغم أنه حمى القرود من الالتهاب الرئوي.

وعلق بولارد على التجربة، أن السؤال ما زال مفتوحا بخصوص ما إذا كان التطعيم سيؤثر بشكل كبير على كيفية انتشار المرض.

كما أشار بولارد إلى أن من تخطت أعمارهم السبعين عاما، لا يحصلون في كثير من الأحيان على الحماية المطلوبة من اللقاحات، بعكس الشباب